Loli Cañavate: "Armilla necesita vivienda y no es de recibo que se haya paralizado la aprobación de nuestro PGOU"

La alcaldesa de Armilla, Loli Cañavate, es la cuarta protagonista del serial de entrevistas del proyecto editorial ‘Nuevos líderes para nuevos territorios’ en el que se tratan las nuevas necesidades, retos y oportunidades de la provincia de Granada dando voz a los protagonistas de cada municipio. La regidora de Armilla destaca la necesidad de vivienda que tiene el municipio, que ha pasado de “ser un pueblo a una ciudad”, pues “ronda los 26.000 habitantes censados y cuenta con más de 2.000 no censados, pero que residen en Armilla”. Loli Cañavate resalta que el municipio no tiene “parques de vivienda ni para compra ni para alquiler y no es de recibo que no pueda hablar de construcción de nuevas viviendas porque se haya paralizado, por un tema menor, la aprobación del PGOU”. También destaca la necesidad de contar “con un nuevo centro de salud” y remarca lo que ha puesto para Armilla la llegada del metro, que se ampliará hasta Churriana y Las Gabias, y del centro comercial Nevada, que es “tremendamente importante que esté enclavado en el municipio”. La importancia del apoyo institucional en Fermasa, la institución ferial de la provincia de Granada, y de otros proyectos a corto y largo plazo en el municipio para que "siga avanzando y siga siendo referente del área metropolitana" han sido analizados en esta entrevista también.

Pregunta (P). Quería comenzar esta entrevista preguntándole por cómo está siendo este segundo mandato en la Alcaldía de Armilla.

Respuesta (R): Está siendo una etapa, como siempre digo, apasionante. Lo más apasionante que puedes realizar es la vida municipal. Ser alcalde o alcaldesa de tu municipio es el mayor honor que ningún cargo político podemos tener, pero tengo que reconocerte que es una etapa, una legislatura intensa y movida. Pero bueno, en Armilla estamos acostumbrados a superar retos, a superar adversidades y estoy segura de que superaremos las que se están presentando.

P. ¿En qué diría que ha cambiado Armilla desde que es alcaldesa del municipio?

R: Armilla ha seguido creciendo. Parecía increíble, que a Armilla le quedaba poco por hacer y, sin embargo, desde que soy alcaldesa hemos terminado de dar ese gran salto de ser un pueblo a ser una ciudad. Tengo que recordar que somos el principal municipio del área metropolitana después de la ciudad de Granada, que rondamos los 26.000 habitantes censados y más de 2.000 que no están censados, pero residen en nuestro municipio. En la legislatura pasada, por ejemplo, acometimos infraestructuras que eran muy necesarias para el municipio de Armilla y que le han permitido dar ese salto que necesitaba.

P. Armilla cuenta con el metro, ¿qué ha supuesto para el municipio?

R: Armilla apostó desde el principio por este medio de transporte, el metro ligero, y lo que suponía en la movilidad del área metropolitana. Cuando nadie apostaba por él, cuando otros se permitían decir que iba a ser un rotundo fracaso, que se cerraría después de las elecciones autonómicas, Armilla ya tenía claro, no solamente que sería un éxito, sino que era imprescindible. El metro vino a revolucionar la movilidad en Armilla. Es verdad que las obras fueron muy duras, que nos lo pusieron muy difícil, pero también es verdad que la movilidad se alivió mucho después de la puesta en funcionamiento.

Hay que recordar que en la avenida Poniente, en la calle Real de Armilla, en la calle Fernando de los Ríos circulaban por ellas más de 20.000 vehículos diarios. 20.000 vehículos, que se dice pronto, por un término municipal y unas vías municipales, y desde la llegada del metro ha bajado bastante la intensidad en el tráfico. Se ha incrementado en otras zonas por determinadas circunstancias, como el centro comercial o el acceso al Parque Tecnológico de Ciencias de la Salud, pero es verdad que hay zonas que se vieron aliviadas con la llegada del metro.

P. Y ahora está prevista la ampliación Sur de la línea del Metro entre Armilla y Las Gabias, ¿cómo van esas obras, cómo están afectando al municipio y cuándo está previsto que esté en funcionamiento?

