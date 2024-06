El Granada Femenino perdió este domingo contra el Levante UD una ocasión de oro para prácticamente sellar su permanencia en la Liga F, o por lo menos depender de sí mismas de cara a la última jornada del campeonato, que afrontan buscando una carambola que les permita salvar la categoría.

Las nazaríes sucumbieron por 0-3 este domingo en Motril ante las granotas, clasificadas en cuarta posición a un punto de Europa, con dos goles de Alba Redondo y otro de Paula Fernández. Esta derrota le ha complicado mucho la vida a las de Roger Lamesa, que, tras la victoria del Villarreal contra el colista Sporting Huelva, han pasado a estar en zona de descenso y no depender de sí mismas en un domingo aciago en el que pasó todo lo malo que podía pasar.

Las de rojiblanco afrontan la última jornada a un punto del Villarreal Femenino con la obligación de ganar el último partido contra el Eibar y que las groguets pierdan o empaten el suyo contra el Atlético de Madrid. En ese caso, el Granada alcanzaría los 27 puntos y en el supuesto de que el Villarreal perdiera o empatara se quedaría con 25 o 26 puntos.

Aunque también les serviría empatar si el Atlético de Madrid vence al Villarreal por dos o más goles. En el primer caso, a pesar de quedar igualadas a puntos, con 25, caerían las groguets siempre y cuando el triunfo colchonero o el empate granadinista no se produjera con un resultado tan escandaloso como harto improbable que permitiera a las castellonenses acabar la Liga con más goles a favor que las rojiblancas. Las de Sara Monforte han anotado hasta ahora 26 dianas por 31 de las de Roger Lamesa. Con una victoria madrileña por más de dos tantos, y siempre y cuando el Granada puntuara, ni siquiera sería necesario mirar la diferencia anotadora, pues el Femenino acabaría el campeonato con el gol average general ganado. El particular está empatado al terminar los enfrentamientos directos entre ambos equipos con el mismo resultado (1-2).

Otro escenario que se podría dar para la salvación al margen del Villarreal pasa por un triple empate entre Granada, Betis y Levante Las Planas, en caso de victoria rojiblanca y derrota de los dos equipos precedentes en la tabla. En este supuesto, se tomarían los resultados entre los tres equipos haciendo una liguilla particular, en el que el damnificado sería el Levante Las Planas, que ha sido el único equipo que ha perdido dos partidos con alguno de estos rivales al caer dos veces contra el Betis. El Granada ha ganado y perdido un partido tanto contra el Betis como ante el Levante Las Planas.

Si no se da el triple empate, se podría dar un empate con alguno de los dos equipos, o el Betis o el Levante Las Planas. Que sucediese el empate depende de la victoria de las granadinistas y la derrota o bien del Betis o bien del Levante Las Planas. Si empatasen a puntos con el Betis, las rojiblancas quedarían por delante de las béticas al tener más goles a favor y un diferencial general más favorable, al estar igualado el particular. Si el empate se diese con Levante Las Planas también saldrían beneficiadas las granadinistas al ganar el gol average particular, por un gol, en los enfrentamientos directos entre ambos. A pesar de perder el gol average general y tener menos goles a favor que el equipo barcelonés.

Las de Roger Lamesa buscan revertir una racha de cuatro partidos seguidos perdiendo que les ha complicado mucho la vida, ya que no conocen la victoria desde el 20 de abril, cuando vencieron en casa 2-1 al Costa Adeje Tenerife, y han sido derrotadas por rivales directos por la permanencia, como el propio Villarreal, e incluso por el colista, el Sporting Huelva, cuyos dos únicos triunfos este curso han sido ante las granadinistas. Quieren un sábado perfecto en el que pase todo lo bueno que pueda pasar en contraposición a este domingo fatídico y ser la única sección del Granada CF que salve categoría.

Todos se la jugarán el sábado a las doce de la mañana, en jornada unificada, en un trepidante final de campeonato. Las granadinistas se enfrentarán al Eibar, que marcha en décima posición, el Villarreal al Atlético de Madrid, terceras en la tabla, el Betis contra Costa Adeje Tenerife, novenas, y Levante Las Planas contra la Real Sociedad, que marchan octavas. Son dos escenarios complicados, aunque el Granada sabe que tiene que centrarse en su partido pese a que deba esperar los pinchazos de algún rival.