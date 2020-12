“Esta Navidad yo me quedo en casa”, ¿y tú, por quién te quedarías?

Los sanitarios de Granada han lanzado una nueva campaña en forma de vídeo en redes sociales para concenciar a los ciudadanos de que es preferible quedarse en casa esta Navidad, a pesar de que las medidas sanitarias impuestas por la Junta de Andalucía permitan desplazarse a otras regiones a visitar a familiares y a los denominados ‘allegados’.

Así, con el lema ‘Esta Navidad YO ME QUEDO EN CASA’ (se respetan las mayúsculas del texto original para no modificar la intención del mensaje), el personal sanitario de los centros de salud y hospitales de Granada invita a los granadinos, en distintas filmaciones, a quedarse en sus viviendas para favorecer la seguridad de sus seres queridos, incluyendo mensajes como el de Rocío, Nuria, Nieves y Paloma, enfermeras: “Yo me quedo en casa por todos mis compañeros, que llevan nueve meses lluchando contra esta pandemia“.

El vídeo, con una duración de dos minutos y 44 segundos, se ha difundido por Youtube, y empieza con un texto que dice que “Lo permitido, NO SIEMPRE es lo más seguro”, y advierte de que compartir momentos durante estas fiestas con familiares y amigos “puede hacernos CAER DE NUEVO“.

Tras oír sonidos de los aplausos dedicados a los llamados ‘héroes’ durante las tardes de confinamiento en los balcones, aparecen los vídeos de los sanitarios de diferentes centros granadinos con mensajes como el de Esmeralda, enfermera de familia: “Esta Navidad yo me quedo en casa por mis pacientes”; o “Esta Navidad yo me quedo en casa por nuestros mayores, muchos de los cuales se han quedado en el camino“, difundido por Pilar, médico de familia.

A continuación, interpelando al espectador, el vídeo cuestiona: “¿Y TÚ, por quién TE QUEDAS en casa? Y concluye con un mensaje “en recuerdo de todos los que nos han dejado en esta pandemia”.