R: Hoy es un mal día para preguntarme por las obras. Hoy es un mal día porque las obras comenzaron en septiembre, perdón, la primera semana de octubre y siempre son obras complejas que molestan mucho al entorno, porque hay que recordar que se abre de punta a punta una calle. La Avenida Poniente, que es la principal afectada por estas obras, se encuentra llena de comercios y los comerciantes lo pasan mal con los vallados y la eliminación de la circulación y el acceso peatonal, que es muy complicado. Baja muchísimo la afluencia de público durante la obra. Creemos que es necesario. Nosotros, igual que apostábamos en un primer momento por la primera fase del Metro, apostamos desde el primer momento, desde el día 1, por esta ampliación de la línea 1 del Metro hacia los municipios de Churriana de la Vega y de Las Gabias. Pero las obras son especialmente complejas. Te decía que hoy no era un buen día porque hoy la Junta de Andalucía ha tomado la decisión de abrir una zanja y hacer un corte no previsto, no consensuado, no comunicado al Ayuntamiento de Armilla. Eso ha originado un colapso de tráfico absoluto hoy en el municipio, el corte de esa calle Manuel Galera que no había sido comunicado. Yo misma he tardado más de 25 minutos en poder acceder al Ayuntamiento de las vueltas que he tenido que dar y sé moverme. Así que imagino que hoy los ciudadanos de Armilla no están muy contentos con esa obra.

"Las obras del metro fueron muy duras, pero la movilidad se alivió mucho después de la puesta en funcionamiento"

P. ¿Y cuándo está previsto que finalicen las obras? Para verano de 2025, ¿no?

R: Efectivamente, en verano de 2025 está previsto la finalización de todo el tramo y pronto sea una realidad que el metro continúe hacia el municipio de Las Gabias.

P. El Ayuntamiento de Armilla ha solicitado al Ministerio de Transportes el soterramiento de la Avenida Fernando de los Ríos para aliviar la congestión de tráfico en una de las principales entradas al municipio desde la GR-30, ¿no?

R: Sí, esa rotonda, a la altura del Parque Albán, en la vía Fernando de los Ríos, en término municipal de Armilla, que une los municipios de Armilla y de Granada, es una rotonda muy complicada. Hay que recordar que son 11 los movimientos que tiene esa rotonda: cinco entradas y cinco salidas. Yo no estaba, no llevaba ni muchísimo menos esos temas, pero desde aproximadamente el año 2001 el Ayuntamiento de Armilla lleva hablando con el Ministerio del arreglo de esa rotonda. El Ministerio llegó a hacer un proyecto de arreglo con unas propuestas de soterramiento de esa rotonda. Por circunstancias políticas, ese proyecto fue guardado en un cajón. Afortunadamente, tuve la posibilidad, hace dos meses y medio, de tener una charla con el ministro de Fomento, en la que le expuse la problemática que suponía, sobre todo para los ciudadanos de Armilla, porque quien conozca esa rotonda, ese entorno, sabe que quien más problemas tiene son los ciudadanos de Armilla para salir de esa rotonda para coger la autovía o para ir en dirección a Granada. El ministro fue sensible y tres semanas después, me reuní con el director general de carreteras del Ministerio, que ya tenía el encargo por parte del ministro de dar la orden para que se empezara el estudio para la redacción del proyecto que arregle esa rotonda. Nosotros pedimos el subterráneo de Fernando de los Ríos en sus dos sentidos, sentido Granada y sentido Armilla. Y han sido muy sensibles a nuestras peticiones y estamos esperando a que se pongan en contacto para darnos novedades sobre el tema.

P. ¿Qué otros proyectos tiene a corto plazo, más inmediatos en el municipio?

R: En Armilla estamos en una fase muy reivindicativa, porque resulta que todos los grandes proyectos están paralizados porque dependen de otras administraciones. Te decía que uno de los proyectos es la mejora de la movilidad, que pasa por la implicación del Ministerio de Fomento, que es el competente, para arreglar el tema en el punto en el que se produce. Pero tenemos grandes proyectos también paralizados por la administración autonómica. Necesitamos un centro de salud. Un centro de salud que se construyó cuando Armilla tenía 10.000 habitantes. No es que tengamos 26.000 habitantes, es que el centro de salud de Armilla da cobertura a un área de influencia de aproximadamente 150.000 habitantes y un centro de salud en el centro del municipio, sin ningún tipo de estacionamiento, está totalmente saturado.

