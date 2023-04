En la previa de cada partido del Granada CF emerge una misma incógnita y es quiénes serán los elegidos por Paco López para integrar la sala de máquinas. Esa respuesta sólo está en la cabeza del técnico valenciano, que desde que se hiciera con las riendas del conjunto nazarí no ha parado de probar distintas combinaciones. Tanto es así que, a día de hoy, se sigue antojando complejo afirmar que el entrenador tiene una línea de medios titular. Es más, el entrenador ha defendido siempre esas rotaciones en la sala de máquinas para que sus rivales no tomen la medida a su equipo en su intento por evitar ser previsibles.

De hecho, en la victoria crucial ante Las Palmas, el técnico juntó una medular que nunca había probado hasta la fecha, pero que fue habitual a principios de temporada, con Karanka aún en el banquillo: la formada por la dupla Bodiger-Petrovic. Ante el equipo 'pío pío' fue el serbio -que volvió a entrar en los planes del entrenador tras unos meses prácticamente 'inédito'- el que acompañó al medio francés, el que más vitola de titular se le ha puesto, sobre todo, en este segundo tramo de la temporada. Ellos fueron los encargados de hacer de escuderos de dos pilares en ese 4-4-2 como Melendo y Callejón. La 'prueba' no pudo salir mejor. Muestra de ello fue la superioridad del Granada en la primera mitad, donde, incluso el '21' que acostumbra a brillar en el papel de asistente, anotó su primer gol del curso para abrir la lata. Después Uzuni pondría tierra de por medio tras castigar un pase atrás sin dueño del conjunto canario.

Bodiger, el 'favorito' de Paco López

El Granada regresaba a Los Cármenes con la necesidad de disipar dudas y, para ello, Paco López volvió a entregar las llaves del centro del campo a un Yann Bodiger que ha ido ganando protagonismo con el técnico especialmente en esta segunda vuelta. Si alguien se ha convertido en hombre de plena confianza para el entrenador ese es el '6'. El centrocampista francés cayó lesionado en el último partido de Karanka al frente del conjunto nazarí y se perdió esos primeros encuentros tras la llegada del nuevo entrenador. Curiosamente reapareció ante el mismo rival para la segunda ronda del torneo del KO y, desde entonces, sólo ha salido del equipo para cumplir sanción -doble amarilla y ciclo de tarjetas-.

Melendo para todo

La calidad de Melendo está fuera de toda duda y, aunque su rendimiento crece exponencialmente partiendo desde el costado en ese 4-4-2, también le ha tocado ponerse el mono de trabajo en alguna ocasión y asumir las labores de mediocentro puro. Fue el caso de los choques frente al Leganés en Butarque, el del Ibiza en casa y el del Villarreal B en La Cerámica. Si bien, 'sufre' más, porque el suyo es un perfil imaginativo que saca a relucir su mejor versión cuando se ve más liberado de las tareas de destrucción. Lo que es claro es que el '21' es una pieza clave en este Granada de Paco López y, prueba de ello, es que desde la llegada del preparador valenciano al banquillo de Los Cármenes sólo se ha perdido en competición doméstica la visita a El Plantío y el duelo en casa frente a la Ponferradina. No obstante, si bien es uno de los jugadores más utilizados por Paco López, llama la atención que suele ser habitual ver su número en el cartelón para ser uno de los sustituidos. En este sentido, en el historial del catalán ya son 19 las titularidades que acumula desde la llegada del técnico y 16 las ocasiones en las que ha abandonado el campo antes del pitido final.

El '21' es el mejor termómetro de la versión que ofrecen los suyos en cada partido. Si el equipo encuentra a Melendo, el Granada se aproxima a las cotas más altas en su juego, que se reducen considerablemente cuando no está. De ahí la sorpresa que causó que el entrenador no recurriera a él para ese encuentro frente a la Ponferradina que se puso tan cuesta arriba y que acabó salvando Perea sobre la bocina. Sea como fuere, Paco López 'protege' al talentoso medio catalán y le da vueltas a cómo crear el ecosistema ideal para sacarle el máximo partido. En ese intento, el técnico, en otro de sus experimentos en la zona de creación, ha probado con la pareja de medios Bodiger-Pol Lozano que también se postulado con actuaciones corales como la de la visita del Tenerife para ser la que complemente a Melendo y Callejón. Conexión made in Espanyol la de Melendo-Pol Lozano para la medular rojiblanca.