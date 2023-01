Aún existe entre la hinchada del Levante quien lamenta la destitución de Paco López al comienzo del curso pasado. Durante aproximadamente cuatro temporadas, exprimió al cuadro granota y brindó con él tardes que en el Ciutat de Valencia no olvidan. El valenciano se sentará este sábado (21:00 horas) de nuevo en el banquillo del feudo que le encumbró como entrenador, pero como entrenador de un Granada que, muy mermado por las bajas en el centro del campo, quiere subirse al vagón de cabeza de LaLiga SmartBank. No esconde que será un partido especial en lo personal, como tampoco que se trata de un cruce directo y de notable impacto en las aspiraciones de ambos conjuntos al ascenso. El que gane escala puestos tras el pinchazo del Alavés este viernes, hasta la tercera plaza en el caso de los nazaríes, y pondrá a su favor el golaveraje particular.

El entrenador del Granada mantiene buena relación con Javier Calleja, su homólogo en el Levante, a quien conoce desde hace años. Ambos intentarán aprovechar lo que conocen del otro para desvalijarlo, obligados a reformular su planteamiento en la medular. Si en el conjunto rojiblanco faltan Meseguer, Bodiger y Rochina -Paco López lo consideraba como solución para esta posición, pero permanecerá un largo periodo de tiempo alejado de los terrenos de juego-, en el granota solo pueden contar con Pablo Martínez como mediocentro natural, sancionados Pepelu, Joni Montiel e Iborra.

El Levante es otro equipo desde que Calleja tomó las riendas, apenas tres jornada antes de visitar Los Cármenes. No ha concedido ni una derrota desde entonces, solo seis empates, entre los que se encuentra, precisamente, el que sumó ante el conjunto rojiblanco. En un partido sin mordiente, el todavía cuadro de Karanka derramó varias ocasiones y firmó las tablas iniciales. Es por ello que el equipo que sume más goles este sábado pone a su favor el diferencial particular entre ambos. Los granotas no tienen un gran goleador, más allá de las cuatro dianas que suma Bouldini, pero sí reparte la responsabilidad entre varios jugadores. Tratará de afinar su puntería para prolongar el maleficio granadinista lejos de casa.

Será para el conjunto rojiblanco la primera ocasión para comprobar si con el cambio de año quedó atrás el miedo escénico que lo petrifica cada vez que tiene que viajar, aunque no el escenario más propicio. Se antoja clave para ascender, aunque la igualdad reinante en la categoría está permitiendo que los de Paco López mantengan su candidatura incluso sin sumar más de seis puntos fuera de casa. El técnico valenciano recluta para la misión a Miguel Rubio y Víctor Díaz, sancionados en la última jornada, si bien la buena actuación de Cabaco e Ignasi Miquel le plantea dudas. La alineación del capitán a medio camino entre el centro del campo y la zaga es una de las posibilidades que estudia el preparador granadinista, quien todavía no otorga el alta competitiva a André Ferreira, lo que mantendrá bajo palos a un Raúl Fernández enmascarado.

En el centro del campo brota la duda. Con Sergio Ruiz como única alternativa natural, si Paco López se decanta por introducir a Víctor Díaz, Melendo y Petrovic se moverían en una posición más avanzada, a la que Antonio Puertas y Perea también podrían optar, como ya sucedió en los primeros encuentros del valenciano como técnico rojiblanco. En caso de que decida mantener el sistema, el cántabro y el serbio son los mejor postulados para tomar la sala de máquinas, pues el resto quedaría en su demarcación habitual. Otra opción contemplaría la reubicación de Melendo unos metros más atrás de su zona de confort.

De la fórmula que emplee el técnico en la medular dependerá el resto de demarcaciones. En caso de que retoque el sistema, Uzuni gana enteros para regresar al costado, con Jorge Molina de vuelta en punta. Si mantiene el dibujo, la mayor duda radicaría en la pareja del albanés arriba, donde combinó con Soro frente al Cartagena. De la ecuación queda prácticamente descartado Matías Arezo, con las maletas ya preparadas para recalar en Peñarol. Este viernes, Paco López mantuvo una charla con él para decidir si viajaba o no en esta jornada. Las espadas acariciarán las nubes, pues el duelo es uno de los que, aunque suene a tópico, pone en liza más de tres puntos. El que gane, si hay alguien que logre hacerlo, dará un golpe sobre la mesa y un importante salto en la tabla.

Alineaciones probables:

Levante UD: Cárdenas; Son, Vezo, Álex Muñoz, Franquesa; Róber Pier, Pablo Martínez, Campaña; De Frutos, Cantero y Bouldini.

Granada CF: Raúl Fernández; Ricard, Cabaco, Víctor Díaz, Ignasi Miquel, Carlos Neva; Petrovic, Melendo; Callejón, Uzuni y Jorge Molina.

Árbitro: Daniel Jesús Trujillo Suárez, del comité tinerfeño.