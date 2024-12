Juan Prieto: "Me voy con la satisfacción del deber cumplido"

Después de casi nueve años en GranadaDigital, Juan Prieto ha puesto fin a su etapa en este medio de comunicación, en el que ha aportado toda su “experiencia y sabiduría periodística” para lograr “ubicarlo entre los más importantes de la provincia de Granada”. Tras más de 40 años de trabajo sin descanso en el mundo del periodismo, en el que empezó con 19 años de la mano del que considera su mejor maestro, su padre Antonio Prieto, ha llegado el momento de afrontar una etapa totalmente diferente en su vida. Juan Prieto emprende, como él mismo ha llamado, “una desaceleración profesional” para disminuir “el frenético ritmo al que te somete este oficio y buscar una mayor calidad de vida” para “poder saborear las pequeñas cosas”. Como despedida al hasta ahora director de GranadaDigital, el equipo de redacción junto al CEO de GranadaDigital, Manu Bayona, y la directora de desarrollo de negocio de doctortrece y GranadaDigital, Susana Aragón, han realizado una entrevista sorpresa para repasar toda su trayectoria, retos a los que se ha enfrentado, momentos inolvidables y proyectos que aún le quedan por cumplir.

(Toni Nogueras) Pregunta (P). Bienvenido a esta entrevista especial a Juan Prieto, director de GranadaDigital, en su último día.

Respuesta (R): Me estoy quedando flipado, no tenía ni idea de que estábais ahí organizando una entrevista. Tú sabes que nosotros nunca somos los protagonistas.

P. Vamos a empezar por el principio. Tenemos que remontarnos nueve años atrás en el tiempo, cuando sale la oportunidad de estar al frente de este proyecto de GranadaDigital. ¿Qué recuerdos tienes de ese momento?

R: Bueno, pues la verdad que venía un poco a la expectativa porque, claro, yo había hecho prensa escrita, había hecho radio, había hecho televisión, pero nunca había hecho digital. Y fíjate, al ocaso de una carrera profesional, que te llegue lo más moderno, lo digital. Y bueno, pues recuerdo que, por un lado, había un equipo con muchísima ilusión, con muchísimas ganas, con ganas de comerse el mundo, que yo creo que el periodista lo que tiene que tener es hambre, hambre de noticias, hambre de llegar a los lectores, hambre de sentirse satisfecho consigo mismo cada vez que tienes un artículo escrito, ves el titular, lo ves publicado, ves la foto… En fin, te sientes completo, qué bien se me ha quedado. Y veía mucha hambre, pero también veía mucha inexperiencia en cosas que yo creo que podía aportar.

Y ahí, bueno, pues poquito a poco hubo un equilibrio en el que fuimos ayudándonos unos a otros para hacer crecer el proyecto. Era también, no voy a decir menos ambicioso, pero con menos medios. Hemos ido creciendo, afortunadamente, y teníamos menos medios, pero con esos pocos medios hicimos todo lo que buenamente se podía hacer. La verdad es que a lo largo de todos estos nueve años ha habido profesionales fantásticos que han pasado por la redacción de GranadaDigital y los que están ahí ahora. Me parece que además he tenido el gusto de, prácticamente, elegir a todos los que habían estado y los que han pasado a lo largo del tiempo. Gente maravillosa, gente que además en su trayectoria lo ha demostrado, a donde han llegado.

P. ¿Qué balance haces de tus años de trabajo?

R: A mí me han acusado, entre comillas, de ser ‘demasiado profesor’, de dedicarme demasiado a enseñar y a ser muy pulcro en ciertas cosas. Todos saben que soy un maniático de las faltas de ortografía, que no soporto ver una tilde mal puesta, una coma mal puesta o un título mal puesto. También muy maniático de los titulares, creo que he insistido mucho en esos titulares. Yo creo que de lo más satisfecho que estoy de mi labor es de haber podido ayudar a profesionales que estaban empezando.

