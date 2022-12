El asequible precio para sacarse el carné de conducir en Granada, un problema para las autoescuelas

Sacarse el carné de conducir puede ser una ardua tarea. Dejando a un lado la calidad del aprendizaje y los conocimientos que se deben adquirir, el precio puede influir a la hora de elegir autoescuela, pues se trata de algo costoso. Por eso es importante saber que la cantidad de dinero mínima necesaria para obtener el permiso varia en cada lugar de España. Un informe de la comparadora Vivus asegura que Granada es la ciudad más barata de España para superar este trámite, con una media de 430 euros en el total del proceso. Algo que supone un problema para las autoescuelas, que deben hacer frente a una gran competencia y a los altos costes.

Además de ese estudio, un informe de Facua-Consumidores en Acción del año 2015 también apuntaba a Granada como la ciudad más barata para sacarse el carné. Por aquel entonces, en ese informe se estableció en 452 euros el precio de media en la capital granadina, algo que continúa en la misma línea. Eso significa menos de la mitad del precio que fija Murcia, la ciudad más cara de España en este sentido.

Estos costes tienen en cuenta que tanto el examen teórico como el práctico se aprueben a la primera y que se realizan 20 clases prácticas, la media necesaria para aprobar la prueba. En todo este proceso, se incluyen el precio para las plazas de examen y las tasas, además de la matriculación y las lecciones. A Granada le siguen La Coruña y Badajoz, con un coste que ronda los 500 euros para las mismas condiciones.

Sin embargo, el estudio de Facua también supuso otro escenario distinto. Este es el siguiente: el alumno recibe 20 prácticas y aprueba el teórico a la primera, pero suspende el práctico en dos ocasiones y debe hacer 15 prácticas más, además de renovar el expediente. En esa situación, Granada se sitúa como la tercera alternativa más barata, precisamente por detrás de las ciudades antes mencionadas.

Por lo que respecta a las clases prácticas, las más habituales tienen una duración de 45 minutos. En 2019, la OCU realizó un estudio sobre el precio de estos cursos. En Granada, cada clase tenía un coste medio de 24 euros, por debajo de los 28 euros de media nacional.

Un exceso de autoescuelas y una feroz competencia

Estos precios asequibles se dan por varios motivos. Jesús Molina, propietario de Autoescuelas Molina, explica a GranadaDigital que existe un "exceso de autoescuelas" en la ciudad. El gran número de empresas de este tipo que existen hace que la competencia sea muy alta, y que los precios sean bajos. Además, la condición de "ciudad estudiantil", como apunta Molina, provoca que muchos de los alumnos no tengan ingresos y que no estén dispuestos a pagar cuantías muy elevadas. Se trata de un negocio en el que la inmensa mayoría de usuarios son jóvenes, que se apuntan nada más cumplir la edad mínima para ello en muchos casos. A eso hay que sumar los estudiantes y trabajadores que acoge la ciudad y que también se sacan el carné de conducir aquí. "Nuestros clientes son una mezcla de granadinos y gente de otras partes de España. También hay cada vez más extranjeros, especialmente en los permisos de camiones", explica.

Molina asegura que esta situación no es sostenible y que "tarde o temprano habrá que subir precios", pues muchas autoescuelas se están cerrando porque no pueden cubrir sus gastos. En el caso de su empresa, debe mantener varias pistas para las prácticas de conducción, además de todo el personal. Por eso asegura que "todas las ganancias van a los gastos de la autoescuela". Todos estos factores provocan que las autoescuelas granadinas deban ir "al milímetro" y "con unos márgenes locos". Algo que, según explica, únicamente se da en la ciudad de Granada. "En el resto de la provincia, el precio para sacarse el carné es más caro". Ciudades como Loja, Motril o Baza no gozan de una competencia tan feroz y no tienen unos precios tan asequibles.

José Blas Valero, presidente de la Asociación Provincial de Autoescuelas de Granada, coincide en que existe una "competencia feroz y atroz" y una serie de factores que acaban resultando en estos precios. Entre ellos, el hecho de trabajar mucho con estudiantes, el número de autoescuelas -en torno a 100 en la ciudad de Granada y el Cinturón y casi 200 en toda la provincia- o la competitividad de precios.

Blas Valero es también gerente de la Autoescuela La Victoria. Para entender la situación, pone como ejemplo el precio de una clase de prácticas de vehículos pesados en su autoescuela. "En los años noventa, costaba unas 10.000 pesetas, alrededor de unos 60 euros de ahora. El precio actual es el mismo treinta años después", apunta. Las cantidades se mantienen, pero las autoescuelas tienen que lidiar con asuntos como la subida del gasoil, el incremento salarial o el aumento del IPC. Eso coloca a los empresarios en "una situación compleja" y provoca que busquen "una reducción de costes por todos sitios".

Para Blas Valero, "es muy importante que el alumnado vaya a los exámenes con una preparación suficiente". Actualmente, el porcentaje de pruebas aptas en Granada está en torno al 48%, en sintonía con la media nacional. Mientras, el porcentaje de alumnos que aprueban el permiso B a la primera se acerca al 25%. Los suspensos generan más renovación de expedientes y, por lo tanto, más volumen de alumnado.

En la otra cara de la moneda está Murcia, con un precio medio de 933 euros, superior al de grandes ciudades como Madrid o Barcelona. Esto se debe a que los costes, como se puede comprobar, van en función de la competencia y de las prácticas que se necesiten en cada ciudad. Por detrás, le siguen ciudades como Lleida o Bilbao.

Sacarse el carné de conducir es un trámite largo que en ocasiones puede durar más de lo esperado. Los granadinos ya tienen la ventaja de que este proceso es mucho más asequible para sus bolsillos que en otras zonas de España, donde puede llegar a costar el doble. Sin embargo, las autoescuelas locales tienen cada vez más complicado rentabilizar su negocio debido a la gran competencia que existe en la ciudad.