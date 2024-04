Sandoval: "El plan de partido que teníamos era este"

José Ramón Sandoval se marcha de San Mamés "satisfecho" con el empate que ha rascado el Granada contra el Athletic. "El plan de partido que teníamos era este", ha sostenido el técnico nazarí, quien ha destacado que su equipo "ha sido valiente, ha ido arriba". "Nos hemos encontrado con el gol de córner y el equipo no ha bajado en ningún momento. Había que minimizar o cortar el hilo conductor que tenía el rival. Hemos sabido pelear, ganar duelos", ha elogiado a sus pupilos, a pesar de que un virus le ha obligado a modificar su alineación a punto de comenzar el partido.

"Nada más llegar, hemos tenido muchos imprevistos. Hemos tenido que dejar a jugadores sin vestirse, porque había un virus estomacal que nos ha dejado muy tocados. Hacemos muchos esfuerzos y la verdad es que a la gente que ha entrado le tengo que dar un diez", ha señalado. Más tarde ha abundado en el caso de Myrto Uzuni, quien, además de infiltrado por su lesión en el tendón de Aquiles, ha viajado en coche hasta Bilbao "porque tiene problemas con el vuelo". "Ha habido jugadores que pasaron la noche en el hospital con vómitos. Nos trastoca un poquito los planes, pero quien ha salido lo ha hecho de diez. Me quito el sombrero ante mis jugadores, porque no es fácil", ha resaltado.

"Sabíamos que el Athletic era muy vertical y buscaba los espacios a la espalda de los mediocentros", ha explicado el técnico granadinista, quien ha asegurado que el conjunto bilbaíno "te mete y en cualquier jugada que pierdas te hace correr mucho para atrás". "Así ha venido el gol", ha puntualizado. "Me ha gustado el sufrimiento del equipo. Como estamos, con poquito nos soplan y nos caemos al suelo. En San Mamés era difícil ganar en los registros, pero hemos ido a un plan de partido que queríamos. El Athletic no se ha encontrado cómodo dentro del terreno de juego", ha analizado.

No obstante, ha matizado que los rojiblancos horizontales deseaban "ganar". Hemos arriesgado, en los córners dejábamos a tres arriba. Arriesgando, hemos intentado que el Athletic dudara y que nosotros nos encontráramos más cómodos. No es fácil decirle a un equipo que está en descenso que se queden tres arriba en los córners", ha abundado. "Creo que esto nos va a venir muy bien para afrontar la semana de cara a Osasuna", ha señalado el de Humanes, quien ha prometido que los granadinistas van a tratar de "morir de pie, porque esta ciudad y esta afición se lo merecen".

Valverde: "Estamos frustrados"

Por el contrario, Ernesto Valverde, entrenador del Athletic, ha reconocido la desesperación final del conjunto bilbaíno. "Estamos un poco frustrados por no conseguir los tres puntos. Se nos ha puesto el partido cuesta arriba nada más empezar. Hemos seguido nuestra línea, intentando generar situaciones de gol. Hemos conseguido el empate. Teníamos tiempo para manejarnos y poder remontar, pero ellos han hecho un buen ejercicio defensivo", ha analizado el Txingurri, quien ha lamentado que sus jugadores no han podido "materializar las ocasiones". "Hemos dominado mucho, no hemos sufrido porque lo teníamos todo controlado, pero es verdad que ellos se encerraban ahí y era difícil concretar las oportunidades. Pensábamos que con nuestro empuje íbamos a poder remontar", ha concluido.