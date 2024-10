FIFA y UEFA piden apoyo al Gobierno y advierten del riesgo para España de perder el Mundial

La FIFA y la UEFA al Gobierno de España apoyo institucional para desbloquear las elecciones a la presidencia de la Real Federación Española de Fútbol -RFEF- durante una reunión este miércoles en Madrid, advirtiendo del riesgo de que España se quede sin Mundial de 2030 y sus clubes sin competición internacional.

Durante la tarde, en la sede del Consejo Superior de Deportes -CSD-, la reunión, con "compromiso y garantías" por parte del Gobierno, se convirtió en un ultimátum por parte de los organismos que rigen el fútbol mundial. La FIFA y la UEFA exigieron que las elecciones a la presidencia de la RFEF, anuladas en septiembre por el TAD, salgan adelante en los próximos tres meses.

El Tribunal Administrativo del Deporte -TAD- han anulado entonces las elecciones convocadas por la RFEF, al aceptar el recurso interpuesto por Miguel Ángel Galán, presidente de 'Cenafe'. Desde entonces, FIFA y UEFA han sido claras pidiendo protección y estabilidad institucional para la RFEF, y así se lo trasladaron este miércoles al Gobierno.

El presidente del Consejo Superior de Deportes -CSD-, José Manuel Rodríguez Uribes, delegó en la Comisión de Supervisión, Normalización y Representación creada por el CSD en la tutela de la RFEF, presidida por un Vicente del Bosque que encabezó dicha reunión. Además, participaron el director de la División de Servicios Jurídicos y Cumplimiento de la Federación Internacional -FIFA-, Emilio García Silvero; y el director general de Integridad y Regulación de la UEFA, Angelo Rigopoulos.

Por parte de la RFEF estuvieron el secretario general, Álvaro de Miguel Casanueva; el director de servicios jurídicos, Jordi Aparisi, y el representante de relaciones institucionales de la secretaría general, Eduard Dervishaj. "Hemos venido al CSD, muy bien recibidos, hemos tenido un debate general sobre la situación de la RFEF, que a la FIFA y a la UEFA nos preocupa mucho. Hace más de un año que está en una situación de interinidad. Es el momento de que tenga presidente, es una de las Federaciones más importantes del mundo", dijo Emilio García Silvero después de la reunión.

"Hemos recibido un compromiso de trabajar conjuntamente. Hemos pedido a la RFEF que convoque elecciones de manera inmediata de acuerdo con la orden electoral aprobada por el CSD. En un plazo no superior entre 15-20 días debe convocar estas elecciones. Le hemos pedido al CSD y hemos recibido esta garantía de que el CSD tiene que estar en este proceso y tiene que ayudar a conseguir la estabilidad institucional de la RFEF, dentro de sus competencias", añadió.

Así, el representante de la FIFA se mostró seguro de que "habrá un proceso democrático y habrá un nuevo presidente en tres meses", sin dudar de que "el CSD no es el TAD y el TAD no es el CSD", para que ni la FIFA ni la UEFA tengan que "actuar". "Esta situación no se puede extender más. Si el proceso electoral no va hacia adelante, si seguimos sin presidente, la FIFA y la UEFA van a actuar, llega el momento de elegir presidente", afirmó.

"'Actuar' significa lo que está en los estatus de la UEFA, una Federación que no puede determinar sus obligaciones y deberes, desafía a la UEFA, puede ser suspendida. Eso pasó con otras federaciones. No queremos llegar a este punto. Tenemos ahora el compromiso de todas las partes", apuntó Angelo Rigopoulos.

Además, García Silvero confió también en que el 11 de diciembre, la FIFA ratifique el Mundial 2030 para España, junto a Portugal y Marruecos, a pesar de que entre los 211 miembros de la FIFA "existen muchas dudas por la situación de la RFEF". "Para nosotros es complicado poder trabajar cuando no hay una cabeza al frente. Estamos convencidos de que no va a pasar -sanción-", afirmó.

Por otro lado, el secretario general de la RFEF, Álvaro de Miguel Casanueva, ha apuntado que lo que quiere la Federación es "culminar este proceso de la mejor manera". "Lo primero, convocar elecciones, que haya garantías, que se deje iniciar el proceso electoral y que se culmine. Entiendo que el TAD y el CSD son independientes, pero no puede suponer un problema quién convoque las elecciones", zanjó.