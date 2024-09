Éxito en la inauguración de Espacio Caja Sonora: diálogos sobre música, tecnología y nuevas formas de creación

Este pasado miércoles el Espacio Caja Sonora celebró su jornada inaugural en una rueda de prensa que dio inicio a la segunda edición de este ambicioso proyecto cultural. La respuesta del público fue entusiasta, consolidando a Espacio Caja Sonora como uno de los espacios culturales emergentes más prometedores del panorama local.

La inauguración contó con una nutrida asistencia de periodistas, artistas y miembros de la comunidad cultural, quienes resaltaron la importancia de iniciativas como esta en la dinamización de la oferta de la ciudad. En su intervención, Miguel Ríos, presidente de la Fundación Miguel Ríos, organización que lidera el proyecto, reflexionó sobre el valor del altruismo y el impacto de la música en las emociones. “Me causa un placer enorme que alguien pueda emocionarse con mis canciones”, comentó el veterano músico, quien también destacó el carácter inclusivo del espacio: “Aquí no vamos a juzgar a ningún grupo ni artista, siempre van a tener nuestro beneplácito”, subrayó.

Por su parte, Mª Elena Martín Vivaldi, presidenta de CajaGranada Fundación, se mostró satisfecha con los resultados alcanzados: “Si ya el año pasado la programación fue muy buena, este año se ha superado”. Sus palabras reflejaron el crecimiento y consolidación de un proyecto que, en su segundo año, apuesta por ir más allá y continuar innovando en el campo de la cultura sonora.

Juan Ramón Ferreira, concejal del Ayuntamiento de Granada, destacó el valor de este tipo de encuentros: “De las cosas que aquí se hablan, no se habla suficientemente en otros sitios”, afirmó. Ferreira también recalcó el compromiso del Ayuntamiento con la iniciativa Espacio Caja Sonora, que fomenta el intercambio cultural y el desarrollo artístico a nivel local: “Cuando fuimos invitados a participar en este proyecto no pudimos mostrar más que gratitud, porque esto es una manera de vincularse a la ciudad e implicarse en la vida de la ciudad”, señaló.

Sesión inaugural del Ciclo (R)Evoluciones: debates que inspiran

El acto de inauguración también sirvió como marco para la primera sesión del Ciclo (R)Evoluciones de conferencias musicales, que se prolongará durante las próximas semanas. En esta primera sesión, en colaboración con el programa PLUG&PLAY de Fundación SGAE, se abordaron temas clave sobre el futuro de la música, las redes sociales y el streaming, con la participación destacada de los ponentes Nidia González y Carlos Hernández de Sony Music, quienes ofrecieron una visión crítica y reflexiva sobre los cambios que se avecinan en la industria.

El éxito de esta primera jornada no ha hecho más que abrir el apetito del público para los próximos eventos del ciclo (R)Evoluciones. El próximo 2 de octubre de la mano del artista García Picasso y la experta audiovisual Ana María Sedeño (Universidad de Málaga) se celebrará una conferencia dedicada al análisis y la creación de videoclips, un formato que ha evolucionado enormemente en los últimos años y que hoy es esencial tanto para artistas como para creadores audiovisuales. A continuación, el 16 de octubre, se explorarán los desafíos y oportunidades que ofrece la inteligencia artificial en el ámbito de la creación musical junto a los especialistas Pedro Ernesto Moreno (Universidad de Jaén) y Pedro Fernández (Sympathy For The Lawyer), un tema de plena actualidad que promete suscitar un animado debate. Las dos sesiones se celebrarán en el Espacio Caja Sonora (Centro cultural CajaGranada) a las 19h con entrada libre hasta completar aforo.

Además de las conferencias, Espacio Caja Sonora tiene previsto inaugurar su ciclo de conciertos emergentes Encuentros Soundbox el próximo viernes 11 de octubre con una sesión rock de la mano de los grupos locales Calma Fira y Paul Rodie y la banda madrileña Todo Bien Todo Mal. Este ciclo también es de carácter gratuito y se celebrará a partir de las 20:30 en el Teatro CajaGranada.

Tras esta sólida jornada inaugural, Espacio Caja Sonora se reafirma como un espacio clave para la reflexión y el diálogo en torno a la cultura sonora, con una programación que continuará sorprendiendo y enriqueciendo a la comunidad local.