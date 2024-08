Sergi García: "El Covirán se adapta a mi situación actual, era un paso que me venía muy bien"

Experiencia en la ACB, con ganas de demostrar y, sobre todo, sin miedo a sufrir para lograr la permanencia. Con esta carta de presentación aparece Sergi García. El balear, de 27 años, afronta la campaña 24/25 con gran ilusión su nueva etapa en la Liga Endesa. Tras pelear casi hasta el último segundo por la salvación con Río Breogán, el base se viste de rojinegro para afrontar el mismo propósito. Para García, llegar a Granada supone un paso necesario en su carrera tras dos temporadas en Lugo "muy buenos". El nuevo base rojinegro habla sobre su salida de Breogán, sobre cómo se gestó su fichaje, así como de la configuración de una plantilla "luchadora" y sobre una temporada para que la prefiere "no marcarse metas".

Pregunta: ¿Qué tal está? ¿Cómo han sido estos tres primeros días con el equipo y con los compañeros?

Respuesta: Muy bien. Tengo la ilusión como de volver al cole, con ganas de empezar y de conocer a los compañeros. Estamos yendo poco a poco, hemos empezamos con trabajo más físico y los primeros test, pero con ganas de tocar más balón, de jugar con los compañeros y de competir, pero para eso aun queda

P. Se ha encontrado un Covirán Granada muy diferente del que se enfrentó hace apenas unos meses. ¿Qué le parece la configuración del equipo?

R: Estoy muy contento creo que son jugadores con experiencia en la liga que es algo muy importante. Son jugadores que han sido importantes en sus equipos y muy luchadores. Con el ADN que tiene el Granada creo que podemos empezar muy bien. A nivel personal veo un grupo muy sano y muy bueno y creo que nos podemos acoplar bien al estilo de Pablo Pin.

P: La clave del equipo este año parece estar en que toda la plantilla tiene experiencia en ACB y, sobre todo, en que saben lo que es luchar por una permanencia.

R: Eso es muy importante, cuando uno está acostumbrado a haberlo pasado mal se está preparado para estas cosas. No es lo mismo jugar para ganar campeonatos que luchar por la permanencia. Hay jugadores que han podido ganar muchas cosas, pero no han peleado por una salvación. Creo que somos un equipo que está preparado para saber sufrir, pero también si damos ese plus podemos ser competitivos en la liga.

P: Lleva pocos días con el equipo, pero ¿Con qué jugador cree que va a tener mejor ‘feeling’ en la pista?

R: He tenido la suerte de compartir con muchos jugadores. Con Pere Tomás y con Bamforth he compartido equipo, me he enfrentado contra Amine, son muchos jugadores que conozco muy bien y creo que la relación que tengo con ellos fuera del campo nos va a ayudar a entendernos en la pista y poco a poco nos iremos ajustando para encontrar nuestros puntos fuertes.

P: Va a compartir el puesto de base con Jonathan Rousselle. ¿Qué le parece como jugador y qué cree que puede aprender de él? ¿Han tenido ya una primera conversación sobre la temporada y sus roles?

R: Me parece un profesional increíble. El año pasado le dio un gran cambio al Covirán cuando lo estaba pasando mal. Tanto en Bilbao como en Granada ha jugado a muy buen nivel y estoy muy contento de compartir el puesto de base con él. El primer día estuvimos hablando un poco de la confección del equipo y del grupo. Hablamos de ayudar a todo el mundo a integrarse y que seamos una piña. Es muy pronto para ponernos metas, lo importante es trabajar y sufrir durante la pretemporada y que todos se sientan importantes independientemente del rol que tengan.

P: Hablemos de su llegada a Granada y de una frase que causó cierto revuelo. Usted dijo que "nunca le diría que no al Breogán". ¿Qué ocurrió?

R: Yo estuve muy a gusto en Breogán, fueron dos años muy buenos. A medida que fue pasando el verano, cuando se está negociando, uno espera unas cosas y el club quiere otras. Van cambiando. Esto es deporte y no deja de ser un negocio. Se ha buscado la mejor situación para, sobre todo, seguir creciendo. Vengo con una confianza muy grande, puedo ayudar bastante en este proyecto y desde un primer momento Covirán me lo ha mostrado. Tanto Pablo Pin como el club me han abierto las puertas y estoy muy contento de estar aquí. Muy agradecido por mi pasado en Breogán. Ahora punto y aparte.

P: ¿Se gestó fácilmente el fichaje por Covirán? ¿Qué le llevó a decidirse por el conjunto granadino?

R: Estuve hablado con Pere Tomás con quien compartir etapas y él poco podía decir de Granada que no fuese bueno. Él está super agradecido al club, a la ciudad… está muy involucrado en el proyecto. El Covirán es un club que va en crecimiento y creo que se adapta a mi situación actual. Era un paso que me venía muy bien

P: Para algunos llama la atención el cambio de Breogán a Granada. Al final, son rivales directos desde hace muchos años.

R: Hay mucha competitividad, pero muy sana. Al margen de todo esto, no deja de ser un deporte y ahora los jugadores cambian mucho de equipo. Los equipos ya no se atan tanto a los jugadores a largo plazo. He firmado dos años aquí que es muy importante para mí tener esa estabilidad. Intentaré integrarme lo máximo posible con la ciudad y con el público.

P: ¿Qué le parece Pablo Pin en estos pocos días que lleva como jugador rojinegro?

R: Hemos empezado poco a poco, aun no hemos entrado en su dinámica, estamos más con los ayudantes y el preparador físico. Nos centraos en recuperar el tono físico y prevenir lesiones. Estamos centrados en hacer que todo el mundo se sienta integrado y en ir poco a poco. La primera toma de contacto con Pablo, cuando se estaba cerrando mi fichaje fue muy bien. Fue una decisión fácil. Todo lo que me dijo iba en consonancia con mis pensamientos, con mi futuro y el proyecto.

P: ¿Cómo espera que sea la temporada? Ya sabe cómo son los finales de curso aquí en Granada

R: No hay que ponerse esas metas o esa presión de salvarse ya. Hay que ir día a día con nuestro trabajo. La temporada te pondrá en tu puesto. He estado en muchos equipos y cuando te pones un objetivo tan claro puede ser peligroso. Las expectativas son difíciles, el calendario no es como uno quiere, las lesiones... eso te cambia la planificación del día a día y del equipo. Hay que ir con cabeza. Yo confió mucho en este equipo, tengo ganas de ver como se desarrolla el curso.

P: ¿Y a nivel individual?

R: Mi objetivo siempre es ayudar al equipo, que todo lo que pueda hacer tanto en pista como fuera sea en beneficio del equipo. Nunca he sido un jugador egoísta de querer conseguir un número de puntos. En un equipo como el nuestro necesitamos que todos estén enfocados en el mismo objetivo.