Por aquí han pasado un montón de chavales, becarios, compañeros jóvenes con mucha hambre y con muchas ganas de hacer cosas, pero con cierta experiencia. De lo que más satisfecho me siento es de haber enseñado a mucha gente, haber transmitido lo que a mí me transmitieron, que es una cosa que yo siempre he llevado a gala. Yo tuve una escuela de periodistas fantástica, empezando por mi padre, que era un gran periodista, y luego por José Luis Codina, Ramón Ramos, José Luis Piñero… En fin, un montón de periodistas de la vieja escuela que a mí me enseñaron y dedicaron su tiempo a que yo fuera mejor periodista.

Yo lo he hecho con otros compañeros más jóvenes. De todo el trabajo que he podido hacer en GranadaDigital, de lo que más orgulloso me siento es de haber ayudado a los compañeros, de que hayan sido mejores periodistas.

“De lo que más orgulloso me siento es de haber ayudado a compañeros a ser mejores periodistas”

P. En una charla que tuvo en el 20 aniversario del periódico, precisamente con Álex O'Dogherty, en la que le preguntaba qué es lo primero que hace por las mañanas cuando se levantaba su respuesta fue “Abrir GranadaDigital”. ¿Seguirá haciendo lo mismo?

R: Seguiré haciendo lo mismo. Ya es una costumbre que no me voy a poder quitar, porque además es que lo hago en la cama. Conforme apago la alarma del móvil, abro GranadaDigital para ver que está todo bien: que los titulares están bien puestos, el tema del día que tenía que salir ha salido, que no haya en portada, por lo menos, que no haya ninguna falta de ortografía, ningún error, que esté todo en su sitio y tal. Y luego, claro, las noticias, ponerme al día. Es verdad que luego soy un lector voraz de periódicos y luego abro la competencia. Abro Ideal, después Granada Hoy, abro Ahora Granada, abro El Independiente, abro El País, abro El Mundo y luego el Marca y el As. Pero es verdad que lo primero que abro es GranadaDigital y seguiré abriendo, porque además es que está en el orden en el que ya lo abro y eso es una costumbre que ya he adquirido.

P. Ya tenemos el primer lector del día asegurado. Juan, este viaje no lo voy a hacer yo solo contigo. La idea es que durante este rato que va a pasar aquí con la redacción de su periódico a la espalda, compartas un rato con toda esa gente a la que tanto le has ayudado y que van a coger este proyecto que dejas, pero en el que vas a estar muy presente. Solo he tenido la suerte de poder compartir estos tres meses, pero te tengo que dar gracias, primero, por confiar en mí para estar en este proyecto de GranadaDigital. Y agradecerte que reavives el espíritu pulcro de la profesión, respetándola. Creo que es algo importante y ese es el legado que deja Juan Prieto en este periódico.

No voy a ser el único en compartir este tiempo contigo, así que le invito a que se tranquilice y disfrute, porque creo que merece vivir un día como este aquí en la redacción de GranadaDigital, por donde van a pasar algunos de los compañeros del periódico.

(Elena Parra) P. Hola Juan. Ya ha llegado el día de tu ‘desaceleración’.

R: Sí, una desaceleración que necesito porque son 40 años seguidos en la profesión. Ese estrés, esa ansiedad, estar pendiente de que todo salga bien... Llega un momento en el que también necesitas bajar el ritmo. Haré otras cosas, pero a este ritmo, seguro que no.

P. Eso está muy bien, Juan. Parece ser que no es la primera vez que lideras un medio. ¿Qué ha supuesto para ti llegar a ser director de un medio de comunicación?

