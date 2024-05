El exrojiblanco Mikel Rico cuelga las botas. El mediocentro de Arrigorriaga, de 39 años, ha anunciado este viernes que cuelga las botas al final de la presente campaña, en la que milita en el Cartagena. "Es mi última temporada. Me retiro. Hasta aquí he llegado. Han sido 21 años de fútbol increíbles para mí, con muy buenos momentos tanto a nivel deportivo como a nivel personal", ha comunicado en una rueda de prensa. "Cierro el círculo este fin de semana. Será mi último partido, ante el Huesca. Un club que ha sido muy importante para mí", se ha despedido, con un recuerdo muy especial para el Granada.

El centrocampista jugó durante tres temporadas en el conjunto rojiblanco, al que llegó en 2010 procedente del Huesca. El equipo acababa de ascender a Segunda y le incorporó para aportar a su medular entrega y garra. Ascendió con el cuadro nazarí como pieza clave en el esquema de Fabri y continuó siendo fundamental en los dos cursos posteriores, ya en la élite. En total, jugó 122 partidos con la elástica de franjas horizontales, en los que marcó siete goles y repartió cuatro asistencias, antes de fichar por el Athletic, el club en el que soñaba jugar desde pequeño. Con el combinado bilbaíno peleó por títulos y jugó en Europa, pero, aun así, el encuentro que más le marcó fue "el ascenso con el Granada".

"Siempre lo he dicho, en el Martínez Valero ascendimos y es el partido que me cambia la vida a nivel deportivo. Me da la oportunidad de jugar en Primera División. Quizás no hubiera jugado nunca en Primera, o igual sí, pero es el partido que tengo grabado a fuego. Incluso más que la final de Copa, la Supercopa, algún partido muy especial de Champions con el Athletic u otros ascensos", ha expresado en una sentida comparecencia durante la que ha dado las "gracias al fútbol por todo lo que conlleva". En su agradecimiento no ha faltado el recuerdo a todos los equipos por los que ha pasado, si bien ha resaltado "al Huesca, al Granada y, cómo no, al Athletic Club".

Mikel Rico cuelga las botas como futbolista del Cartagena tras haber disputado hasta la fecha 596 partidos, en los que ha marcado 46 goles y ha dado 21 asistencias. Comenzó su carrera profesional en el Conquense, en Segunda B, en 2003 y llegó a Segunda División de la mano del Poli Ejido tres años después. Jugó dos temporadas en el conjunto almeriense, aunque entre medias enlazó una cesión al Huesca, que se hizo con sus derechos en 2009. El rendimiento del mediocampista llamó la atención del recién ascendido Granada, con el que saltó a la élite. En el Athletic, el club de su vida, militó posteriormente durante seis temporadas, en las que fue subcampeón de Copa del Rey y campeón de la Supercopa. Regresó al cuadro oscense en 2019 y permaneció tres campañas, entre la máxima categoría y la de plata, para finalmente aterrizar en Cartagonova en 2022.

En su despedida ha agradecido al Cartagena que decidiera "apostar por un viejo de 37 años que venía de prácticamente no jugar la segunda vuelta en el Huesca". Fue esta circunstancia la que le empujó a fichar por el Efesé. "No quería quedarme con la sensación con la que me quedé en Huesca", ha detallado, para concluir que "lo más bonito del fútbol es el respeto de los que están ahí, de los que comparten el día a día contigo".