El fin de la campaña de Navidad deja casi 2.500 parados más en Granada

Como ya es tradición después de cada Navidad, enero dejó un nuevo crecimiento en las cifras del paro en Granada. La provincia registró en este mes 2.425 desempleados más que en el último del año pasado. Así lo reflejan los datos relativos al paro registrado, hechos públicos este viernes por el Ministerio de Trabajo y Economía Social. Esta subida del paro no debería preocupar, en principio, habida cuenta de la resaca posnavideña. No en vano, en toda España, sólo Álava e Islas Baleares mejoran sus cifras de empleabilidad en enero.

Con todo, conviene no bajar la guardia. El mercado laboral de la provincia ya dio síntomas de agotamiento en la Encuesta de Población Activa (EPA) correspondiente al último trimestre del año, cuando sumó 11.200 desempleados más en un contexto generalizado de crecimiento del empleo tanto en Andalucía como en el resto del país. De aquello hace sólo siete días. Además, Granada es el único territorio de Andalucía que experimenta un mayor incremento del desempleo en términos porcentuales, un 3,21%, sólo por detrás de Jaén (5,2%).

Con respecto a enero de 2023, un total de 2.279 personas han salido de las listas del paro, lo que representa un 2,84% menos que hace un año. En total, son 77.896 los granadinos en búsqueda activa de empleo, 32.394 hombres y 45.502 mujeres. El paro juvenil alcanza a 6.979 ciudadanos de la provincia. Por sectores, los servicios concentran el grueso del crecimiento en el último mes, con 2.138 desempleados más. Le siguen la agricultura (169), la industria (145) y el colectivo de personas sin empleo anterior (55). Sólo la construcción mejora sus expectativas, al reducir sus cifras de desempleo en 82 trabajadores.

Enero tampoco ha dejado buenas noticias en cuanto a contratación se refiere. El número de nuevos acuerdos entre empresas y trabajadores se contrajo en 1.625 unidades (-5,50%) respecto a los suscritos en el último mes de 2023, hasta los 27.923. También se formularon 4.074 contratos menos que en enero del curso anterior (-12,73%). De esos casi 28.000 contratos, 12.174 son indefinidos y 15.749 temporales.

CCOO pide la convocatoria del Pacto Social por Granada

Pese al habitual repunte en enero de los datos del paro, el secretario general de CCOO Granada, Daniel Mesa, ha pedido que se convoque con urgencia el Pacto Social por Granada "para que agentes económicos y sociales podamos realizar nuestras aportaciones y definir un marco consensuado de modelo económico" con el fin que siga creciendo el desempleo. "Ahora mismo no existe en Granada ningún espacio de diálogo social, y eso se lo deberían mirar las instituciones que nos gobiernan", ha añadido Mesa

Desde el sindicato piden "no normalizar" la estacionalidad asociada al fin de las campaña navideña ni tampoco el hecho más general de que "aumente el paro cada vez que disminuye la actividad en el sector servicios". Por eso, el líder provincial de CCOO ha pedido a las administraciones provinciales que "de una vez por todas" den una respuesta sobre "cuál es el plan para cambiar un modelo productivo que está arraigado en nuestra provincia y que no responde a las necesidades de empleabilidad estable de la ciudadanía".

Para el secretario general de UGT Granada, Luis Miguel Gutiérrez, el año 2024 "debe certificar el cambio de rumbo instaurado tras la reforma laboral y consolidar un cambio en el mercado laboral de nuestra provincia que persista en la creación del empleo de calidad". A esos efectos, considera que "es el momento de afrontar la temporalidad en el sector público, que todavía permanece en valores similares a los que existían antes de la reforma laboral".

Por su parte, la presidenta de CSIF Granada, Victoria Eugenia Pineda, ha reclamado "una respuesta ágil y coordinada entre gobiernos, administraciones y agentes sociales con la vista puesta en el refuerzo de los servicios públicos como motor de empleo". La central de funcionarios mantiene su reivindicación de "reflotar la economía y el mercado laboral granadino mediante un plan que potencie los servicios públicos básicos, como la Sanidad, la educación o la Seguridad Social". Asimismo, Pineda ha instado a las administraciones a tomar medidas que corrijan la brecha de género.

Además de al fin de la campaña de Navidad, la Confederación Granadina de Empresarios apunta al "mal comportamiento de campañas agrícolas como la de la aceituna" como otro factor que explica los datos del paro. Para la secretaria general de la CGE, María Vera, los datos de enero "confirman que la ralentización económica está llegando al mercado laboral granadino". La responsable de la patronal lamenta que "el esfuerzo que están haciendo los empresarios para crear empleo se está viendo constantemente obstaculizado no solo por los costes, que siguen creciendo dos años después como consecuencia del aumento del SMI y las cotizaciones, sino también un marco legal que no para de cambiar por decisiones políticas que dejan al margen a los representantes de los empresarios y que no tienen en cuenta que es la empresa la que genera empleo y riqueza".