R: Hombre, primero, la satisfacción de saber que en tu profesión vas dando pasos, vas creciendo, y lo máximo a lo que se puede llegar es ser director de un medio de comunicación dentro del periodismo. Y esa responsabilidad, pues me siento muy halagado de que me la hayan concedido. Para mí, haber sido director, en este caso de GranadaDigital, además me ha supuesto la oportunidad de dirigir el trabajo de compañeros de los que de verdad he aprendido muchísimas cosas. O sea, yo sé que les he transmitido muchas cosas y les he podido ayudar en muchas, pero es que vosotros también me habéis ayudado mucho a mí, me habéis enseñado muchas cosas, sobre todo de técnicas más actuales a nivel digital. Y yo, que soy como una esponja que absorbe todos los conocimientos que puedo, pues estoy muy satisfecho. Ser director de un medio de comunicación para un periodista es lo máximo que se puede conseguir. Muy halado de haberlo sido.

P. Y orgulloso, ¿verdad?

R: Por supuesto.

P. Tienes una forma de cerrar tus entrevistas muy característica. Siempre lo haces preguntándoles a los protagonistas cuáles son sus preocupaciones sobre Granada. Ahora me toca a mí hacerte esa pregunta a ti. Como granadino de cuna, ¿cuáles son las tuyas?

R: Es verdad que a todos los protagonistas que he tenido en las entrevistas les he preguntado por qué consideran ellos, dentro de los enormes valores que tiene Granada, qué tiene para mejorar. Y yo lo primero que tengo que decir es que creo que las comunicaciones son fundamentales. O sea, es un desastre a nivel de comunicación para viajar a Madrid, para viajar afuera. Tú, por ejemplo, para ir a Cádiz hoy día, casi es tercermundista que tardas cinco horas en poder ir a Cádiz. Estamos hablando de Andalucía y las comunicaciones son un desastre. Luego, creo que hay un error de planteamiento terrible con el aeropuerto de Granada. Para mí, debo ser el único en España que lo piensa, pero yo lo cerraría. O sea, lo que haría sería poner un AVE al aeropuerto de Málaga. Y ahí tendrías todos los vuelos y todas las conexiones nacionales e internacionales que tendría en un AVE de 30 minutos de Granada a Málaga, que es lo que tardas en coche desde la capital al aeropuerto de Granada. Y ahí tienes todos los aeropuertos. Y Granada podría convertirse, como ciudades como Londres, que tiene cuatro aeropuertos y algunos satélites alrededor. Creo que sería una forma de mejorar mucho las comunicaciones.

Y luego, otra de las cosas que siempre he visto en Granada es el problema del cortoplacismo en nuestros políticos. Siempre miran los cuatro años de su mandato, pero no hay visión a largo plazo. Y aquí lo que hace falta es un proyecto a 20 o 30 años para la ciudad. Y plantearse un proyecto a larguísimo plazo, en el que todos se pusieran de acuerdo, independientemente de los intereses políticos, y dijeran: esta es la ciudad que queremos. ¿Estamos todos de acuerdo en la ciudad que queremos? Bueno, pues, independientemente de quién gobierne, vamos a ir por la ciudad que queremos. Y yo creo que esa visión a largo plazo, Granada no la tiene.

"Aquí lo que hace falta es un proyecto a 20 o 30 años para la ciudad"

P. Yendo en esa línea de cuidar al ciudadano, tú bien sabes que a mí siempre me ha gustado mucho tratar los temas sociales. Y claro, tú eres también un referente en apostar por esos temas. En estos nueve meses que hemos coincidido he visto que eres de los que piensa que hay que escuchar y darles voz a aquellos que no la tienen. Mi pregunta ahora estaría encaminada en este aspecto. ¿Crees que nos dirigimos, como algunos quieren decir o dicen, hacia un periodismo en el que los temas sociales sean cada vez más irrelevantes?

R: El tema del análisis del periodismo actual me tiene muy decepcionado. Creo que estamos en el peor momento de la historia del periodismo no sólo en Granada, me refiero a nivel nacional e incluso internacional. Recuerdo que, antiguamente, los políticos eran los que iban detrás de los periodistas haciéndoles la pelota. Ahora son los periodistas los que van detrás de los políticos haciéndoles la pelota en busca de subvenciones para el medio de comunicación, porque temen por su subsistencia. Me parece tristísimo.

