Granada, una buena opción para vivir como nómada digital: "Me enamoré de la ciudad y siempre quise volver"

Uno de los aprendizajes que dejó la pandemia para muchas empresas es que sí es posible que sus trabajadores desarrollen sus funciones de forma remota y aún así cumplir con la productividad laboral. Más aún en ciertos empleos en los que no se requiere necesariamente la presencia en una oficina o un espacio físico.

Un ordenador portátil, un teléfono móvil y una conexión a internet. No se necesita más. Pueden trabajar desde donde estén, viajar por distintos lugares, moverse de un lugar a otro y todo gracias a un empleo con horarios y condiciones flexibles que les permite trabajar en remoto. Se les conoce como nómadas digitales. Inquietos y viajeros, tienen el privilegio de una libertad adicional. Es común que muchos de ello se desempeñan como autónomos, pero también hay quienes trabajan para empresas con un contrato y salario fijo, sólo que sin ir a la oficina.

Aunque este nomadismo digital ya venía siendo tendencia desde antes de la pandemia, tras el confinamiento por el Covid-19 muchas empresas se han adaptado y han incorporado estas condiciones de trabajo en sus contratos. Por una parte, el empleador puede disminuir sus costos básicos sin perder la productividad, y ,por el otro, los trabajadores ganan en independencia, flexibilidad y equilibrio entre la vida laboral y personal. Doble ganancia para quienes les guste esta modalidad.

Granada, una de las tres mejores ciudades españolas para trabajadores en remoto

Basándose en factores como la velocidad del internet, el nivel de felicidad, las visas disponibles, el coste de la vida, la seguridad y el acceso a servicios sanitarios, el portal Moving to Spain publicó en junio de 2023 un estudio que sitúa a España en el cuarto lugar del ranking de los mejores países europeos para trabajadores en remoto, sólo por debajo de Noruega, Alemania y Hungría; y por sobre Portugal, que cierra la lista de los cinco primeros.

Por su parte, el mismo estudio realizó un desglose de las mejores ciudades españolas para desarrollarse como nómadas digitales y Granada aparece en el tercer lugar de esta clasificación, justo por detrás de Las Palmas de Gran Canaria y Santa Cruz de Tenerife, empatadas en el primer lugar. Málaga, Madrid, Valencia, Alicante, Barcelona, Sevilla y Bilbao completan la lista.

Por otro lado, la web Inmigration Spain, que entrega asesoría legal a migrantes, ubica a Granada junto a Barcelona, Madrid, Valencia y Sevilla, como ‘Los 5 mejores sitios para vivir en España como extranjero’. De Granada destaca su encanto, las maravillas de la Alhambra y “los restos que ha dejado la cultura árabe”, su ambiente animado y alegre, su costo de vida y cercanía tanto a la montaña como a la playa.

"Me recomendaron Granada como una ciudad cultural, que era lo que yo buscaba"

Desde diciembre de 2022 España ofrece el visado para ‘Teletrabajadores de carácter internacional’, que posibilita atraer más talento digital a la región con profesionales que no son parte de la Unión Europea. De esta forma, los extranjeros no residentes en la UE y 'que ejercen una actividad laboral o profesional a distancia para empresas radicadas fuera del territorio nacional mediante el uso exclusivo de medios y sistemas informáticos, telemáticos y de telecomunicación', podrán optar a este permiso para residir y trabajar en todo el territorio nacional durante un año, que se puede ampliar posteriormente a través de una autorización de residencia.

El visado también permite, en el ejercicio de una actividad profesional, trabajar para una empresa ubicada en España, 'siempre y cuando el porcentaje de dicho trabajo no sea superior al 20% del total de su actividad profesional'. Para optar a esta residencia por teletrabajo se debe cumplir y acreditar una serie de requisitos, como formación en instituciones de prestigio o tener experiencia profesional, actividad real y continuada en la empresa contratante con una relación laboral de al menos tres meses, así como documentos que acrediten las condiciones del trabajo y que éste se puede realizar a distancia, entre otros requerimientos, como el pago de impuestos y que el salario sea superior a cierto montante económico.

