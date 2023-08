Un Granada plano se diluye en Almería (1-0)

En el último encuentro amistoso de la pretemporada, el Granada ha caído por la mínima ante el Almería (1-0) en un encuentro donde nunca se encontró a si mismo sobre el terreno de juego. Los indálicos vencieron gracias a un penalti transformado por Luis Suárez, que se disculpó en la celebración, y no se vieron en ningún momento inquietados por los de Paco López. Gumbau fue expulsado en su debut con roja directa por una dura entrada con los tacos por delante, lo que dejó aún más aturdido a un Granada que no tuvo una tarde inspirada en el Power Horse Stadium.

Paco López apostó por una alineación inicial encabezada por la dupla en ataque formada por Samu Omorodion y Myrto Uzuni, con el albanés escorado a la banda y dejando la punta de lanza para el melillense. El once titular no presentaba ninguna de las caras nuevas del Granada -por enésima vez vistiendo la nueva camiseta azul- y el recién llegado Gonzalo Villar no estuvo convocado. Por su parte, el Almería de Vicente Moreno salía con el ex granadinista Luis Suárez, acompañado del brasileño Lázaro.

El conjunto indálico, ante su gente, fue el que gozó de la primera ocasión a través de un cabezazo de Lázaro colgado por Ramazani desde la banda izquierda, en la que el brasileño superó a Ignasi Miquel y envió el balón cerca de la portería de André Ferreira. Los de Vicente Moreno pronto empezaron a sentirse cómodos en el campo, controlando el balón a través de posesiones largas y con presencia en área granadinista.

Desde la otra banda, a través de Adri Embarba, llegó la segunda oportunidad almeriense. El madrileño puso un centro buscando a Suárez, pero el colombiano no encontró un buen remate. Mientras el Almería iba insistiendo por los flancos con asiduidad, el Granada trataba poco a poco de salir del letargo del inicio del encuentro, aunque sin excesivo dinamismo. Empezó a combinar posesiones algo más largas, pero con escasa presencia en ataque.

El primer tiempo iba a finalizar con poco ritmo sobre el verde, pero un penalti cometido por Sergio Ruiz, que arrolló por detrás a Samu Costa en el área al llegar tarde a la acción, lo impidió. El cántabro asumió visiblemente las culpas del error y ni siquiera protestó una pena máxima clara. Suárez anotó con un disparo a la derecha de André Ferreira, que acertó el lado pero no alcanzó el balón. El colombiano no dejó ver una efusiva celebración y realizó un gesto de disculpa por su pasado rojiblanco.

Con este golpe indálico desde los once metros se llegó al descanso, con un Granada muy plano en el terreno de juego, sin llegadas a la portería de Diego Mariño. Y tras la pausa, la cosa no cambió en demasía en los primeros compases de la segunda parte. De hecho, el Almería amenazó tras una pérdida de Ignasi Miquel en salida de balón. Luis Suárez le dejaba un pase de la muerte a Ramazani, pero Miguel Rubio estuvo atentísimo para cortar el envío y evitar lo que hubiese sido un gol seguro.

En la siguiente jugada, y rozando la hora de juego, llegó la primera ocasión del Granada, a través de un tiro desde el córner de Bryan Zaragoza que buscó el gol olímpico. Fue un espejismo, pues a los rojiblancos les costó llegar de nuevo al área almeriense. Sin embargo, pronto llegaría otro duro palo para los de Paco López: la expulsión de Gumbau por roja directa en su debut con el Granada. El centrocampista gerundense llegó tarde y con los tacos por delante ante Robertone, lo que le envió a vestuarios en su estreno.

El Granada, aturdido por ese duro golpe, no consiguió revertir la situación. Los rojiblancos intentaron alguna que otra aproximación, con más intención que acierto y sin inquietar mucho a Mariño. Mientras, el Almería envió un balón al poste en una de las pocas ocasiones locales del segundo tiempo. Con todo, el árbitro acabó pitando el final en un encuentro muy gris del Granada, que dejó una pobre sensación en este último testeo de pretemporada.

Ficha del partido

Almería: Diego Mariño; Álex Pozo, Chumi (Kaiky 44'), Edgar, Akieme; Samu Costa, Robertone, Ramazani, Embarba; Lázaro y Luis Suárez.

Granada: André Ferreira; Ricard, Miguel Rubio, Ignasi Miquel (Víctor Díaz 66'), Carlos Neva (Bodiger 79'); Meseguer (Gumbau 66'), Sergio Ruiz (Petrović 79', Melendo (Soro 79'), Bryan Zaragoza (Perea 79'); Samu Omorodion (Callejón 66') y Uzuni (Famara 79').

Goles: 1-0 Luis Suárez 45' p.