Yo creo que el periodismo tiene que plantearse un parón y hacer un planteamiento muy serio sobre qué tipo de periodismo es el que queremos hacer. Fundamentalmente, el periodismo está para darle voz a aquellos que no la tienen, como bien has dicho, y creo que ese periodismo social es absolutamente necesario en la sociedad actual, y no se está haciendo como se debería. Creo que aquellos que tienen necesidades, aquellos que necesitan que los periodistas seamos sus defensores, necesitan que nosotros seamos fuertes y que, por encima de los políticos, de los partidos, de las instituciones, defendamos los derechos de aquellos que necesitan que sus derechos sean defendidos.

"Ese periodismo social es absolutamente necesario en la sociedad actual"

(Chema Ruiz) P. Voy a cambiar un poco el tercio. Vengo a hablar de lo que de verdad nos gusta.

R: ¿De tu libro?

P. Del nuestro. Voy a hablar de eso de lo que tantas horas hemos estado hablando, ya no solo en esta redacción, sino en la anterior, en la Avenida de la Constitución, que es el Granada CF. Incluso cuando has entrado ahora, es lo primero que me has preguntado. Lo primero que hace Juan cada día, sobre todo en días de previa, es preguntar: “Mañana jugamos, ¿no?”. Son muchísimos años detrás de la actualidad del conjunto rojiblanco. Ha disfrutado, ha sufrido… Pero, de todo esto, y nos ponemos abuelos cebolleta, ¿con qué se queda? ¿Con qué momento de la historia del club se queda?

R: A ver, lo que pasa es que se juntan los sentimientos personales con cuestiones profesionales que han sido muy intensas e importantes. Lo más bonito, para mí, fue la primera vez que fui a Los Cármenes. Sería el año 69 o 70, porque son los primeros jugadores de los que recuerdo los nombres. Pero la primera temporada que sentí de verdad que había fútbol fue la 71/72, la mítica del pichichi de Enrique Porta y de aquella alineación, en la que estaban Ñito o Izcoa, De la Cruz, Aguirre Suárez, Falito, Jaén, Fernández, Lasa, Barrios, Ponta, Fontela o Chirri y Vicente. Era el que decían que era el mejor Granada de la historia, hasta que llegó Diego Martínez e hizo un segundo mejor Granda de la historia. A nivel personal, aquellos años de la infancia, del viejo Los Cármenes, de ver el fútbol con mis hermanos y mi padre son imborrables. A nivel profesional, haber tenido la oportunidad de cantar un gol de Maradona con la camiseta del Granada fue un cénit. Estaba narrando para la Cope aquel partido frente al Malmö que jugaron Hugo, Lalo y Diego, los tres hermanos Maradona, en el Granada. Diego, de falta, marcó un gol. Cantar un gol de Diego Armando Maradona… ¡Fíjate si eso es grande! También canté el gol de Ighalo en Elche, cuando el ascenso después de 35 años sin estar en Primera. O recuerdo el día que nos clasificamos para la Europa League, que estaba yo haciendo deporte en la elíptica y viendo el partido, sudando con los jugadores. Canté los goles. Mis vecinos estarían diciendo ‘este tío está loco’. Le ganamos al Athletic de Bilbao 4-0 y nos clasificamos. También cuando eliminamos al Nápoles… Ha habido momentos increíbles. Y momentos muy malos. Aquel descenso a Tercera División está grabado en la memoria de todos los granadinistas. Pero vamos a quedarnos solo con los buenos.

“Haber cantado un gol de Maradona con la camiseta del Granada fue un cénit”

P. Vaya fotografías ha rescatado. Sorprende que no haya mencionado el gol de Brahimi al Barça.

R: Ese lo narré para la Cadena SER, lo tengo grabado también. Pero eso fue un partido de Liga, como el que le ganamos al Madrid o al Barcelona. Los hitos de haber estado clasificados para Europa League, ser sextos en Liga, que Porta sea pichichi o que Diego Armando Maradona se ponga la camiseta del club de tu vida… Son hitos espectaculares. Eliminar al Nápoles en una competición europea, que luego fíjate lo que fue a raíz de la visita de Diego. Haber llegado a una semifinal de Copa del Rey también. El segundo gol que marcó Germán, de cabeza… ¿Fue el segundo?

