La confirmación del Granada pasa por sumar, casi obligado a ganar, este sábado en el Benito Villamarín (21:00 horas). El conjunto rojiblanco mostró su propósito de enmienda en la apertura del año con un triunfo balsámico ante el Cádiz, pero insuficiente todavía en la persecución de la permanencia. Convertir lo visto la pasada jornada en lo habitual, alcanzar esa regularidad que persigue el Cacique Medina en el rendimiento y obtener resultados de ello es lo que hace posible el reto mayúsculo en el que se ha convertido la salvación. El Betis, aun inmerso en una inercia negativa que con el cambio de calendario no ha logrado revertir todavía, se encuentra a muchos kilómetros en la clasificación. Anfitrión imbatible hasta ahora, necesita derrotar al cuadro nazarí para mantener a los fantasmas en las mazmorras. Parece que no fuera casualidad que el derbi regional se juegue en prime time.

En el seno rojiblanco todo aparentaba estabilizarse con la premura en el mercado de fichajes y una victoria para concluir la primera vuelta, pero inaugura la segunda mitad del curso con más ruido del previsto. Álvaro Carreras puede hacer las maletas, movimiento inesperado en la planificación granadinista, y el fax de la Ciudad Deportiva ha recibido la notificación de la Audiencia Nacional de la apertura de juicio oral por la operación Líbero. Nada parece ir a favor del Granada en esta campaña. Detrás de esta neblina, sin embargo, hay una victoria interesante contra un rival directo que puede servir de punto de partida para emprender el camino hacia el milagro. Bryan se reactivó, Uzuni volvió a hincar el diente y, en lo colectivo, el equipo remó con una intensidad que parecía haberse perdido para siempre. Ahora debe afianzar esta versión, convertir aquel traje vigoroso en su vestimenta habitual.

La casa del Betis no es la más propicia para estirar sonrisas, invicto el conjunto verdiblanco en su feudo, pero el momento sí se antoja idóneo para ir de pesca Sevilla. Los de Pellegrini no ganan en Liga desde noviembre, precisamente en el Villamarín, y han comenzado el 2024 con un par de derrotas, frente al Celta y, en Copa, contra el Alavés. Un rendimiento deportivo que, unido a la cierta inestabilidad que también percibe su estructura interna, dibuja un escenario peligroso del que los nazaríes pueden sacar partido. "No hay crisis", sostuvo el técnico chileno en su rueda de prensa previa, aunque ni siquiera la salud acompaña actualmente a su equipo. Miranda, Bravo, Bartra, Héctor Bellerín, Guido Rodríguez y William Carvalho permanecen en la enfermería, mientras que Sabaly, Abde y Chadi Riad se encuentran disputando la Copa África. Altimira y Johnny Cardoso, con molestias, entraron a última hora.

"Si ganamos al Granada, vamos a quedar con los mismos puntos que el año pasado. Las temporadas son muy parejas. A uno le gustaría siempre no pasar estos baches de los resultados, pero le pasa a todos los equipos", defendió Pellegrini, quien recordó el objetivo verdiblanco. "Llegar a Europa es una meta difícil, pero que tenemos siempre en perspectiva", subrayó. Nabil Fekir, que ya jugó en Copa, vuelve a estar disponible en Liga, aunque cabe esperar que parta desde el banquillo. Sí se adivina titular el exgranadinista Rui Silva, así como Assane Diao, que ya marcó en Los Cármenes, e Isco, la brújula de este Betis. Percutirá también Ayoze, con cuatro dianas en su cuenta, con Willian José y Borja Iglesias en la pugna por ser el delantero.

En el Granada, no hay más bajas que la de Ricard, sancionado, y la de Raúl Fernández, a priori, si bien Gumbau todavía arrastra molestias que pueden evitar su retorno al once. Presumiblemente, no estará Álvaro Carreras, aunque sigue siendo miembro del equipo, del mismo modo que cabe esperar las ausencias por decisión técnica de Weissman y Famara Diédhiou, a quienes se les busca acomodo. Piatkowski y Hongla entrarán en la lista, pendiente aún la inscripción del camerunés, aunque habrá que ver si se cuelan en una alineación que requiere de un par de ajustes. El más urgente, en el flanco diestro de la zaga, donde Manafá, Vallejo o Bruno Méndez se postulan. Del elegido dependerá el acompañante de Ignasi Miquel, en principio asentado frente a Augusto Batalla, con Neva por el otro lado.

En la franja ancha, funcionó el binomio formado por Sergio Ruiz y Gonzalo Villar, si bien Alexander Medina venía apostando por tres mediocentros. Si Gumbau no llega en plenas condiciones, Hongla tiene opciones de volver a debutar como rojiblanco. La salida del once de Álvaro Carreras, que jugó como extremo frente al Cádiz, apunta a ser resuelta con la distribución de Uzuni, Bryan Zaragoza y Lucas Boyé por todo el frente de ataque. Volvieron a afilar el cuchillo en la pasada jornada, esencial la activación del malagueño. Ahora, además, Arezo plantea alternativas.

Si el ataque vuelve a funcionar como al comienzo del curso, este Granada es peligroso. El Betis ya lo sufrió en Los Cármenes, aunque también aprovechó su fragilidad para sumar un punto en un error flagrante. Ahora, en apariencia, es un equipo más duro. El contexto es bonito. Comienza la segunda vuelta y ya no hay margen para el error. A partir de ahora, cada encuentro es poco menos que decisivo. La cuesta es escarpada para los rojiblancos, pero la moral está reconstruida. Habrá que ver si permanece en pie al final de la noche.

Alineaciones probables:

Real Betis: Rui Silva; Ruibal, Pezzella, Sokratis, Abner; Marc Roca, Guardado; Assane Diao, Isco, Ayoze; y Willian José.

Granada CF: Augusto Batalla; Vallejo, Bruno Méndez, Ignasi Miquel, Carlos Neva; Gumbau, Sergio Ruiz, Gonzalo Villar; Bryan Zaragoza, Uzuni y Lucas Boyé.

Árbitro: Guillermo Cuadra Fernández, del comité madrileño.