Llevo intentando tener cita con la consejera de Salud desde antes de la pandemia. Aún no ha tenido a bien recibir a esta alcaldesa. Es verdad que me he reunido varias veces con el delegado provincial de Salud, pero cuando se le mandan por escrito aquellas peticiones que nos hacen o aquella subsanación de los ofrecimientos que le hacemos, pues se tiran años. Si responden, como es el caso, nos pidieron una subsanación del ofrecimiento de centro de salud que le hicimos y en el mes de noviembre, hace un año que le mandamos modificados todos los puntos que nos había solicitado la Delegación provincial. Armilla necesita no solamente un centro de salud, sino necesita crecer. Armilla está lista, está preparada y no puede ser que la estén paralizando otras administraciones. No puede ser que por un tema menor se haya paralizado la subsanación del PGOU de Armilla. Hemos tenido que recurrir en vía contenciosa administrativa. No es agradable para un municipio demandar en vía contenciosa a la Junta de Andalucía, porque además no hay base para esa paralización del PGOU. Esos son los temas principales que Armilla tiene pendientes, como digo, dependen de otras administraciones y no podemos permitir que nos paralicen a un municipio que no deja de avanzar.

P. EL CADE va a seguir un año más en su actual ubicación, pero también están trabajando con la Junta de Andalucía para que tenga un nuevo emplazamiento, ¿cómo está este asunto?

R: Efectivamente, el Ayuntamiento de Armilla se ha quedado también pequeño. Necesitamos instalaciones. Resulta que todo el edificio que hay al lado es un edificio municipal que está ocupado por otras administraciones. Necesitábamos una nueva oficina de atención a la ciudadanía para atenderla en unas condiciones óptimas, que tenga una sala de espera con privacidad, que los usuarios puedan ser atendidos de manera cómoda. Y pensamos que las instalaciones óptimas eran las del CADE. Por eso, en julio de este año, se le mandó la notificación al CADE de que en febrero, cuando se cumplía el convenio, no íbamos a renovar. Parece ser que la Junta de Andalucía tuvo conocimiento de ese escrito en octubre y se montó ese pequeño lío que hubo, porque a mí no me había llamado tampoco nadie de la Junta para preguntarme ni decirme que para ellos suponía un problema de esa envergadura. Tuvimos ocasión, en octubre, de hablar y hemos renovado ese convenio durante un año. Vamos a buscar una ubicación definitiva que dé cobertura a las necesidades del CADE, pero que también dé cobertura a las necesidades de ampliación que tiene el Ayuntamiento de Armilla.

P: Este es un servicio muy importante, sobre todo para los emprendedores de Armilla.

R. No solamente de Armilla. El CADE, al igual que el centro de salud, tiene un área de influencia muy amplia. Aquí recibimos a ciudadanos de muchos otros municipios vecinos, desde Alhendín, Ogíjares, Churriana, Las Gabias, Gójar, etcétera. Da servicio a toda esa área de influencia.

P. Y uno de los grandes atractivos que tiene Armilla es Fermasa, ¿qué nuevos retos tiene para seguir creciendo?

R: Como tú bien dices, Fermasa debe seguir creciendo, debe seguir consolidándose como lo que es: la institución ferial de la provincia de Granada. Para ello, hemos puesto en marcha una campaña, ‘Contigo somos más’. ¿Qué significa esa campaña? Que va más allá de que un ayuntamiento mediano, pequeño, de poco más de 25.000 habitantes, mantenga solo la institución ferial de la provincia de Granada. Y no me refiero solamente a la apuesta económica. Me refiero al apoyo institucional del resto de administraciones que deben involucrarse en la gestión y en el mantenimiento de Fermasa, igual que pasa en otras provincias. La Feria de Málaga no está en la ciudad de Málaga, está en un municipio cercano a la ciudad de Málaga, pero es la Feria de Málaga y apuestan la Diputación provincial, la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento de la ciudad. Lo mismo pasa con la Feria de Sevilla, la Feria de Jaén, etc. Y es lo único que pedimos. Pedimos que sea la feria de todos los granadinos, de todas las granadinas y que se vea el apoyo institucional de todas las administraciones.

