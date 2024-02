Theo Corbeanu y Kamil Józwiak, los últimos en incorporarse al Granada, han clausurado este viernes las presentaciones en el conjunto rojiblanco. Era la puesta de largo que faltaba en la plantilla nazarí, también después de haber debutado ya con las franjas horizontales. Los dos extremos, llegados para llenar el vacío que dejó en el club la marcha de Bryan Zaragoza, se han expresado con optimismo y, sobre todo, con ganas de permanecer en el equipo con independencia de lo que ocurra al final del curso, firmados ambos en propiedad. "Este es nuestro club, es nuestra casa", han sostenido.

"Son dos jugadores que llegan en transferencia permanente. Llegan con características que buscamos en el mercado, son dos futbolistas desequilibrantes, de uno contra uno, que tienen goles y asistencias. Números que nosotros buscábamos", ha argumentado el director deportivo rojiblanco, Matteo Tognozzi, antes de que los atacantes tomaran la palabra asistidos por un traductor, pues todavía no hablan castellano. "Voy a empezar a aprender español. Lo haré lo más rápido posible, pero lo importante es lo que pasa en el campo", ha centrado Józwiak.

"Estoy muy feliz de estar aquí. Desde que era pequeño, toda mi vida he tenido el deseo de estar en un club como este, en la élite, en LaLiga. Es muy especial vestir estos colores. Espero que podamos hacer grandes cosas juntos", ha exteriorizado Corbeanu. El canadiense, de origen rumano, se ha definido como un jugador al que le "gusta crear oportunidades, desbordar y asociarse". "Soy alguien que ama atacar. Me gusta ser un jugador emocionante, alguien que entretiene a la afición. Quiero ser recordado como un buen jugador individual. Me gusta asistir, marcar y ayudar al equipo en todo lo que pueda", ha subrayado el extremo, convencido de quedarse en el Granada pase lo que pase. "En el caso de que ocurra lo que nadie quiere que suceda, seguiríamos interesados por estar aquí. Vamos a dar lo mejor para mantener al equipo en Primera", ha prometido.

A su modo de ver, "es normal" que un futbolista requiera cierto periodo de adaptación a un nuevo equipo. "No puede ser muy largo, porque hay muchas expectativas y entendemos la situación del club", ha advertido, muy satisfecho con su experiencia hasta el momento en el conjunto rojiblanco. "Solo he jugado un partido, pero el sentimiento es de que va a venir mucho más. Fue un sueño hecho realidad jugar en LaLiga. Todo lo que puedo decir es que estoy muy feliz. Lo que viene ahora es lo que quiero mostrar a todo el mundo", ha avanzado con ambición. "El nivel es extremadamente alto. Todo el mundo tiene buena relación. Creo que el mejor ejemplo de lo que digo son los últimos partidos, contra el Barcelona o contra Las Palmas, con una roja. Podemos conseguir muchos puntos para cambiar la situación", confía.

Matteo Tognozzi intervino cuando fue cuestionado sobre su situación en el Grasshopper, equipo en el que jugaba cedido hasta que los Wolves, club al que permanecía, rompieron su préstamo para negociar posteriormente el acuerdo con el Granada. "Prácticamente, ha sido un cambio de propiedad lo que ha habido en el club suizo. Ha pasado de manos, ha sido comprado por Los Ángeles FC. El Wolverhampton decidió que tenía que volver, pero fue todo en una semana. No ha perdido mucho tiempo", ha matizado.

"Cada uno de los próximos 14 partidos es una final"

Józwiak, por su parte, también ha resaltado su deseo de seguir en el Granada aun si el equipo desciende. "Estamos muy contentos. Nuestro objetivo son los próximos 14 partidos. Cada uno es una final para nosotros. Ocurra lo que ocurra, queremos estar aquí. No pensamos en dejarnos nada por intentar. Espero que en el futuro se pueda decir que nos quedamos en Primera División", ha deseado el polaco. Ha reconocido que la presencia de Piatkowski en el plantel, con quien comparte selección, le respalda en su aclimatación al club, si bien ha asegurado tener "mucha ayuda del resto de compañeros, incluso de los que no hablan inglés". "Cuando supe que podía llegar, lo primero que hice fue preguntarle a Kamil. Solo me contó cosas buenas. Después de hablar con él, no tuve ninguna duda de venir aquí", ha apuntado.

"Conocemos el objetivo del equipo, que es conseguir la permanencia. No es una situación fácil, pero en el último partido pudimos demostrar que podemos competir contra cualquier equipo. Esperemos que en el futuro nos sonría la suerte. Es una gran Liga, una de las mejores del mundo. Siempre he soñado con estar aquí", ha afirmado el polaco, quien se considera "un chico que puede aportar cuando se quiere velocidad en ataque". "Puedo actuar en diferentes posiciones, tanto como extremo izquierdo como diestro, intentando proporcionar siempre algo de calidad. También algo más retrasado si fuera necesario. Soy alguien que quiere generar goles y asistencias. Para eso nos han traído", se ha descrito.

Su fichaje se produjo en un contexto distinto del de Corbeanu. La temporada del Charlotte finalizó en octubre y Józwiak quería regresar a Europa. "Se iban a producir cambios en el club y mi objetivo personal era volver. He jugado 22 veces con mi selección nacional y quiero seguir yendo convocado. Es una de las razones por las que vine a Granada. Aproveché esta situación. Es un gran sitio para desarrollarme", ha justificado el polaco, encantado con lo que ha visto del club hasta el momento. "Mi primer día fue el partido contra Las Palmas. hubo un gran ambiente. Creo que fue por la afición por lo que pudimos empatar aquel encuentro. Fue un sueño jugar contra el Barcelona. Ahora, quiero más. La próxima oportunidad es contra el Almería y espero poder tener minutos", ha exteriorizado el extremo polaco, quien considera que "el nivel de los entrenamientos es muy bueno".

"Hay mucha fe. Todo es posible", ha sentenciado, antes de poner el foco ya en el próximo encuentro del cuadro rojiblanco. "Tenemos partidos importantes. El de Almería es muy importante para nosotros. Los últimos fueron muy importantes para nosotros. El nivel de intensidad, las ocasiones que creamos contra el Barcelona… Todos luchábamos por los demás. Tenemos que continuar en ese camino. El domingo tenemos una gran oportunidad", ha zanjado.