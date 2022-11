Paco López: "Todavía queda mucho por mejorar y por trabajar"

El entrenador del Granada, Paco López, ha analizado el triunfo rojiblanco frente al Albacete con una satisfacción incompleta. "Todavía estamos lejos de lo que queremos, aunque el resultado ha sido contundente y nos viene fenomenal", ha expuesto el técnico valenciano, convencido de que a su plantel le queda "mucho por mejorar y por trabajar". "Nos hemos encontrado muy temprano con la expulsión, pero ya desde el inicio el equipo ha salido muy enchufado. Tras la roja, nos ha costado adaptarnos, jugar a un ritmo alto. Nos hemos contagiado muchas veces a los que ellos querían", ha escrutado.

"No es fácil, cuando un equipo se queda en inferioridad y en bloque bajo, generar situaciones de gol, y nosotros las hemos generado", ha subrayado el preparador valenciano, que destaca del triunfo "la actitud y la respuesta del equipo, y, sobre todo, la afición". "Esta victoria es de ellos, es de la gente", ha subrayado, antes de insistir en que sus pupilos tienen "margen de mejora". "Ha habido momentos en los que nos ha costado mucho adaptarnos a esa superioridad numérica, darle un ritmo mayor al partido y, sobre todo, interpretar cómo profundizar. Estamos en ese periodo de adaptación y de mejora. Hay que seguir insistiendo en cada entrenamiento. El tiempo apremia, pero el equipo tiene que coger unas señas de identidad que nos hagan mejores", ha ahondado el entrenador del Granada.

A su juicio, "hay cosas muy positivas", pero también hay "otros detalles" en los que los nazaríes, sostiene, deben "mejorar". "El mensaje es el mismo si hubiéramos perdido. Hay todavía un largo camino, pero hay que hacerlo ya. Por eso dije que estaba contento con la predisposición de los jugadores en los entrenamientos. Eso ayuda a que esa identidad que queremos darle a este equipo, cuanto antes lo hagamos, mucho mejor. Queda todavía mucho por mejorar y trabajar", ha insistido.

Cuestionado sobre la actuación de Bryan Zaragoza, ha definido al malagueño como "un chico atrevido, que tiene ese uno contra uno, ese descaro, esa velocidad". "Nos viene muy bien. No es una cuestión solamente de jugar como titular. El chico se lo gana en cada entrenamiento y cuando participa, pero esto es un trabajo colectivo. Estoy encantado con Bryan porque a ese talento natural hay que ayudarle. Es el ejemplo de que se puede crecer, vamos a ayudarle a hacerlo", ha afirmado, antes de señalar que buscará "un equilibrio en la mejora de un jugador del Granada y lo que necesita el equipo en cada momento". Del mismo modo, ha elogiado a José Callejón. "Es, para mí, otro lujo tenerle con esa predisposición de ayudar al equipo desde el rol que le toque. Es un ejemplo, un profesional como la copa de un pino. Como tiene ese talento, nos ayuda desde cualquier posición de ataque", ha profundizado.

En relación a la posición de Víctor Díaz, móvil en función de la fase del juego, Paco López ha explicado que la idea con la que lo sitúa en el once es hallar "alguien" que les "sostuviera" en el centro del campo. "Estamos escasos de mediocentros. Con Meseguer, que, por cierto, ha hecho buen partido, considerábamos que nos faltara algo más. Queríamos que con balón estuviera por delante y, sin balón, se hundiera un poquito y formara una línea de tres", ha argumentado. De forma complementaria, el técnico ha reubicado a Melendo. "Había que sostener con Víctor y, por delante, tener a gente que nos generara juego, que nos generara cosas. Melendo es un chico que en pasillos centrales, interiores, tiene calidad, talento, visión para ese último pase, que es lo que pretendíamos con Callejón por un lado y Puertas por otro. Melendo es otro jugador que se puede adaptar a varias jugadores", ha concluido.

Por último, el entrenador del Granada ha rechazado valorar la actuación del colegiado, discutida por las dos expulsiones y su origen granadino. "Del arbitraje no voy a opinar. En las jugadas determinantes de las expulsiones, afortunadamente, tenemos el VAR. No hay nada más que objetar", ha señalado. Más tarde, cuestionado por una posible intención de humillar al rival al añadir tres minutos con el marcador tan desequilibrado, ha señalado que, a su modo de ver, el colegiado "no quiere humillar a nadie, sino aplicar el reglamento".

Rubén Albés, "frustrado"

Sí ha valorado algo más la actuación arbitral el entrenador del Albacete, Rubén Albés. "Yo soy del bar bueno, que ya sabemos todos cuál es", ha ironizado el técnico, quien considera que "no tiene ningún tipo de sentido" valorar las acciones en que sus futbolistas han sido expulsados de forma individualizada. "Si nos caracterizamos por algo es por ser un equipo honesto futbolísticamente hablando, atrevido, que quiere jugar a la pelota, y creo que somos el equipo más expulsado de la Liga con diferencia", ha señalado.

"Hoy solo ha habido una cosa de la que creo que hay que estar orgullosos, que es de los aficionados que han venido", ha incidido, antes de reconocer que en vestuario reina la "frustración". "Creo que el partido no ha tenido historia. Nos hemos enfrentado a un gran rival, empujado por su gente. Es difícil de por sí y, tal y como se ha dado el partido, se convierte en imposible. Nos vamos frustrados, perjudicados, con una losa de cara al siguiente partido", ha concluido.