"Fermasa necesita el apoyo institucional del resto de administraciones que deben involucrarse igual que pasa en otras provincias"

P. Otro de los atractivos de Armilla es el centro comercial Nevada, ¿qué peso tiene el centro comercial en el desarrollo económico del municipio?

R: El centro comercial Nevada se ha convertido en un eje comercial imprescindible para el municipio de Armilla, aparte de los ingresos que supone para el ayuntamiento. Tengo que recordar que todos los años, aproximadamente, son dos millones de euros de ingresos, solamente entre IBI y recogida de residuos. Pero tenemos implantadas en Armilla todas las grandes firmas comerciales. Se generan unas sinergias entre el centro comercial y el municipio de las que nos aprovechamos todos. Patrocinio a entes deportivos, etcétera. Para nosotros, el centro comercial Nevada, para toda Andalucía, es el centro comercial referente. Es tremendamente importante que esté enclavado en nuestro municipio.

Genera también problemas, bastantes, de tráfico, sobre todo. Este sábado pasado, que se producía el encendido del alumbrado navideño, el centro comercial vio cómo el parking se colapsó, se llenó. Cuando se llena el parking del centro comercial, se colapsa Armilla, se colapsa Granada. Pero creo que, pese a que se producen problemas, que estamos trabajando de la mano de la propiedad del centro comercial para solucionar, las ventajas que se producen para el municipio son mucho mayores y hay que aprovecharlas.

P. Me comentaba lo del encendido del árbol del Nevada y de cara a la Navidad, en concreto en Armilla, ¿qué actividades están preparando?

R: Una de las actividades estrella es Juveándalus, en Fermasa. Además, estamos preparando un gran programa de actividades navideñas que arrancarán al principio del mes de diciembre. Tendremos nuestro gran encendido del municipio, que será el día 5 de diciembre, previo a ese Puente de la Constitución. Y un programa lleno de actividades infantiles, culturales y solidarias. Es una época para acordarnos de aquellas personas que menos tienen y, cómo no, es una época dedicada especialmente a los niños y las niñas. En ese sentido, celebraremos una edición más de Juveándalus, una edición que, además, queremos que arranque siendo el referente de la Navidad en la provincia. Antes de que Juveándalus abra sus puertas, el domingo antes de la apertura, vamos a organizar una gran fiesta infantil con muchas sorpresas dirigida a todos los niños y niñas de la provincia. Muy pronto os daremos más información sobre ella.

P. Recientemente el Ayuntamiento ha firmado un convenio con DA.TE Danza para establecer a la compañía como residente en la ciudad y para que Armilla sea un referente cultural, ¿no?

R: Efectivamente. Hemos firmado ese convenio con esa compañía de danza que viene actuando y teniendo su sede, centralizando sus actuaciones desde hace mucho tiempo, en Armilla. Pero ahora establece como sede oficial el municipio de Armilla, el Teatro Municipal de Armilla. Y nos convertimos en Ciudad Amiga de la Danza. De esta manera, seguimos en nuestra apuesta cultural y nos convertimos en referente y en centro de la danza en la provincia de Granada.

P. ¿Y tienen otros proyectos culturales previstos para Armilla?

R: Tenemos muchísimos proyectos culturales, deportivos y de todo tipo. Acabamos de ampliar la Biblioteca Municipal Miguel Hernández, que además es una biblioteca reconocida a nivel nacional, puesto que se nos otorgan muchos premios María Moliner año tras año, signo de que algo bien hacemos. Y tenemos, como te digo, muchísimos proyectos que pensamos poner en marcha en estos dos años que quedan de legislatura.