P. Creo recordar que sí, pero no ando muy bien de memoria…

R: ¡Y el gol ese a diez minutos del final que nos marcó Yuri! Fíjate, yo ya había hablado con la Federación Española de Fútbol para buscar invitaciones como fuera para la final del Granada. Decía ‘si el Granada está en una final de la Copa del Rey, me da igual donde sea, pero yo voy a estar’. Nos quedamos con la miel en los labios.

P. Otra pregunta con un tono también bastante futbolístico. ¿Cuál ha sido el mayor reto al que se ha enfrentado como periodista?

R: Pff -resopla mientras rebusca entre sus recuerdos-. Han sido muchísimos retos. Este ha sido uno de ellos. Cuando yo llegué a GranadaDigital, Manu se había quedado con el medio hacía dos años y estaba prácticamente naciendo. Era muy difícil, en una ciudad en la que había medios de comunicación muy consolidados, consolidar un periódico como este. Otro reto terrible fue la creación de una televisión local en Granada. Lo hice a pulmón, yo solo y sin ayuda de nadie al principio. Fue una locura. También fue una escuela de periodistas fantásticos, con gente como Antonio Callejón, Jesús Albarracín, Ángela Gómez… Gente que ahora está en medios de comunicación nacionales y empezó conmigo. Luego, otro reto muy interesante fue plantarle cara a un periódico como Ideal con Granada Hoy. El nacimiento de Granada Hoy en esta ciudad fue una cosa muy interesante y estuvimos, durante tres o cuatro años, haciendo un periódico fantástico, de mucha calidad, y plantando cara al gran monstruo del periodismo en Granada, que era Ideal. En concreto en la redacción deportiva, estuvimos muy por encima de Ideal y ganamos la partida. Como esta guerra de La Revuelta y El Hormiguero. Nosotros éramos La Revuelta y ganamos bastantes días la guerra.

“Han sido muchísimos los retos en mi carrera y GranadaDigital, uno de ellos”

P. Y tras este repaso, la espinita, lo que se le queda pendiente. ¿Qué te has quedado con ganas de cubrir?

R: Tuve la suerte de estar en unos Campeonatos del Mundo de Esquí Alpino, he estado en unos Juegos Olímpicos de Invierno… He estado en muchos sitios. Siendo nivel local, esa final de la Copa del Rey me hubiera gustado mucho. Una final de la Copa del Rey con nuestro Granada… Mi padre estuvo en la del 59, en el Santiago Bernabéu, que perdimos con el Barcelona 4-1. Haber tenido esa oportunidad de cubrir una final de la Copa del Rey como en su día hizo mi padre hubiera sido un sueño. O mira, son ya tres clubes de baloncesto, el Oximesa, el CB Granada y el Fundación, y nunca hemos jugado una fase final de la Copa del Rey, con lo bonitas que son. Eso también me hubiera gustado, vivir una fase final de la Copa del Rey de baloncesto con alguno de los equipos granadinos.

“Haber podido cubrir una final de Copa, como hizo mi padre, hubiera sido un sueño”

(Sergio Rodríguez) P. Una cosa que hemos hablado en los últimos días: Juan, ¿qué es una desaceleración?

R: Una desaceleración es seguir trabajando, porque yo no me puedo jubilar. Soy muy joven, tengo 60 años. No me puedo jubilar, pero no puedo seguir trabajando. Son 40 años trabajando a un ritmo infernal en todos los ámbitos que he trabajado: gabinetes de comunicación, medios de comunicación, dirigente deportivo, etc. Lo que necesito es tranquilidad, tiempo para mí, para mis cosas, mi familia, para pensar, para escribir o para ordenar.

