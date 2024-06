Este viernes 28 de junio se celebra el Día Internacional del Orgullo, un día importante para el colectivo LGBTI que pone de manifiesto su lucha en la defensa por sus derechos y por el derecho de cada persona a "ser y sentir lo que cada uno quiera sin etiquetas".

La discriminación por cuestión de género u orientación sexual sigue siendo un impedimento social para el colectivo. Según señala el informe de la Federación Estatal LGTBI el 83% de las personas del colectivo ha sufrido discriminación más de una vez en los últimos cinco años y hay un 10% de personas que declaran haber sufrido discriminación más de 10 veces en ese periodo de tiempo. Un dato que ineludiblemente se vio plasmado en la carta homófoba que recibió el pasado mes de mayo el matrimonio de Albolote conformado por Javier Rodríguez y Javier Mohedano.

Una lucha histórica e incesable que trata de pararle los pies a la homofobia, la discriminación y obtener el reconocimiento pleno en la sociedad como personas libres de "ser y sentir lo que quieran" y de la forma que más deseen en cada una de sus vidas.

"Crecí sin saber que ser trans era una opción"

Eric Muela es un joven estudiante de psicología que llegó a Granada hace tan solo tres años en busca de "un cambio de entorno". Las redes sociales le permitieron conocer una realidad que en ocasiones se planteaba. "Desde pequeño había habido puntos en mi vida en los que me pasó por la cabeza la posibilidad de que podía no ser una chica, al final muchas veces crecemos sin tener ningún tipo de información sobre que eso es posible", comenta el joven rememorando cómo fue el paso hacia su transición. "Crecí sin saber que ser trans era una opción, lo poco que sabía sobre esto era igual como más relacionado con mujeres transgénero", declara.

"Internet me permitió conocer a otras personas fuera de mi entorno, ver a más personas trans masculinas que igual no cumplían los requisitos a los que yo estaba acostumbrado, me abrió los ojos para darme cuenta de que hay muchas formas diferentes de vivir lo trans", reconoce y añade que "con 20 años me di cuenta de que esto encajaba con lo que a mí me pasaba".

El paso hacia su nueva identidad se tradujo en un vuelco de emociones, cariño y apoyo por parte de sus padres y amigos. "He tenido mucha suerte porque mis padres son unas personas bastante abiertas de mente, no he tenido miedo a contar quién soy con ellos", señala. Para Eric la información es clave a la hora de "salir del armario". "Quizá a mi padre fue a quien más le costó entenderlo, a veces cuando te toca en tu propia familia, te choca y te cuesta asimilarlo, pero poco a poco se ha ido normalizando", destaca. "Los problemas que he tenido en este aspecto están relacionados con la desinformación de no saber qué realidades hay".

Bajo el mismo prisma reivindicativo se encuentra el tema burocrático. Pese a la aprobación definitiva de la nueva Ley Trans el pasado año, la Administración sigue siendo "una traba importante" a la hora de conformar una nueva identidad. "Para mí el problema más desagradable y en el que se necesita más energía es con todo lo relacionado con burocracia", señala Eric. "Yo vengo de un pueblo muy pequeño, cuando decidí dar el paso tuve que ir al Centro de Salud, al Juzgado, al Registro Civil, y allí me topé con funcionarios a los que les tuve que explicar yo de qué iba la cosa", aclara.

El joven reitera la impotencia de "tener que estar dando explicaciones continuamente" e incide en que "al final muchas veces somos nosotros los que tenemos que ir con todo estudiado para explicarles a quienes se supone que tienen que saberlo porque es su trabajo".

"Es incómodo que en un espacio público te llamen por un nombre que ya no es el tuyo simplemente por no haber una formación suficiente", lamenta Eric. A las trabas administrativa se une, en ocasiones, la insensibilidad en el trato: "Me cancelaron una cita en ginecología, sin avisar, solo porque en la cita aparecía un nombre masculino, menos mal que no iba por nada grave".

Granada, un destino 'queer' universitario

Al igual que este joven, cada año miles de estudiantes eligen Granada como destino universitario. "Es una ciudad muy acogedora y muy agradecida", apunta Muela y señala que "Granada es el destino más 'queer' de las ciudades estudiantiles españolas".

También recalca que "me gusta la ciudad por el tejido de personas que se forma en ella, a pesar de la mirada cerrada de las personas más mayores, Granada es muy diversa".

Eric forma parte de la asociación 'Granada Visible' como coordinador de la comitiva Trans. "Empecé en activismo en Bilbao donde encontré el apoyo y la información para salir del armario, pero aquí en Granada he encontrado muy buenos compañeros", destaca orgulloso de su recorrido activista. Para su futuro tiene las cosas muy claras: "Me gustaría trabajar con personas del colectivo, guiarlas en el camino, ofrecerles un acompañamiento real como psicólogo, pero también desde la experiencia de pertenecer al colectivo".

"El 28J debe ser un día de manifestación y no una fiesta como intentan hacer constantemente los ayuntamientos y gobiernos", afirma resignado. "Me parece una vergüenza que en el cartel del Orgullo de Madrid aparezca un tacón, una bebida alcohólica y un condón, es una manera de seguir estigmatizando al colectivo y reducirlo al estereotipo de la promiscuidad y la fiesta", añade.

Aún queda mucho camino por recorrer en esta lucha. Hoy, son muchos los que siguen siendo rechazados en entornos laborales por su orientación sexual, su diversidad de género o expresión, en definitiva, por su forma de ser, sentir y amar. También, son demasiados los que siguen siendo silenciados en su espacio familiar por miedo y por evitar un rechazo injusto e inhumano.