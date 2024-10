Fran Escribá: "No quiero que haya psicosis con el balón parado"

El Granada CF visita este sábado Anduva, donde se medirá a las 16:15 al CD Mirandés. El conjunto rojiblanco necesita empezar a ganar para alejarse de los puestos de descenso y poner la mirilla en el objetivo de la parte alta de la tabla.

El técnico rojiblanco, Fran Escribá, ha repasado este viernes la actualidad del equipo antes de desplazarse a Miranda de Ebro.

Imagen del equipo: “Sacamos más conclusiones positivas que negativas. Queremos seguir mejorando en todo, nada nos dejó satisfechos. Hay que mejorar en ataque y en defensa. El primer esbozo estuvo en línea de lo que queremos. Con ese positivismo hemos trabajado muy bien para preparar un partido muy complicado ante un equipo que lo está haciendo muy bien”.

Conseguir resultados ya: "El equipo debe ir progresando y mejorando durante toda la temporada. No quiero dar un margen de un mes, me llamaron por la inmediatez y sacar resultados. No quiero ponerme un plazo y justificarme, las cosas hay que afrontarlas como vienen”.

Presión del equipo: “He estado en clubes con exigencia máxima. No noto eso a día de hoy, aunque eso no quiere decir que no exista. Es un equipo con un objetivo importante, pero una cosa es la exigencia y otra cosa es que haya una tensión añadida. En lo poco que he salido lo que he detectado es mucho cariño y lo agradezco, me han animado mucho. Tengo ganas de jugar en Los Cármenes, si presionan es maravilloso, es mejor que vengan 20.000 y que aprieten a que estén 3.000 comiendo pipas”.

Situaciones a balón parado y centros laterales: "Trabajamos todo mucho. El centro lateral -del Burgos- es un gran gol, cómo se entrena para que no te saquen centros laterales, es imposible, metieron un golazo. Lo vamos a seguir corrigiendo y vamos a modificar cosas. Hay que tener mucha concentración y el factor suerte. Lo que no quiero es que haya psicosis a balón parado, hay que defenderlo fuertes y concentrados, pero sin pensar de más”.

Los buenos minutos de Manu Trigueros: "Es un jugador con personalidad, él sabe que la campaña con más goles la hizo conmigo, porque exijo mucho a los medios que lleguen. Sé qué tipo de jugador es. Manu juega muy bien y tienen una llegada muy interesante, que no haya jugador de inicio no quiere decir que no vaya a ser un futbolista muy importante".

Titularidad de Villar: “Su primer entrenamiento con un equipo profesional lo hizo conmigo. Es un jugador con personalidad y tiene una trayectoria muy importante. Todos los jugadores necesitan continuidad y él necesita continuidad en el rendimiento. El partido de Villar fue muy bueno, fue de los mejores del partido”.

Las actuaciones de Reinier: “Jugó en el sitio que más se adapta a sus características, no descarto que juegue tirado en una banda, pero no fue un problema de Reinier, no le abastecimos mucho de balones, no era un partido para encontrarle entre líneas, si no te llegan balones pensamos que es culpa suya, pero nos faltó conectar más con él. Tiene condiciones para desequilibrar, hay que darle algo de tiempo para que coja todos los mecanismos”.

El reencuentro con Raúl Fernández: “Es un gran portero. Han conseguido uno de los mejores porteros de la categoría sin ninguna duda. Recuerdo haber visto ese partido, pero eso fue a finales de mayo, el equipo estaba con pie y medio en Primera, no tiene nada que ver con la situación actual”.

El CD Mirandés: “Es un equipo que se ha reinventado muy bien, entre jugadores en propiedad y cesiones han hecho un equipo muy competitivo. No encajan prácticamente, es un equipo muy difícil y tienen una táctica muy trabajada. Un equipo a seguir porque tiene jugadores muy interesantes".

Las bajas para este partido: “No están disponibles Neva y Miguel Rubio, que en la previa sintió unas pequeñas molestias, y no quisimos tomar ningún riesgo. Hemos decidido que es mejor esperar. Boyé está bien. Luca hizo el primer entrenamiento completo, tenemos que valorarlo y ver si vale la pena darle una semana más. A Ignasi Miquel lo hemos cuidado esta semana, pero está bien. Por otra parte, Sergio Ruiz está entrenando bien y tendrá minutos".