Piatkowski: "Cuando Matteo contactó con mi agente, le dije hiciera lo posible para jugar aquí"

El idioma no ha sido un impedimento para que Kamil Piatkowski se integre en la eterna lucha del Granada desde su aterrizaje, titular incluso sin haber podido dialogar directamente con Alexander Medina. "No he podido hablar con él cara a cara porque no habla mucho inglés y yo no hablo español", ha reconocido el polaco en su presentación como rojiblanco. "Me sorprende que estemos en la posición en la que nos encontramos, porque para mí debemos estar mucho más arriba", ha exteriorizado el central, seguro de que "se va a conseguir" la permanencia.

Aunque ha saludado en castellano, Piatkowski se ha expresado en un fluido inglés. "La mayoría de los jugadores lo hablan, lo que lo hace más sencillo para mí. Por supuesto, me gustaría empezar clases de español a partir de la semana que viene. Estar en LaLiga significa que hay que hablarlo. Va a ser también un reto para mí", ha sostenido el zaguero, agradecido por la oportunidad que el Granada le brinda de competir en "la mejor Liga del mundo". "Estoy muy feliz de estar aquí, muy contento de que Matteo (Tognozzi) creyera en mí", ha sostenido el defensa nazarí. El director deportivo rojiblanco, que ha acompañado al penúltimo de los fichajes realizados por el club en este mercado invernal, ha precisado que llega cedido por el Red Bull Salzburgo "con opción de compra". "Ya hemos visto su calidad. Me gusta mucho que ha querido de verdad coger este desafío, porque estaba literalmente en Viena esperando para poder llegar aquí", ha afirmado.

"Cuando supe que Matteo había contactado con mi agente, ni lo pensé. Le dije que hiciera lo posible para que jugara aquí", ha manifestado, además de reconocer que "necesitaba un cambio". "Es un gran sueño de mi infancia jugar en LaLiga", ha insistido, para argumentar un movimiento que le lleva de las altas cotas europeas a pugnar por la salvación. "No me importa que el Granada esté luchando por el descenso en este momento. Es un gran desafío", ha sentenciado antes de definirse como un defensa al que le gusta "jugar con la pelota". "Es mi principal habilidad. Me gusta tener el balón y también leer el juego, sentir al oponente, ver qué movimientos va a hacer y controlar la línea", ha ahondado, para seguidamente añadir el físico entre sus cualidades. "Si tengo que correr con alguien, no voy a tener miedo del duelo", ha aseverado.

En la misma línea, Piatkowski ha admitido que, por ser su lado natural, su posición predilecta es "el perfil diestro", aunque ha asegurado no tener problema "en jugar por el izquierdo". "También he jugado algunos partidos como lateral", ha puntualizado, para inmediatamente después hacer hincapié de nuevo en que "no hay problema en cambiar de demarcación". "Puedo actuar en distintos puestos", ha subrayado. Lo agradece el Cacique Medina, pese a que, por la barrera idiomática, no se lo ha podido transmitir. "He hablado con el segundo entrenador. Hablamos sobre la táctica, el fútbol, lo que espera de mí y lo que quiere que muestre sobre el campo. Para él, es importantísimo ubicarse bien en defensa", ha detallado.

Del equipo se ha llevado hasta ahora "una sensación increíblemente grata". "Lo más importante que vi, para mí, es que puedo aprender mucho del resto de jugadores del equipo", incide, convencido de "poder trasladarlo al campo". "Estoy deseando aprender de todos los fantásticos futbolistas que tiene el club", ha repetido. También arde en deseos de conocer a su nueva hinchada en un partido. "No veo la hora de tener a nuestra afición aquí. Vi el partido del Cádiz en televisión, porque en los días posteriores vine a Granada. Me encantará ver ese ambiente que se crea en el estadio, del que he oído hablar", se ha extendido en este sentido.

Lo hará ante el Atlético de Madrid, un duelo en el que espera ganar tras la derrota ante el Betis. "No merecimos volver sin algo positivo, algo tendríamos que haber conseguido", ha defendido. "Ahora pensamos en el Atlético. Es un desafío, pero vamos a estar al 120%. Jugamos en casa, delante de nuestra afición, y queremos los tres puntos", ha advertido. Es en lo único que piensa, pese a reconocer que "la Liga tiene clubes asombrosos". "Para mí, el siguiente encuentro es el más importante", ha zanjado.