El Granada CF Femenino consigue su primer triunfo de la temporada ante el Eibar

El Granada CF Femenino consiguió su primer triunfo de la temporada. Con un gran encuentro colectivo de las rojiblancas en la Ciudad Deportiva, el doblete de Edna Imade en los últimos minutos valió su peso en oro y significaron los primeros puntos del curso.

El once inicial que dispuso Arturo Ruiz para el encuentro fue con Laura Sánchez entre palos; Postigo, Jujuba, Alba Pérez y Alexia en defensa; Miku, Ari Mingueza y Paula Arana confirmaron el grupo de mediocampistas, con Laura Pérez, Lauri y Ornella, en su primer aparición tras el Mundial sub-20, como jugadoras más adelantadas. A pesar de la insistencia del cuadro nazarí, protagonizada por jugadoras como Arana o Laura Pérez, el marcador no se movió cuando la colegiada decretó el paso por vestuarios.

En la segunda mitad, los cambios introducidos dieron un plus al equipo. Leles y Edna entraron antes de la hora de juego, mientras que Ornella cuajó una gran actuación a pesar de no atinar una doble ocasión en pocos minutos. Ya sobrepasado el 85' de encuentro, Lauri permitió a Laura Pérez poner un centro preciso para que Edna, con un gran cabezazo, deshiciera el empate. Ya en el descuento, la propia delantera nigeriana amplió su cuenta particular con una vaselina.

En la próxima jornada, el Granada Femenino viajará hasta Barcelona para la cuarta jornada de Liga F. El próximo sábado 28 de septiembre, a las 18:30 horas, se enfrentará al FC Barcelona en el Estadio Johan Cruyff. El choque será retransmitido a través de DAZN.