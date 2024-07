El fútbol base de Granada da la voz de alarma ante la subida de las tasas municipales

Clubes del fútbol base granadino se han unido en un comunicado para denunciar "las altas tasas impuestas por el Ayuntamiento de Granada para la temporada 2024-25". Unión Deportiva Estrellas Chana Barrio, Granada Origen, Reino de Granada y Ciudad de Granada han alzado la voz denunciando que el Consistorio ejecuta dicha decisión "en pleno mes de julio, una vez finalizada la temporada y a un mes de que comience la campaña".

Tal y como informaban en un comunicado dichas entidades, el pasado 3 de julio recibieron un email por parte del Ayuntamiento de Granada donde se les informaba de las nuevas tarifas de reserva de instalaciones deportivas municipales para este próximo curso. Dichos importes se han visto incrementados "en un 61% con respecto a las de la temporada pasada", aprobándose el incremento una vez finalizada la fecha límite de solicitud de reservas.

Los clubes antes citados califican de "abusivos y desproporcionados" las nuevas tarifas, "perjudicando gravemente al deporte base de nuestra ciudad". Por su parte, las entidades granadinas han solicitado de manera pública la anulación del aumento, afirmando que "deberían haber sido consensuadas con los clubes federados".

"La subida estaba prevista para los presupuestos de 2025"

Jose Molina es presidente de la UD Estrellas Chana Barrio y ha atendido a GranadaDigital para contar la situación del club con respecto a este caso: "no nos negamos a pagar, simplemente queremos que no sea una subida sin previo aviso", ha expresado el dirigente del conjunto chanero, que ha confirmado que se reunieron el pasado lunes con el concejal de Deportes, Jorge Iglesias, "el que no dio ninguna solución".

"Hay un pleno el último viernes de este mes y ahí nos concentraremos a las puertas del Ayuntamiento. Diferentes clubes de distintos deportes nos juntaremos con el fin de protestar y que nos oigan", ha añadido Molina, que con dichas declaraciones confirma que el futuro del fútbol base corre serio peligro en Granada.