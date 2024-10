Lori Meyers pone fin a su gira en Granada: "Va a ser otra de las noches que vamos a recordar"

Granada está viviendo un mes de acogida de desenlaces y, tras el final de gira de Amaral en su concierto en el ciclo 1001 Músicas - CaixaBank, en el Teatro del Generalife, toca el de la banda lojeña Lori Meyers para la gira de su último disco, ‘Espacios infinitos’, que va a actuar Plaza de Toros de la ciudad. El grupo ha ofrecido a GranadaDigital una entrevista donde ha compartido su emoción por tocar en su ciudad natal, cómo va el proceso del nuevo disco y las sorpresas que podría esperar el público granadino en el concierto de este sábado.

Pregunta (P). Este sábado 5 de octubre ofrecéis el último concierto de la gira en la Plaza de Toros, ¿qué se siente darle fin al tour en vuestra casa?

Respuesta (R): Siendo de Granada, llevar tantos años girando y que sea una novedad es extraño y a la vez es un plus de nervios para el grupo, una noche muy especial porque parece una obviedad lo de jugar en casa, que sea más especial, pero súmale el punto de que nunca lo habíamos hecho. Siempre recuerdo acabar en Madrid, Barcelona… Por el mero hecho de ser las capitales, donde hay mucha prensa y hay más seguidores. Pero terminar en Granada es ese plus y nos sentimos con muchas ganas y nervios, va a haber mucha gente conocida, cercana al grupo y la plaza va a estar a reventar. Creo que va a ser otra de las noches que los Lori Meyers vamos a recordar y otro de los hitos que vamos consiguiendo a lo largo de los años y de los que nos sentimos orgullosos y afortunados.

P. ¿Hay alguna canción que os haga especial ilusión tocar este sábado en Plaza de Toros?

R: Vamos a hacer un repertorio basado en el último disco, porque es el fin de gira de ‘Espacios infinitos’. Sin embargo, van a haber novedades por ser fin de gira y por ser Granada, pero si te lo desvelara se perdería la sorpresa -entre risas-. Las que más ganas tenemos de tocar, como siempre, son las canciones que la gente disfruta más, porque se hace una unión muy guay entre el público y la banda. Pero es verdad que hay canciones que no solemos tocar y forman parte también de la primera época, por ejemplo ‘Sus nuevos zapatos’ o una versión de ‘La rumba en atmósfera cero’ un poco más sureña, ya que estamos en el sur y creemos que hay que sacar un poco también las raíces andaluzas que tenemos, no solo rock and roll. De eso tenemos muchas ganas, pero sabemos que los puntos álgidos del concierto van a ser las canciones que todo el mundo quiere escuchar.

P. ¿Hay alguna anécdota divertida o que recordéis con especial cariño de esta gira?

R: 'Espacio infinito' empezó en la pandemia. Los primeros conciertos eran con la gente sentada y con distancia de seguridad entre las sillas. En un sitio donde cabían 10.000 personas había 500, era súper exagerado. Recuerdo que tenían que poner a un seguridad para controlar que no se movieran, y recuerdo que cuando comenzamos a tocar 'Mi realidad' la gente empezó a unirse y en un vídeo sale el seguridad intentando poner a la gente en su silla, pero llega un momento en que el tío hace un gesto con el brazo diciendo "que os follen", como diciendo "yo no puedo controlar que la gente se levante y se ponga a bailar". Fue como diciendo que la gente está muy harta y está bien que cuando consigues con la música eso, es difícil controlar que se mantengan sentados.

P. ¿Qué pueden esperar los fans granadinos de este concierto? ¿Hay alguna sorpresa preparada?

R: Creo que va a haber un plus de actitud, de producción, de espectáculo por encima de lo que solemos hacer en festivales. Hay que tener en cuenta que es un concierto nuestro solo. En festivales solemos tocar con muchos más grupos, no puedes desarrollar tanto el repertorio. ¿Sorpresas que pueden haber? Es bastante probable que invitemos a gente a subir al escenario, para que le den ese punto diferente ya que creemos que la música tiene que ser muy colaborativa, lo vivimos mucho estos últimos tiempos donde se colabora mucho entre bandas. Nosotros, en el último año y medio, hemos hecho muchas colaboraciones con diferentes artistas como Kora, Manola y con Annie B Sweet, que ha sido una relación muy larga en la que hemos colaborado muchas veces. ¿Por qué no se podría subir al escenario y darnos ese punto diferente?

