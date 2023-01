José Miguel Jiménez Carvajal y José Sánchez-Montes, premiados del V Festival Gravite

El Festival Gravite, patrocinado por CaixaBank y dedicado a la tercera cultura, que celebrará su quinta edición entre el 12 y el 19 de febrero, ha hecho público el nombre de los ganadores de sus galardones anuales: el Premio Viajero en el Tiempo y el Memorial Fernando Marías.

La quinta edición del Premio Viajero en el Tiempo es para el director de Tecnología del CERN, José Miguel Jiménez Carvajal, doctor en Física Aplicada y Física de Superficies. Nacido en Atarfe (Granada), desde 2014 Jiménez lidera el departamento de Tecnologías del CERN, equipo compuesto por más de 500 personas, clave para la operación de los aceleradores, investigación y desarrollo de nuevos proyectos en el laboratorio de física de partículas más grande del mundo. En 2016 se le concedió el ingreso en la Orden Civil de Alfonso X el Sabio, con la categoría de Encomienda.

Por su parte, la segunda edición del Memorial Fernando Marías es para el cineasta José Sánchez-Montes, hombre del Renacimiento que, a través de sus documentales, nos hace descubrir, revivir y actualizar a personajes históricos como Mariano Fortuny, Bola de Nieve, Leopoldo Torres Balbás o acontecimientos como el Concurso de Cante Jondo de 1922.

Para Gustavo Gómez y Jesús Lens, directores de Gravite, “es un orgullo que los dos premiados de este año sean granadinos, ambos referentes internacionales en sus respectivos campos”.

"IFMIF-DONES ha convertido en el nuevo símbolo de la Granada más innovadora y tecnológica. Por eso, nos honra especialmente que un granadino de cuna como José Miguel Jiménez reciba el V Premio Viajero en el Tiempo. José Miguel trabaja en el CERN y fue en el CERN donde se aisló a una partícula, conocida como la partícula de Dios. ¿Cuántos descubrimientos más debemos esperar de los aceleradores de partículas? De aquí, de Granada y de los granadinos, saldrán muchas respuestas que pueden cambiar el futuro de la Humanidad. Pero es que, además de notable científico, José Miguel cuenta con la Orden de Alfonso X El Sabio", explican los directores del Festival Gravite.

José Miguel Jiménez, tras recibir la noticia del galardón, ha señalado: "La verdad, ¡no me lo podía creer! Después de la sorpresa vino el orgullo al ver la lista de los prestigiosos premiados de las anteriores sesiones. No sé si conseguiré contribuir a crear puentes entre Ciencias y Humanidades, ciertamente trabajo a diario para generar diseños tecnológicos elegantes, convencido que lo bello es eficiente tal y como nos lo recuerda la naturaleza que deseamos todos proteger. ¿Y cómo no estar emocionado cuando el premio se otorga en Granada? Tierra que abandoné de niño pero que nunca se alejó de mi corazón… Con el deseo que de alguna forma, este premio sirva a estimular a los jóvenes para que cada más abracen las carreras científicas".

En cuanto al segundo de los galardonados, José Sánchez-Montes, “comparte con el añorado Fernando Marías una insaciable curiosidad por las disciplinas artísticas, culturales y científicas más diferentes, de la música a la moda pasando por la historia y la arquitectura, como se muestra en el extraordinario trabajo documental desplegado a lo largo de los años", señalan Gómez y Lens, quienes destacan “cómo ha contribuido al redescubrimiento de figuras históricas como Mariano Fortuny y Leopoldo Torres-Balbás en dos de sus trabajos más recientes".

En el mismo sentido, Sánchez-Montes documentó la importancia de establecimientos míticos como el Café Suizo, lo que nos permite guardar recuerdo de cómo era y lo que significó en Granada antes de su cierre; o la relación de Enrique Morente con la Alhambra. "También ha contado y revivido grabaciones de discos míticos, de ‘La leyenda del Tiempo’ de Camarón al ‘Omega’ de Enrique Morente y Lagartija Nick", concluyen Gómez y Lens.

Para José Sánchez-Montes es una satisfacción recibir este reconocimiento: “Cuando yo empecé a trabajar en el audiovisual se hablaba de lo multimedia. Más tarde, en el nuevo milenio, el término viró hacia lo transversal y posteriormente se pone de moda el concepto multiverso. Todo eso es para mí el Gravite. Y me entusiasma recibir un premio de este Festival con el que me identifico tanto y en la ciudad donde decidí permanecer contra viento y marea, intentando luchar por hacer proyectos multiversales”.

José Miguel Jiménez Carvajal vendrá desde Ginebra para recibir el V Premio Viajero en el Tiempo el próximo miércoles 15 de febrero, en un acto que se celebrará en el Instituto de Astrofísica de Andalucía y en cuyo transcurso impartirá una conferencia sobre el vacío y el arte y hablará sobre el momento actual del proyecto del acelerador de partículas granadino. Los anteriores galardonados con este premio fueron Fernando Marías, Rosa Montero, Javier Olivares y El Ministerio del Tiempo y Antxon Alberdi y el Instituto de Astrofísica de Andalucía.

La entrega del II Memorial Fernando Marías a José Sánchez-Montes, por su parte, tendrá lugar el jueves 16 de febrero en el Teatro CajaGranada, con proyección de fragmentos destacados de su filmografía y conversación abierta al público con Jesús Lens, director de Gravite.