La falda de Lefties con la que ir arreglada y abrigada por menos de 8 euros

Hace no muchos años, ponerse una falda en invierno parecía casi imposible. La moda y el frío no han sido muy buenas amigas históricamente. A aquellas que les gusta usar vestidos o faldas, las bajas temperaturas complican todos los estilismos. Por suerte, las modas avanzan y actualmente llevan varias capas es incluso tendencia.

Es por ello que las tiendas se esmeran en lanzar faldas y vestidos de telas invernales y que permitan utilizar medias gruesas e incluso camisetas térmicas bajo dichas prendas.

Con esta nueva moda, Lefties ha apostado por lanzar en su catálogo una falda que formará parte de todos los armarios cápsula este invierno.

El modelo de la tienda de Inditex está confeccionado con un tejido cómodo que se adapta al cuerpo con gran facilidad. De talle largo y disponible en hasta cuatro colores: negro, a rayas, con estampado veraniego y degradado en azul.

Lo espectacular de esta falda no es solo su comodidad y su capacidad para combinarla con todo tipo de prendas, si no también su precio. Por tan solo 7,99 euros podrás tener esta falda que seguro te salvará el outfit de más de un día y, además, no pasarás frío.