P. ¿Y el presupuesto para el año que viene cuál va a ser y sobre todo qué partidas más destacadas va a tener?

R: El presupuesto del año que viene se está terminando de elaborar. La idea es aprobarlo en el mes de diciembre. Ronda los 26 millones de euros y la mayor partida, efectivamente, es la organización de actividades. Pero además de eso, este 2025 pensamos ejecutar un plan muy ambicioso de renovación de determinadas instalaciones municipales. Vamos a terminar el Centro Sociocultural de Plaza Santa Teresa, vamos a acometer reformas de diferentes plazas: Plaza España, Plaza Cervantes… Vamos a cambiar un número bastante importante de áreas infantiles, renovaciones de alumbrado público, renovaciones integrales de calles y un largo etcétera hasta completar ese presupuesto

P. ¿Qué necesidades cree que tiene Armilla y en las que tiene que trabajar como alcaldesa para mejorar?

R: Lo comentaba antes: el centro de salud y la aprobación definitiva de nuestro PGOU que nos permita crecer. Necesitamos vivienda. Armilla es un municipio en el que la ciudadanía, no solamente de Armilla, sino de muchos otros puntos de la provincia, quiere vivir por la calidad y la cantidad de servicios que presta su Ayuntamiento. Pero tenemos un problema y es que no tenemos parques de vivienda ni para compra ni para alquiler. Y no es de recibo que no podamos estar hablando de construcción de nuevas viviendas, viviendas tan importantes como VPO y vivienda social, porque se haya, por un tema menor, paralizado la aprobación de nuestro PGOU.

“Armilla necesita un centro de salud y la aprobación definitiva de nuestro PGOU que nos permita crecer"

Aparte de eso, necesitamos mejorar nuestra calidad del aire. No es algo nuevo, es algo que afecta a toda el área metropolitana. Deberíamos trabajar en conjunto la ciudad y el área metropolitana en ese tema, porque da igual que Granada nos prohíba a los municipios acceder a los vecinos de los pueblos. El aire no va a mejorar en Granada y, por ende, va a mejorar en el área metropolitana. O tenemos un proyecto en común de todo el área metropolitana, encabezado por la ciudad, o jamás vamos a conseguir ese objetivo.

Buscamos cada vez más también una ciudad más solidaria, pero también una ciudad más feminista. Este año 2025, vamos a celebrar nuestro segundo Congreso Internacional Feminista Ciudad Armilla con figuras de primer nivel, que anunciaremos también cuando se aproxime la fecha. Armilla tiene muchos retos, como te decía. ¿Está preparada? Lo ha demostrado, que está preparada para asumir esos grandes retos y lo único que necesita es que dejen de paralizarla.

P. Y ahora, alcaldesa, vamos a escuchar dos preguntas que quieren hacerle dos vecinos de Armilla.

(Audio): Pilar Pérez, vecina de Armilla y presidenta de Agruspar, la Asociación Granadina de Usuarios de la Sanidad Pública: Me gustaría preguntarle si va a haber apoyo a esta asociación. Sé que se va a implicar bastante el Ayuntamiento con todos los problemas que conlleva la Sanidad Pública y en esta asociación vamos tirando del carro durante 19 años. Mi pregunta es que si ella va a estar dispuesta a ofrecer más apoyo a esta asociación.

R: Por supuesto. Pilar sabe mi compromiso con los servicios públicos y uno de los grandes servicios públicos es la Sanidad. Estamos viendo lo que está ocurriendo con la Sanidad en nuestra comunidad autónoma. Armilla no es indiferente a ello. Si a esos problemas, si a esa ralentización en el acceso a la Atención Primaria se le suman las condiciones del centro de salud, pues la Sanidad no es algo de lo que estemos orgullosos ahora mismo en Armilla. Esta asociación, Agruspar, realiza un gran trabajo. Un trabajo reivindicativo y también un trabajo de acompañamiento a las personas que necesitan de esa Sanidad y que, desgraciadamente, no siempre son bien atendidas. Ahí estará su Ayuntamiento apoyándo en lo que necesite.

