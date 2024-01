"Estoy muy ilusionado, feliz y contento de estar aquí", ha saludado Martin Hongla en su retorno a Granada. El pivote, presentado este jueves de nuevo como jugador rojiblanco, ha exteriorizado su alegría por regresar a la entidad que, para él, "lo es todo". "Cuando llegué de África, es el club que me ha llevado hasta donde estoy ahora. Cuando recibí la oferta, no pensé mucho, aunque tenía muchas. Lo tengo aquí dentro de mi corazón. Estos colores los siento siempre dentro de mí", ha expresado el camerunés.

En castellano, Hongla ha asegurado que le resultó "muy fácil tomar la decisión de volver aquí" y se ha mostrado optimista. "El Granada es un club que siempre tiene que estar en Primera División. Tenemos muchas posibilidades de poner al equipo arriba porque tenemos un buen grupo. No me interesa lo que se habla en redes sociales, porque matemáticamente no podemos decir que el club no vaya a estar en Primera División", ha abundado el centrocampista. "Estoy aquí para ayudar al equipo", ha apostillado.

Cuestionado sobre su evolución desde que salió de Granada, Martin Hongla ha afirmado tener "experiencia para poder ayudar al equipo". "Hay diferencia con respecto a la plantilla en la que debuté. Entro en un grupo que está muy unido. Se ve que es una familia", ha indicado. Previamente, se ha pronunciado sobre la sanción de dos encuentros por "menosprecio" a los colegiados en su estreno en el Villamarín. "No me gusta hablar mucho de estas cosas, pero me sorprendió mucho. Puede ser que después del partido tengas frustración y entres en el túnel buscando hablar con un compañero. No es una falta de respeto porque respeto a todos los árbitros y creo que va a ser la primera vez que empiezo así", se ha defendido. No obstante, confía en que el recurso del club prospere y pueda competir contra el Atlético de Madrid.. "Estoy dispuesto a jugar el lunes", ha sentenciado.

El camerunés ha comparecido acompañado por Matteo Tognozzi, director deportivo rojiblanco, quien ha afirmado que Hongla "es un jugador que se presenta solo, especialmente porque en Granada le habéis visto crecer". "Le considero un fichaje muy importante por el club. Ha sido una transferencia en la que todas las partes involucradas han querido que venga. Desde el primer momento que hemos tenido contacto con él ha demostrado querer venir", ha abundado el italiano, quien ha recordado que "era titular en el Hellas Verona". "No ha sido una negociación fácil", ha puntualizado, antes de revelar que Alfredo García Amado, el director general granadinista, le acompañó a Italia para cerrar el acuerdo. "Ha sido decisivo con su experiencia y manera de negociar", sostenido.

Cuestionado sobre el retraso en la oficialidad del fichaje de Hongla, más de un día después de su aterrizaje en la provincia, Tognozzi ha aseverado que "son tiempos normales" en estas operaciones. "Durante el periodo de mercado, un dia, 18 o 16 horas parecen una eternidad, pero él llegó y le oficializamos un poco después de 24 horas. "Son cosas que a distancia, en este mundo tan global, era una cosa muy sencilla en el cara a cara. Se oficializa al jugador cuando todos los papeles están bien", ha añadido al respecto. También se ha mostrado "sorprendido" por la sanción al pivote. "Yo estaba presente. Martin es un tipo muy educado que no sube nunca los tonos. Me parece una sanción excesiva. Vamos a hacer lo que podemos para ver si esta sanción va a cambiar", ha ahondado.

Manafá, Coppola, Pellistri y André Ferreira

Seguidamente, el director deportivo del Granada ha sido preguntado por la particular situación de Wilson Manafá, cuya marcha fue anunciada por el Botafogo a expensas de que el jugador pasara el reconocimiento médico y firmara hasta diciembre de 2025. "Nos sorprendió esto que ha salido. Hay clubes interesados, uno de ellos es el Botafogo. Estamos hablando con el agente del futbolista para ver qué solución es la mejor", ha expuesto en este sentido, para seguidamente reconocer que el fichaje de Diego Coppola es una opción que se ha caído. "Surgió una oportunidad que podía ser interesante para nuestras condiciones. Las condiciones han cambiado, así que Coppola ya no es un objetivo del Granada", ha resuelto.

Facundo Pellistri ha sido otro de los nombres planteados al director deportivo. "Es un jugador con unas características que pueden gustar al técnico. Vamos a ver qué se puede hacer de aquí al final", ha expresado en este sentido. Del mismo modo, ha sido ambiguo al abordar la tesitura de André Ferreira: "Es un jugador del Granada, estamos contentos con él. Vamos a ver de aquí al primero de febrero si habrá ofertas o salida". Quien sí salió fue Njegos Petrovic, que, como ha revelado, tenía "ilusión de jugar más minutos". "Es un chico que se portó muy bien, siempre en la dinámica del equipo hasta el sábado. Vino a mi despacho y me dijo que quería salir a tener más minutos y así fue", ha detallado.

Además, Tognozzi ha dejado en el aire la posibilidad de incorporar nuevos atacantes, pese a que en su última comparecencia avanzó movimientos para reforzar la parcela ofensiva del equipo. "En este momento, creo que tenemos bastantes delanteros. Tenemos un límite de plantilla. Si salen jugadores, tenemos que ver cómo reemplazarlos. Creo que tenemos los jugadores ofensivos adecuados para el objetivo que tenemos", ha apuntado, antes de esquivar las cuestiones vinculadas con la operación Líbero. "Es una pregunta de la cual no quiero responder. Es una cosa que sabemos que está. Yo llevo aquí tres meses. Me gusta hablar de lo que conozco bien. Esto no afecta a mi trabajo, así que prefiero no hablar", se ha encogido. Por último, sí ha subrayado su satisfacción en Granada. "El fútbol es un trabajo de equipo. Puedo decir que estoy aquí porque este club me deja hacer lo que me gusta y el trabajo que quiero hacer. Estoy aquí porque me gusta trabajar aquí, con este equipo de trabajo. Estoy muy satisfecho del trabajo que estoy haciendo aquí", ha abrochado.