Granada acogerá el 25% de los exámenes de Cambridge de Andalucía en 2023

La provincia de Granada acogerá en 2023 un 25% de los exámenes que Cambridge realizará en Andalucía, un dato que, a su vez, experimentará un aumento superior al 10% con respecto a la cantidad de test realizados este año y que desde Exams Andalucía califican como "cifra récord". "Hay un incremento de la demanda y nosotros lo que hemos hecho ha sido aumentar la oferta de exámenes, tanto públicos como privados, en varias modalidades", subraya Abel Barranco, director de marketing y comunicación de dicho centro examinador, calificado con la distinción Platinum por la institución, quien subraya que esta dinámica al alza "está superando el mejor escenario que se esperaba" en cuanto a solicitudes. Se trata del segundo término provincial andaluz que más convocatorias acogerá, igualado con Almería y solamente superado en dos puntos por Málaga.

"Granada es una de las provincias más importantes a nivel de demanda de exámenes", subraya Barranco, quien sostiene que, de los 30.000 test que se habrían vuelto a realizar en la comunidad tras los años más severos de la pandemia, en torno a 7.500 pruebas se harían por las academias, las universidades y los colegios granadinos. De hecho, ya en este último trimestre de 2022 se realizarán un 12% más de pruebas que en el mismo periodo del año pasado. La provincia acogerá en torno a 50 de los más de 200 que tendrán lugar en Andalucía, entre convocatorias Qualifications y Linguaskill.

"El 2020 fue un año pandémico en el que apenas se pudieron hacer exámenes, el 2021 fue un año de recuperación porque la educación estaba un poco exenta de esas limitaciones, reduciendo aforos, respetando la distancia de seguridad y aplicando las medidas. En 2022, la gente se ha animado muchísimo a recuperar todo aquello que no ha podido hacer antes. Y la expectativa que tenemos para 2023 es que va a ser uno de los mejores en los últimos 5 o 6 años, porque los alumnos tienen muchas ganas de acreditar y certificar su nivel de inglés, de cara a ser un poco más competitivos en el mercado laboral", profundiza el director de marketing y comunicación de Exams Andalucía.

El incremento del 10% que se prevé para el próximo año está vinculado, a su juicio, precisamente "a la recuperación de la pandemia, a la vuelta a cierta normalidad", aunque no sería este el único factor. "La gente se ha dado cuenta de que no se puede quedar atrás con el tema del inglés y que el mercado cada vez se pone más complejo, que cada vez hay más niños, adolescentes y adultos que demandan la formación y su examen para demostrar que tiene un nivel para poder optar a puestos de trabajo u oposiciones. O, incluso, en las empresas privadas cada vez más se pide una titulación de inglés. Además, si es posible, de Cambridge, porque es la titulación más reconocida del mundo", precisa. Pone el ejemplo de la convocatoria de oposiciones para trabajar en Correos, en la que se valorará la disposición de un título que acredite las habilidades lingüísticas en este idioma.

Recuperación tras el boom

El boom, no obstante, no se produce ahora, sino que este incremento es una recuperación de la inercia adquirida "desde hace unos seis años", según puntualiza Beatriz Torres, directora de Language House, centro preparador Premium de Cambridge, "Granada no es como antes, cada vez va más en aumento en lo que a la titulación de inglés se refiere, hay más gente que se quiere examinar, bien porque tiene que sacarse certificación para el expediente universitario o porque quieren salir fuera por algún trabajo. Es cierto que depende de la época, pero siempre hay niños, porque los padres están interesados en que sigan el ritmo, se examinen del B1, del First (B2), del Advanced (C1)...", matiza.

En este sentido, coincide con Abel Barranco en que "la gente va viendo que le hace falta un idioma", y en concreto, se decanta por el inglés. Asegura que Cambridge realiza convocatorias de exámenes cada mes, si bien es en junio, al terminar el curso escolar, cuando se realizan más citas. Desde su academia, son "cuatro o cinco" los alumnos que, de media, se presentan mensualmente a una prueba, a los que se unen los estudiantes que se matriculan para obtener el título mediante LanguageCert, otro certificado, como también existen el de Trinity o el de Aptis. De este examen, el centro ha llegado a hacer convocatorias "de hasta 50 personas en junio", afirma Torres.

El perfil granadino

En lo que respecta al perfil del alumno que se alista en Granada para obtener un certificado de inglés, la directora de Language House destaca que "en los centros hay, sobre todo, niños". "Los granadinos tenemos muy metida una cultura de padres que no pudieron aprender bien el idioma o tuvieron que complementarlo y apuntamos a los niños desde pequeños", aclara, antes de agregar que en estudiantes mayores, un sector creciente en las matriculaciones, "sobre todo, son adultos jóvenes, universitarios que necesitan la titulación para cerrar su expediente, o, en personas de edad más avanzada, hay gente a la que le hace falta para una oposición, o que no tiene nivel y quiere empezar a aprender".

Es la misma distinción que hace Abel Barranco. "Hay un bloque muy importante que es el de los escolares, el de los alumnos que están en los colegios, que ya desde pequeñitos están haciendo sus primeros exámenes de Cambridge para ir adaptándose a la metodología de examen de inglés e ir conociendo un poquito la temática del examen", comienza, antes de reparar en que "hay bastantes universitarios". "Hay una tendencia al alza de mayores, de adultos, por las oposiciones. El nivel que se exige en una oposición de Correos no es tan alto, pero al adulto le pilla ‘con el arroz pasado’ y necesita urgentemente unas clases de inglés, una preparación para poder hacer un examen", detalla.

Ambos sostienen, en cualquier caso, que en Granada "existe muy buen nivel". Los dos señalan que las titulaciones más solicitadas son las de B1 y B2, aunque "cada vez hay más alumnos de C1". "El porcentaje de aprobado es bastante alto. Estamos hablando de que en la provincia roza el 91% o el 92%", expone Abel Barranco. Una cifra que Raquel Torres ratifica con los datos de la academia que dirige: "Para ser sinceros, podemos tener un 97% o un 98% de aprobados entre los alumnos que se presentan".