Tengo un montón de recuerdos en mi casa que tengo absolutamente desordenados. Yo tengo síndrome de Diógenes. Todo lo tengo guardado y lo voy guardando en cajones y cintas de vídeo. Yo tengo que tener entrevistas con Maradona grabadas en cintas de casete y no sé dónde están. Tengo cientos de cintas. Tengo que escuchar a ver las que valen, las que no valen, de personajes que ya no están, alcaldes históricos de Granada, de recuerdos, de fotografías, y eso, por ejemplo, tengo que ordenarlo.

Esa parte de mi vida emocional la tengo que ordenar. Cintas de vídeo tengo grabadas, el partido de Maradona, precisamente, lo tengo grabado, y no sé dónde lo tengo. Cuando murió Maradona me puse a rebuscar y tengo la acreditación del partido del Granada-Malmö firmada por él y que es una reliquia. A Maradona lo he tenido siempre como ídolo deportivo, no como persona, pero como ídolo deportivo.

Yo qué sé, ordenar mi vida y luego tener tiempo para mí. Esa ansiedad, ese estrés, esa presión del día a día de que salga todo bien, estar permanentemente las 24 horas del día conectado a un teléfono, mirando WhatsApp, periódicos, bomberos, 112, Infoca o si hay un terremoto. Entonces, necesito esa tranquilidad de quitármelas de mi cabeza. Bajar el ritmo de trabajo. Voy a hacer las cosas que me gusta hacer y las cosas que me apetezca hacer.

P. Hemos consultado para esta ocasión tan especial a una persona que es un especialista en adioses que no son definitivos.

R: El gran Miguel Ríos. Tú sabes que es mi gran ídolo. Para mí, Miguel Ríos es Dios y Rosendo su profeta en la Tierra. Me emociona que un tipo de la trayectoria y de la categoría profesional y personal de Miguel Ríos se haya acordado de mí en este momento. La curiosidad de Miguel es que en su vida sólo dijo una vez que se ha retirado y todo el mundo ya dice ‘haces como Miguel Ríos, que se ha retirado mil veces’. Sólo anunció una vez, con el ‘Bye Bye Ríos’, que se retiraba. Nunca más lo dijo. Entonces ya todo el mundo piensa que se ha retirado 14 veces. Un gran tipo. Muchas gracias por ese detallazo.

P. La figura de Miguel Ríos es importante para ti en el sentido de que es un ídolo y al final tienes una relación con él a través de entrevistas o de ese documental. Es una cosa que a veces uno ni llega a soñar.

R: Una de las cosas bonitas de GranadaDigital y de esta profesión es haber tenido la oportunidad de hacer el documental de su 80 cumpleaños. Cuando él me contó lo que quería hacer, al principio me costó trabajo porque era un documental que se iba a proyectar durante su concierto. Y claro, no le pillaba muy bien la idea. Cuando ya tuve la oportunidad de hablar con él, charlar tranquilamente y me explicó, lo vi claramente: era él y lo que se había perdido en Granada los años que no estuvo. La verdad es que quedó una cosa chulísima. A la gente que estuvo en el concierto del 80 aniversario le encantó, lo flipó. Estuve con él grabando y por la calle viendo como le quiere la gente. Me llevó a la casa donde él nació, en el Cercado Bajo de Cartuja, etc.

La oportunidad de charlar con él de cosas personales de un tío que era mi ídolo desde que yo era un crío. Porque el primer disco con el que empecé a dar saltos en mi casa fue ‘Los conciertos de Rocky’, que creo que él los publicó en el año 72, por ahí. Pues imagínate, tener la oportunidad de trabajar con él, de escribir sobre su vida. Una oportunidad grandiosa y de la que me siento supersatisfecho. Una de las cosas más bonitas que me llevo de esta profesión.

“Trabajar en el documental sobre Miguel Ríos es una de las cosas más bonitas que me llevo”

(María José Ramírez) P. Soy una de las compañeras de la redacción de GranadaDigital que lleva más tiempo trabajando contigo, ¿verdad?

