El gol del Granada CF busca nuevos aliados ante el Oviedo

El tanto en el Granada CF se queda sin sus socios habituales. El conjunto rojiblanco afronta ante el Oviedo una prueba de fuego y es que, cuando los Melendo, Bodiger o Callejón levanten la cabeza para orquestar un ataque no encontrarán ni a Uzuni ni a Weissman. Las puntas de lanza usuales en el equipo de Paco López han volado lejos de Granada para comandar a sus respectivos combinados nacionales en busca de un billete para la próxima Eurocopa. Mientras, su equipo librará una batalla más para seguir enganchado al tren del ascenso directo sin sus baluartes en ataque y con la esperanza de que el único '9' que estará disponible, Famara Diédhiou, asuma esos galones ante el Oviedo.

Se busca gol. Ese es el gran reto que le espera al equipo nazarí en su regreso a Los Cármenes después de la vital victoria en el Carlos Belmonte. El parón internacional con la llamada a filas de Weissman y Uzuni por parte de los combinados de Israel y Albania, respectivamente, dejan un panorama inédito de cara a puerta donde sólo figura el nombre de Famara Diédhiou como '9' puro. Y es que, hasta hace no mucho para confeccionar su once Paco López tenía un 'bendito' problema con cuatro auténticas garantías para asumir la responsabilidad anotadora: Uzuni, Weissman, Famara y Jorge Molina. Sin embargo, el encuentro ante la Ponferradina dejaba un empate in extremis, pero lo que es peor, el adiós del '19' para el resto de la temporada tras romperse el ligamento cruzado anterior.

Con Molina ya fuera de escena, aunque muy presente entre la plantilla nazarí, el Granada recuperó en Albacete la dupla Uzuni-Weissman. Brilló con luz propia el albanés que no cejó en su intento de seguir engrosando unos números estratosféricos que le mantienen como líder indiscutible de la faceta anotadora en Segunda. Lo consiguió con su vigésima diana del curso. Además, forzó la quinta cartulina antes de dejar su sitio en el campo a Petrovic y así volver limpio tras sus compromisos internacionales.

El vacío que deja Uzuni es, como no podía ser de otra manera, el más difícil de llenar por todo lo que aporta la figura del albanés además del gol. Esa ausencia además se agudiza con la de un Weissman que, aunque por el momento solo ha visto portería en su debut frente al Villarreal B, es el segundo de a bordo en esta responsabilidad tras llegar como estrella desde el Valladolid. Así las cosas, ante el Oviedo se espera un paso adelante de Famara Diédhiou y que asuma galones como referencia en ataque. Sin embargo, más allá de poder encabezar esta difícil empresa, el equipo al completo tendrá que acompañar al senegalés en esta responsabilidad y que otros jugadores den un paso al frente en el apartado realizador. Ya lo hizo, por ejemplo, Sergio Ruiz para que los rojiblancos se llevaran el derbi andaluz o Perea para rescatar un punto frente a la Ponferradina.

El precedente del Ibiza, la prueba de que hay vida sin Uzuni en casa

Myrto Uzuni sólo se ha perdido tres enfrentamientos de su equipo esta temporada con un balance de dos derrotas y una victoria para el Granada. La primera fue en la era Karanka donde el delantero albanés no pudo estar disponible para el técnico vasco por la misma razón que le ausenta ahora: la llamada de su selección. En aquel encuentro, que se saldó con derrota por 2-0 ante Las Palmas, Callejón centró más su posición para convertirse en la principal referencia en ataque.

Ya con Paco López, el conjunto rojiblanco ha tenido que hacer frente a dos partidos sin el pichichi de la Liga Smartbank con desigual suerte. Cayó en el Ciutat de Valencia, por 3-1, con Molina haciendo las veces de punta de lanza en el lugar del albanés en un partido donde sólo un tanto de Neva daría algo de esperanza a los visitantes. Sin embargo, si hay un precedente positivo para el Granada sin Uzuni, la visita del Ibiza donde Víctor Díaz, primero, y Bryan Zaragoza después asumieron la responsabilidad del gol para dejar los tres puntos en Los Cármenes. En ese partido, Puertas fue de la partida y dejó una gran jugada individual finalizada con un zapatazo a la madera que, de ser gol, hubiera ampliado la renta para afrontar con mayor tranquilidad el segundo parcial. El encuentro terminó 2-0 para el Granada y un mensaje muy necesario para afrontar este fin de semana un nuevo compromiso sin el albanés: en casa, hay vida sin Uzuni.