Fin de ciclo para el Covirán con la confirmación del adiós de Lluís Costa

El principio del fin de una etapa gloriosa se confirma para el Covirán Granada. Con la consecución de la segunda permanencia, el ambiente de felicidad y éxtasis también traía consigo unas motas de melancolía y un cierto sabor a despedida. Se avecinaba el final de una época, un periodo de cuatro años que lleva por bandera el nombre de Lluís Costa.

El conjunto rojinegro ha confirmado este martes la salida del base catalán que pondrá rumbo hacia tierra canarias. El Lenovo Tenerife ha conseguido lo que parecía que nunca iba a suceder. Lo que ya pretendió en años anteriores equipos como Movistar Estudiantes, aunque en aquel momento la respuesta de Costa era clara. Se quedaba en Granada. Ahora, con un ascenso y dos permanencias a sus espaldas, y mucho sufrimiento, el número quince dice adiós al club que le dio su oportunidad para desplegar toda esa magia que guardaban sus manos, esa con la que tantas veces el Palacio de Deportes se ha rendido a sus pies.

La no renovación de Lluís Costa viene de largo. Durante toda la temporada el jugador de Sant Just Desvern ha mencionado la ausencia de oferta por parte del club rojinegro, una “falta de planificación” entendible ante la incógnita de si se continuaría en ACB o no. Con la permanencia ya atada, la entidad granadina lanzó una oferta de renovación, pero ya era demasiado tarde, los pretendientes del base eran numerosos y de mayores aspiraciones. Bilbao, Zaragoza y Tenerife pujaron fuerte, siendo finalmente los canarios quienes lograron el beneplácito de uno de los mejores bases de la temporada.

El Covirán Granada pierde a un líder, al que probablemente podría haber sido su próximo capitán y a un jugador de garantías que esta temporada ha vivido, entre tanto sufrimiento, un año apoteósico. El base del milenio ha cerrado su año con una media de 11’1 puntos por encuentro, un 32,7% de acierto desde el triple y un 44,4% desde el tiro de dos; 2’3 rebotes de media y 5’2 asistencias para una valoración de 13’2. Se marcha el jugador mejor valorado del Covirán Granada esta campaña.

En el horizonte se presentan nuevos retos para el catalán. Recalar en las filas del Lenovo Tenerife supondrá un paso adelante en su carrera. Pasará a disputar, muy probablemente, la Copa del Rey, los Playoffs de la ACB y seguro luchará hasta el final por cosechar el título de la Basketball Champions League. Eso sí, para conocer su minutaje o más bien su protagonismo en el conjunto dirigido por Txus Vidorreta habrá que esperar al comienzo de la temporada. Por el momento, Marcelinho Huertas continuará un año más en el barco canario. Por su parte, Bruno Fitipaldo acaba contrato este año, por lo que su continuidad aun está en duda. El tercer base sería Jaime Fernández, pero el madrileño sufrió en el mes de marzo una sufre una rotura del ligamento cruzado anterior y del ligamento colateral interno de la rodilla derecha que lo mantendrá aun varios meses fuera de las pistas. Con este tablero, los movimientos que realice el club en el mercado de fichajes decantarán el protagonismo de Lluís Costa.

Mientras tanto, el Covirán Granada deberá afanarse por encontrar un sustituto a la altura del legado que deja el mago. Ya no solo en la pista, sino sobre todo en la esencia, en esa capacidad de liderazgo y en fiel reflejo del club en el que se había convertido. Comienza una nueva etapa para el Covirán Granada, pero el número 15 ya no volverá a ser el de siempre, el que debió ser el próximo capitán rojinegro.