P. Vuestra música ha evolucionado a lo largo de los años y este 2024 prometéis temas que salen de vuestra zona de confort, ¿cómo describiríais el nuevo sonido que está tomando la banda?

R: Para los músicos es difícil describir su propia música, porque la componemos, la buscamos, tenemos claro qué es lo que no queremos repetir, pero a la hora de describir con palabras nos resulta muy complicado. Lo que sí te podemos decir es que no queremos repetir, que es lo que ya hemos hecho. Creemos que la música actual se está basando mucho en los ritmos, en la forma de trabajar los ritmos de batería y de bajo, hacerlos más intensos. Depende de cada grupo, nosotros al final tocamos mucho en espacios grandes, en festivales, entonces al final se está haciendo un espectáculo que necesita de mucha intensidad, muchas canciones la gente las baila, hay muchas que son íntimas también. Pero creo que en lo que tenemos que incidir es en trabajar esas frecuencias graves, esos puntos en los que notas que suena muy potente la sección rítmica. Las melodías y armonías siguen siendo Lori Meyers, que es lo que caracteriza un poco la estética y el sonido del grupo. Tampoco vamos a hacer un cambio de 180 grados, el grupo tiene muchos discos y tampoco puedes, de repente, pasarte al urban ni nada así. Nosotros tenemos un público y vamos intentando descubrir nuevos horizontes, pero dentro de la seña de identidad.

P. Siendo de Granada una ciudad donde el arte y la música corre por las venas, ¿pensáis que os ha influenciado de alguna manera en el rumbo que habéis tomado como banda? ¿Hay algún artista granadino que haya sido una inspiración clara a la hora de crear música?

R: Yo creo que ha sido muy importante Granada, ha sido una de las causas por las que se fijaron un poco más en nosotros. Granada es una ciudad que tiene mucha tradición cultural y a nivel musical, desde los sesenta ha habido una tradición, cosa que en ciudades del mismo tamaño que Granada no hay. Yo recuerdo que en muchas entrevistas nos preguntan qué sucede en Granada para que siendo tan pequeña haya tanta tradición y, en cierto modo, nos sentimos orgullosos. A nosotros Los Ángeles nos influyeron mucho a nivel de composición, luego Lagartija Nick nos dio ese punto de power, Los Planetas también abrieron un camino muy parecido, por ahí nos sentimos bastante conectados con la ciudad.

P. Sobre vuestro último álbum, 'Espacios Infinitos', ¿hay algún momento específico en la creación de un álbum que os haya marcado emocionalmente, ya sea por dificultad o inspiración?

R: Fue el de la pandemia y el primer disco que hacíamos desde casa, mandando archivos, todo el mundo estaba encerrado, nunca habíamos hecho así un disco. Se hizo entre Londres, España y fue eso lo más extraño de la grabación del disco. Como grabamos con James Temples y no es muy dado a viajar le vino bien, ya que suele trabajar desde su casa.

P. ¿Qué planes tenéis a corto y largo plazo? ¿Hay algún proyecto del que podáis adelantarnos algo?

R: Deberíamos grabar el nuevo disco. Ahora van a salir una serie de feeds que hemos hecho. Hace poco salió el feed con Valsian, un grupo de amigos mexicanos, y tienen que salir algunos más que no podemos decir porque saldrán en breve. Mientras, estamos trabajando en el disco para tener nuevo material el año que viene. Como se está juntando el final de gira, tenemos algunas canciones perfiladas que necesitan acabarse, pero estamos en ello. Básicamente es el siguiente disco de Lori Meyers, que tiene que salir el 2025.