R: Sí, totalmente. Además, me acuerdo que cuando yo entré, que tú te marchaste, te dije: “MJ, en cuanto pueda, quiero que estés otra vez con nosotros”. Y, efectivamente, en cuanto pudimos, estuviste otra vez con nosotros. Creo que ha sido uno de los mayores aciertos que he tenido en GranadaDigital, el haber contado contigo. O sea, lo tengo clarísimo.

P. Muchísimas gracias, Juan. Quería preguntarte si sigue en tu cabeza esa idea de escribir un libro.

R: Sí, sí sigue en mi cabeza. A ver, tengo dos ideas. Una, un libro, que sería una novela, que tengo más o menos en la cabeza lo que quiero hacer y necesito tiempo para desarrollarla. Y dos, un segundo libro. Mi padre escribió la historia de Granada Club de Fútbol con motivo de los 75 años. Y cuando publicó el libro, me hizo prometerle que para el centenario, que es en el 2031, completaría el libro que él había escrito con los 25 años que faltaban hasta el 2031, que eso lo escribieron ellos. Y me lo hizo prometer y, además, me lo hizo prometer por escrito. O sea, que tengo el compromiso de, para el centenario del Granada, completar el libro de mi padre, dejar lo que él escribió de los primeros 75 años y escribir yo los últimos 25 años. Y eso es un reto que para el centenario de Granada Club de Fútbol me apetece, un reto bonito. Él lo escribió no solo de la historia de Granada, sino de las experiencias personales que vivió con el Granada. Y a mí me gustaría hacerlo así también: la historia de Granada y las cosas que yo viví con el Granada. Que también tuve la oportunidad, al dirigir Granada Club de Fútbol Televisión, de tener mucho contacto con el club, con los jugadores, etc. Y me gustaría plasmarlo eso por escrito.

“Para el centenario del Granada CF tengo el compromiso de completar el libro de mi padre de los 75 años”

P. Son muchísimas anécdotas y muchísimo lo que tendrías que plasmar en ese libro. Y, por otro lado, Juan, está también tu archivo. ¿Vas a a tener ahora más tiempo de ordenarlo? ¿Tienes previsto compartirlo con los granadinos algún día?

R: Sí, el archivo de fotos del Granada Club de Fútbol que yo tengo es espectacular, porque tengo fotos desde los años 30 hasta ahora. Y esta es una de las cosas también que quiero dedicarle tiempo. Se lo comentaba a Chema o a Sergio, que quiero tener tiempo para ordenar cosas y un montón de recuerdos y de artículos, reportajes, fotos, cintas de vídeo, cintas de casetes… Lo tengo todo desordenado y lo quiero ordenar. Pero, fundamentalmente, el archivo de fotos del Granada Club de Fútbol, porque es que no lo tiene ni el propio club. En su día, ya le dije yo al Granada Club de Fútbol que estaba dispuesto a donárselo si ellos se comprometían a cuidarlo y tal. Y, bueno, pues el día que haya alguien que esté dispuesto en el Granada Club de Fútbol a recibirlo y a cuidarlo, pues me gustaría que en un museo del Granada estuvieran expuestas esas fotos, que no son mías, que yo he ido recogiendo, pero que a lo largo de los años he ido recopilando y que es la historia de un club. Lo mismo para el 2031, estaría bonito esa exposición de fotografías. Compartir también esas fotografías. Me gustaría.

"Estoy dispuesto a donarle al Granada CF mi archivo de fotos si se comprometen a cuidarlo"

(Ainoa Morano) P. Tantos años en el periodismo dan para muchas vivencias y anécdotas con todos los compañeros con los que has compartido tu trayectoria. ¿Qué es lo mejor que te llevas de ellos?

