El Granada CF se medirá al Jaén en un amistoso por el centenario del club lagarto

Granada CF y Real Jaén han anunciado en redes sociales que disputarán un amistoso por el centenario de la entidad lagarta. El partido se jugará el 25 de marzo en el estadio de la Victoria.

La afición rojiblanca ha recibido con ilusión esta noticia. Muchos granadinistas conocen de primera mano el sufrimiento que están experimentado los seguidores jienenses, pues hace apenas dos décadas el club rojiblanco también pasó serias dificultades en las catacumbas del fútbol español. El Jaén ha confirmado que dentro de poco ampliará la información relativa a este duelo, en el que se podría vivir un bonito hermanamiento entre las hinchadas.

Encantado de que el @GranadaCF ayude a un equipo hermano como es el @RealJaenCF

Si me cuadra fechas no me pierdo la visita a la capital del Santo Reino desde el #ReinoDeGranada

Que tengáis un gran centenario lagartos 💪

