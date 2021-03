Las espectaculares rutas por 16 municipios de Granada organizadas por Diputación

La Diputación de Granada, a través del área de Deportes, ha organizado, junto con los ayuntamientos participantes, un total de 16 jornadas de senderismo en los municipios de Caniles, Villanueva de las Torres, Cádiar, Molvízar, Atarfe, Íllora, Gójar, Jerez del Marquesado, Rubite, Diezma, Órgiva, Iznalloz, Purullena, Beas de Guadix y Jayena. Además, esta edición presenta una Jornada Interprovincial en colaboración con la Diputación de Albacete y los municipios de Puebla de Don Fadrique y Nerpio.

El coordinador del área deportes, Antonio Cobo, ha recordado este martes durante la presentación de este circuito que “las circunstancias obligaron a dejar sin concluir las jornadas del año pasado debido al Covid-19, así que esta es una oportunidad de retomar esta modalidad deportiva, que nos permite hacer deporte a nivel familiar y conocer la provincia de otra manera”.

También ha destacado que la provincia de Granada es “medioambiental y turísticamente muy rica, y el objetivo es que “a través del deporte, toda la familia pueda disfrutar de la grandeza de este territorio”.

Por su parte, el alcalde de Purullena, José Luís Martínez, en nombre de los municipios participantes, ha agradecido a la Diputación de Granada esta iniciativa deportiva, y ha animado “a que se siga apostando por este tipo de circuitos”. Además, Martínez ha añadido que “con este programa la gente va a venir a nuestros pueblos y hacemos que se conozca y hable del grandísimo potencial gastronómico, paisajístico y cultural que tenemos”.

El programa incluye transporte desde el municipio y vuelta, recorridos guiados y documentados de los distintos senderos, avituallamientos, seguro para los participantes, recuerdo de la jornada u obsequio y picnic o comida popular. El precio para participantes con licencia federativa es de nueve euros, once euros para los no federados, cinco euros para los menores de doce años federados y siete euros si no lo están. Para cada una de estas jornadas se plantean dos recorridos de distinto nivel con el objeto de facilitar la participación.

Además, el programa cuenta con un plan de contingencia que garantiza la seguridad sanitaria de los participantes en cada momento. Las medidas más seguras de protección y distanciamiento serán imprescindibles para su desarrollo. Para ello, se tomará la temperatura de los participantes, se usará hidrogel para la desinfección de manos, será obligatorio el uso de las mascarillas en el desplazamiento en autobús y en todos aquellos momentos en que la distancia de seguridad se pueda ver comprometida, y se procederá a la desinfección de todas las zonas donde puedan confluir los participantes durante la jornada.

Los interesados en participar, además de ser mayores de edad, o menores acompañados, y estar empadronados en alguno de los municipios de Granada, deben inscribirse a través de la página www.senderosdegranada.com, donde se encuentra toda la información de las rutas. El plazo de inscripción se ha abierto este martes a las 10:00 horas, y estará disponible hasta el día 29 de marzo a las 22:00 h.