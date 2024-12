Escribá: "No estamos exactamente donde queríamos, pero seguimos cerca de donde queremos estar"

Sin demasiado margen para digerir la derrota en Oviedo, y con el resultado aún coleando, Fran Escribá ha vuelto a comparecer ante los medios de comunicación en la previa de otra cita liguera, este martes frente al Cartagena. "No me gusta el pesimismo", ha resuelto el entrenador del Granada, que ha huido de hacer una lectura negativa, a pesar del marcador en el Carlos Tartiere, e insiste en que tiene "mucha confianza" en sus pupilos. "No estamos exactamente donde queríamos, pero sí estamos cerca de donde queremos estar", ha sintetizado el técnico rojiblanco, quien ha asegurado ser "muy optimista".

"Hay que pensar que estas cosas, en una liga tan larga, ocurren", ha restado hierro al encuentro en Oviedo. "En el fútbol ocurre eso constantemente. Podría poner un montón de ejemplos de negativismo y resultados malos o inesperados. No soy de esos", ha ahondado, para tratar de poner el foco en sumar un nuevo triunfo intersemanal. "Si eres capaz de ganar, te quitas el mal humor que llevas, y en ese sentido bien. Iríamos igual si hubiéramos ganado. Queremos darles a los aficionados una alegría después del disgusto del otro día", ha incidido. "Yo no veo nada negro nunca. Lo veo todo muy positivo, incluso después de una derrota", ha alargado.

Cuestionado sobre la imagen del equipo en el Carlos Tartiere y la incomodidad de su plantel en el fútbol posicional, Fran Escribá ha reconocido que el Granada "tiene jugadores para correr bien". "En un partido con el escenario que nos habíamos encontrado ante el Racing sabíamos que íbamos a tener espacio. El Oviedo nos hizo un planteamiento más conservador. Ellos lo veían tranquilo. No era el tipo de encuentro que queríamos, pero se quedó muy parado. Lo que no había que hacer era equivocarse. Pedía el empate y nosotros cometimos dos errores en defensa que nos perjudicaron. De haber terminado así, la lectura sería otra", ha desgranado nuevamente la derrota, aunque descarta que "en determinados contextos el equipo se mueve mejor o peor". "La entidad del rival también te condiciona", ha puntualizado.

En lo que respecta al rival de este martes, Fran Escribá ha señalado que se "tiene gente que corre muy bien y es poderoso a nivel físico". "A balón parado hay que tener mucho cuidado. Es cierto que no viene bien en cuanto a resultados. Estamos alerta porque sabemos que en esta categoría cualquier partido es muy complicado y el de mañana lo va a ser. Tenemos que entrar con los cinco sentidos en este encuentro", ha analizado, tras subrayar que "parece que sea fácil y no lo es en absoluto". Tratará en cualquier caso de suprimir errores individuales como los que le castigaron en Oviedo. "Perdemos en equipo, pero en las acciones no participan los once. Son cosas que pasan. Tampoco es algo tan extraño, pero nos fastidia porque era un partido que se encaminaba al 0-0. El segundo vino muy seguido, pero tampoco creo que tengamos que decir que siempre nos pasa eso", se ha encogido.

"Se habla de que nos ha pasado alguna vez con goles en los últimos minutos, como en Almería. Se hablaba de que era un equipo que habíamos conseguido puntos en los últimos minutos de los partidos. Ahora nos hemos encontrado al contrario. Los dos últimos partidos los hemos perdido en los últimos diez minutos", ha matizado, para seguidamente detenerse en la clasificación, a la que también ha quitado importancia en este momento del curso. "No me fijo mucho en la posición, sino que miro más los puntos. Lógicamente me fastidia, quiero estar lo más arriba posible, pero estamos cerca de los seis primeros. No estamos lejos, ni siquiera, del ascenso directo. Ni mandaría un mensaje optimista de positividad desmedida si hubiéramos ganado, porque estaríamos un poco mejor, ni ahora haría una lectura que para mí no existe", ha hecho hincapié. "Una cosa es el enfado después del partido y otra es la desconfianza. Yo tengo mucha confianza en el equipo. Me gustaría que la gente confiara como lo hacemos nosotros. Estoy convencido de que el equipo va a estar arriba. Sumar en esta categoría cuesta y cuando lo haces, tampoco asciendes muchas posiciones. Al final, estaremos donde queremos estar seguro", ha apostillado.