Es el caso de Nelson (40 años), un diseñador industrial y músico chileno. El año pasado se encontraba en Irlanda trabajando y estudiando inglés. Allí se hizo amigos de varios españoles, de diferentes ciudades “y todos hablaban muy bien de Granada”, comenta. Cuando supo del nuevo visado para nómadas digitales, decidió que se mudaría a España.

“Específicamente un amigo canario me dijo que por la música yo tenía un poco más el perfil de Granada. Gracias a él llegué aquí, y por la experiencia de mucha gente de España que vivía en Irlanda que me recomendó Granada como una ciudad cultural, que era lo que yo andaba buscando”, explica. Asimismo, admite que su opción inicial había sido mudarse a Barcelona. Así comenzó a tramitar su permiso de residencia como teletrabajador de carácter internacional.

En Chile tiene clientes para los que trabaja diseñando de manera remota. La ventaja de esta modalidad de trabajo es que “trabajo por objetivos, lo que significa que yo controlo mis horarios y organizo mi tiempo” para cumplir con las metas y plazos que le exigen.

Su experiencia hasta ahora en Granada la valora positivamente, sobre todo porque además del diseño, su gran pasión es la música: “Había venido por su ámbito cultural y musical y me sorprendió enormemente su parrilla artística y súper activa que tiene durante el año, incluso ahora en verano”. Nelson destaca que “no es normal encontrar ciudades pequeñas que desarrollen tanto el arte, música, circo, artes escénicas. Es muy variado y todos los días”.

Gracias al encanto cultural de la ciudad, el diseñador y músico espera aprovechar la oportunidad que tiene como trabajador remoto. “Dentro de mis planes me gustaría quedarme más tiempo y poder desarrollarme más también como músico”, señala Nelson, que en la escena musical es conocido como Nel-C y ya ha tenido la oportunidad de presentarse en distintos escenarios y actividades, además de conocer a otros músicos granadinos. “También estoy grabando nueva música en 'La Puerta Estudios', en el Albayzín, y eso me tiene muy entusiasmado por las redes artísticas que he logrado generar”, agrega.

“Granada es un lugar muy bueno para vivir, es una ciudad barata dentro de Europa y tiene las maravillosas tapas”, concluye el músico chileno.

"Me enamoré de la ciudad y siempre quise volver"

Aidan Shearer (25 años) es un escocés que vive hace dos años en Granada mientras trabaja como traductor de forma remota para una empresa ubicada en Madrid, en la que que cumple horarios fijos de lunes a viernes. Estuvo antes trabajando cuatro meses en Málaga hasta que tuvo la oportunidad de este empleo que le permitía trabajar a distancia. Entonces decidió mudarse a Granada, una ciudad que ya conocía. "Hice mi Erasmus en 2018 y me enamoré de la ciudad y siempre quise volver", explica.

De Granada, dice, le encanta el clima y que no es una ciudad grande. "Mi pueblo en Escocia (Kilmarnock) no es muy grande pero no puedo salir en la tarde o en la noche al centro. Eso me tarda 40 minutos andando. Donde vivo ahora mismo puedo caminar y estoy en un bar en 10 minutos", detalla.

Sin embargo, lo que más le gusta es el fútbol y según dice, se ha enamorado del Granada CF. En Escocia era abonado del Kilmarnock, entonces viviendo en Granada también quería seguir asistiendo a ver el fútbol todos los partidos. Durante los fines de semana "me levanto con muchas ganas porque voy a un partido, tengo las previas con amigos y me encanta. La afición y la gente que he conocido es increíble. Poco a poco amo más al Granada y no cambiaría nada. Me veréis por Los Cármenes y por los otros estadios esta temporada", adelanta.

Por ahora su plan es seguir en Granada por al menos tres años más. "Yo creo que es el mejor lugar de España para vivir, en mi opinión. Es que tiene de todo: tiene una parte nueva, una parte antigua. Es como Edimburgo, donde yo estudié por cuatro años. Granada es el Edimburgo español. Tiene de todo y me encanta", cierra.