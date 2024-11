Escribá: "Las áreas serán muy importantes en Zaragoza"

El entrenador del Granada, Fran Escribá, ha advertido de la capacidad anotadora del Zaragoza en su rueda de prensa previa a la visita rojiblanca a La Romareda. "Ha encajado, pero está haciendo muchos goles, lo cual indica que las dos áreas van a ser muy importantes en el partido", ha avanzado el técnico valenciano, quien, por ello, reclama a sus pupilos "un partido muy completo". "Hay algunos en los que piensas que si defendemos fuerte, puedes o debes marcar, pero no es ese encuentro en el que solo defender nos va a servir", ha subrayado.

"El Zaragoza tiene jugadores buenos para correr bien al espacio. Además, precisamente es una plantilla en la que hemos -los integrantes del cuerpo técnico- tenido a muchos de sus futbolistas y los conocemos bien. Luego, hay gente muy buena para jugar en ataque posicional. Ellos, y más en su casa después de no haber tenido buenos resultados, van a querer un partido en el que se sientan más dominantes. En ese sentido, no se van a parecer tanto al Levante, que suele esperar más al rival. Es un equipo que tiene muchos registros, hecho para estar arriba y que en condiciones normales lo van a estar", ha analizado Escribá a sus adversarios de este sábado, aunque cree "conocerles lo suficientemente bien para saber cualquier escenario que quieran plantear".

Escribá podrá volver a contar, a priori, con toda su plantilla a excepción de los lesionados Marc Martínez, Carlos Neva y Loïc Williams. "Alguno arrastra algún golpe, pero en condiciones normales estarán disponibles para mañana", ha aclarado, para seguidamente abordar la situación de Pablo Insua. "Ayer completó entrenamiento y esperamos que hoy también lo haga", ha detallado, "satisfecho" en cualquier caso con la actuación de los menos habituales en Copa del Rey. "Hay veces en las que los jugadores no tienen que estar brillantes para que uno quede contento. Hay que conocer el escenario. Son partidos complicados", ha puntualizado, antes de señalar que el de Tudela fue "un partido serio en general".

"Pedimos a Rodelas que jugara de lateral. Sabemos que no es su posición, pero que podría serlo perfectamente porque tiene características buenas para ser un buen lateral, imaginando que íbamos a atacar más de lo que tendríamos que defender. A pesar de que la banda estaba muy mal, atacó y defendió bien", ha valorado. No jugó, en cambio, Oscar Naasei, titular frente al Levante. "Con él me pasa una cosa: estoy muy contento y, evidentemente, por edad y porque acaba de llegar al fútbol profesional, necesita mejorar muchas cosas. Quedé muy satisfecho y va a jugar muchas veces más, ya sea mañana o a lo largo de la temporada, pero muchas veces cuando tienes a un jugador joven lo que no quieres es que deje de jugar. Si cuando acaba el entrenamiento vemos que no va a ir de inicio, le bajaremos al filial, y no es porque no contemos, sino porque nos interesa que juegue 90 minutos y acumule", afirma.

También contempla al joven zaguero como posible recurso para el lateral diestro. "porque es un jugador que tiene mucha velocidad y puede hacer esa función"- "No para mañana, pero sí la tenemos en la cabeza. Alguna vez le hemos hecho entrenar ya ahí cuando algún compañero no ha estado", ha ahondado a este respecto, después de ensalzar la victoria de su equipo en Copa. "Todos hicieron un partido muy serio y no dimos opciones al rival. Hicimos el tipo de encuentro que nos gustó, y con un resultado corto para nuestros merecimientos, pero suficiente para pasar, que era lo que queríamos", ha argumentado, para finalmente reconocer que su regreso a Zaragoza "es especial". "Dejaste amigos y muchas cosas. Es un lugar donde estuve muy a gusto y disfruté mucho, tanto en el club como en la ciudad", ha admitido, convencido de que, de haber tenido continuidad, el conjunto maño habría "estado en posiciones altas".