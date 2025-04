El sorteo de la ONCE de este Martes Santo ha dejado una parte de su fortuna con 350.000 euros en premios mayores en Monachil, donde Roberto Framit, que el martes precisamente cumplió su primer año como vendedor de la ONCE, vendió diez cupones premiados con 35.000 euros cada uno por distintos puntos de la localidad.

"El primer año y mi primer gran premio", dice orgulloso este mañana deseoso de compartir su alegría con sus vecinos. "Me alegro por la gente, ojalá que se lo haya dado a gente que le haga falta porque como están las cosas últimamente les vendrá muy bien", afirma.

A Roberto lo que más le gusta de su trabajo es hablar con sus clientes. "Es divertido, te vas poniendo metas, cada vez intentas vender un poco más, y cuando das un premio, aunque sea pequeño, te alegras por la gente. Es lo más gratificante, dar premios", explica.

"Aquí en el pueblo hay mucha gente mayor, gente de campo que te cuentan sus cosas, tú les entretienes a ellos y ellos te entretienen a ti", comenta entre las primeras felicitaciones del día.

El sorteo de este Martes Santo, 15 de abril, estaba dedicado al Centenario de la Hermandad de la Santa Cena de Crevillent (Alicante) y ha repartido el resto de los premios entre Cantabria, donde ha dejado su mayor fortuna, y Cataluña. El Cupón Diario de la ONCE pone en juego un premio de 500.000 euros al número más la serie, y 49 premios de 35.000 euros a las cinco cifras del número premiado.

Además, 450 premios de 250 euros a las cuatro primeras cifras y otros 450 premios a las cuatro últimas; 9.000 premios de 25 euros en el caso de tres últimas o tres primeras; y lo mismo para las dos primeras y últimas (seis euros), y reintegro de dos euros a la primera o la última cifra del número premiado.

Para este Viernes Santo, 18 de abril, el Eurojackpot de la ONCE el Eurojackpot, el mega sorteo europeo que vende en España la ONCE con otros 18 países del espacio económico europeo, ofrece un bote de 65 millones de euros. Y para el próximo primer domingo de mayo, día 4, el Extra Día de la Madre de la ONCE ofrece un premio de 17 millones de euros y 99 premios de 40.000 euros.