P. Vamos a escuchar otra pregunta más.

(Audio): Rocío Campos, de la Asociación de las Trece Rosas de Armilla: Quería hacerle una consulta a Loli, ahora que estamos cerca del 25 de noviembre, Día Mundial contra la Violencia de Género. Aunque se ha avanzado mucho, todavía vemos demasiados casos de violencia en todos los ámbitos de la sociedad, en las escuelas, en el trabajo, incluso en la calle, y muchas mujeres siguen sintiéndose inseguras y desprotegidas. Yo quería hacerle esta pregunta: ¿qué acciones y políticas está implementando el Ayuntamiento de Armilla para combatir esta situación y ofrecer un apoyo real, un apoyo de verdad, a las mujeres que viven en esta situación?

R: Rocío ha dado con el dedo en la llaga, en el gran problema de nuestra sociedad, la gran lacra, la violencia de género. La violencia de género no es más que la visibilidad del problema que existe en la sociedad: la desigualdad entre hombres y mujeres. Hasta que no atajemos esa desigualdad, no vamos a resolver la violencia de género. Es un tema muy complicado, muy complejo, porque está muy arraigada en la sociedad. A veces, ni siquiera se detecta, ni nosotras mismas. Muchas veces detectamos que existe esa desigualdad o que se están produciendo esos micromachismos. Desde el Ayuntamiento de Armilla llevamos unas políticas muy activas en igualdad y una lucha contra la violencia de género. Este Congreso Feminista que te decía nace de la necesidad de avanzar en esa igualdad entre géneros, pero también llevamos trabajando muchos años con los centros educativos. Hay que formar y educar a nuestros niños, a nuestras niñas, a nuestros adolescentes, porque solamente la educación puede acabar con la desigualdad, que es la que desencadena que un hombre pueda agredir a una mujer. Porque cuando yo te considero igual, nunca te voy a agredir. Solamente lo hago si considero que estoy por encima de ti. Entonces, es un trabajo muy duro, es un trabajo muy constante que este Ayuntamiento tiene muy claro. Es un Ayuntamiento que, como yo digo, somos feministas. De hecho, la concejala de Igualdad tiene el rango de Teniente de alcalde, porque yo quería que se visibilizara la importancia que tiene la igualdad y el feminismo para nuestro Ayuntamiento.

Así que nuestra implicación es grande y la implicación no es solamente palabras, se llama dinero. El presupuesto de Igualdad este año se incrementa en más de 60.000 euros, más de lo que ya veníamos aportando año tras año. ¿Por qué? Porque hay que poner todos los recursos que estén a nuestro alcance para acabar con esta desigualdad e intentar dejar a las generaciones futuras una sociedad más justa.

“Armilla tiene lo que te puede ofrecer una ciudad y no ha perdido totalmente su identidad de pueblo”

P. ¿Qué otros proyectos destacados tiene para Armilla más a largo plazo?

R: A largo plazo estamos trabajando por una ciudad para las personas. Una ciudad con más zonas verdes, con mejor calidad de vida, con mejores servicios, con más actividades, porque realmente tenemos un gran número de infraestructuras, pero seguimos trabajando en nuevas infraestructuras. Participamos dentro de la convocatoria de Fondos FEDER, la antigua EDUSI, ahora llamada EDIL, Estrategia de Desarrollo Integral Local, y hemos apostado por la petición de una universidad popular. Un proyecto muy bonito, muy ambicioso, con el que queremos que Armilla siga avanzando y siga siendo referente del área metropolitana. Además, no vamos a cejar en nuestros proyectos y en nuestros principios, desde las micropolíticas hasta las grandes inversiones que van a seguir cambiando Armilla.

P. Ya ha comentado algunas de las ventajas que tiene vivir en Armilla, pero por último quería preguntarle por esas ventajas que diría que tiene vivir en un municipio como Armilla.

R: Armilla tiene lo que te puede ofrecer una ciudad y, además, no ha perdido totalmente su identidad de pueblo. En Armilla puedes saludar a la gente cuando sales a pasear, conoces a tus vecinos, a tus vecinas y, además, el municipio ofrece buenas conexiones, transporte público, una gran cantidad de zonas verdes y de espacios públicos. Creo que es de los municipios que más actividades culturales y deportivas ofrece a la ciudadanía, además a unos precios muy asumibles para todos los bolsillos. Creo que son parte de los atractivos que tiene este municipio y que lo han convertido en el referente que es.