R: Hay personajes entrañables a los que he conocido gracias a esta profesión. Uno de ellos, por ejemplo, Paco Fernández Ochoa. Nuestro Paquito, que fue uno de los grandes responsables de que Sierra Nevada sea hoy día la estación que es. Incluido Jerónimo Páez, por supuesto. Blanca Fernández Ochoa, María José Rienda, Manolo Santaella… En el mundo del deporte ha habido muchísima gente que, a lo largo de todo este tiempo, a mí me han aportado muchísimas cosas y de las que también he aprendido mucho. Es tan difícil decir qué me llevo. Sobre todo, me llevo el cariño de la gente. Me siento querido por la gente. De todos los sitios de los que me he ido lo he hecho con la puerta abierta y cuando he vuelto me han acogido con los brazos abiertos. Yo me quedo con eso: el cariño que me ha transmitido todo el mundo con el que he estado.

P. Hemos logrado contactar con un periodista que se maneja muy bien buceando en archivos. Quién sabe si podrá ayudarte.

P. El propio Paco Grande dice que este oficio es un ‘matafamilias’. ¿Los desplazamientos son tan bonitos como duros en ese sentido?

R: Eran otros tiempos. Los que nos desplazábamos éramos amigos y aprovechábamos para divertirnos. Me he recorrido toda España diez veces. He estado en todos los campos y estadios y hay miles de anécdotas con muchísimos compañeros. Es una de las cosas que vosotros habéis perdido. Los periodistas ya no viajan y eso es un tremendo error, solo vives de lo que te cuentan las fuentes oficiales, se pierde mucho rigor y seriedad. El periodismo necesita un análisis profundo de su situación. Parecemos abuelos contando esas historias, pero son tantas anécdotas que siempre se van a quedar con nosotros. En ese tiempo había muy pocas mujeres y eso si es algo en lo que el periodismo ha dado un paso adelante, ahora hay muchas más mujeres. Además, con una calidad increíble.

"Los periodistas ya no viajan y eso es un tremendo error, solo vives de lo que te cuentan fuentes oficiales"

(Susana Aragón) P. Voy a ejercer de periodista después de un montón de tiempo.

R: Un periodista nunca deja de ser periodista. Siempre lo lleva por dentro.

P. Me lo dijo un profesor cuando estaba acabando la carrera en Sevilla, Joaquín Urías, que era una súper eminencia. Me daba Derecho a la Información e hizo que me despertara una curiosidad por el Derecho muy importante. Entonces, en la calle Betis, tomando alguna cervecilla que otra, le dije: “Yo creo que voy a estudiar Derecho”. Y me dijo: “Para nada, porque la profesión basal, la que se estudia en la carrera, no desaparece nunca y más si es vocacional”. Efectivamente, hagas lo que hagas, siempre está ahí. Y de abuelo cebolleta a abuela cebolleta. Tenemos algo en común que a mí me gustaría comentar contigo, Juan. Los dos somos periodistas, pero en nuestra vida profesional no solamente hemos hecho periodismo, hemos hecho otras cosas. Hemos tenido cosas en común en el desarrollo de la profesión y una de ellas ha sido que hemos desempeñado trabajos que no han estado necesariamente relacionados con el periodismo, que han tenido más que ver con la gerencia, la dirección. Cuéntanos porque, en tu caso, siempre vinculado con otra gran pasión tuya que es el deporte, qué te han aportado esos proyectos.

R: Lo más importante que me ha aportado es la comprensión hacia el otro lado. O sea, yo era un periodista diferente a cuando después fui dirigente deportivo y volví a ser periodista, porque me di cuenta de la dificultad que era. O sea, es muy fácil criticar, ver los toros desde la barrera y es muy fácil verlo todo y opinar y decir esto tal. Pero cuando estás en el otro lado de la barrera, cuando estás en el ruedo toreando es cuando te das cuenta de la dificultad que tiene el toro y es cuando dices: “¡Uf! Con la de hostias que le he dado yo a este tío y resulta que me la están dando a mí también por exactamente lo mismo”. O sea, haber sido dirigente deportivo me ha ayudado a comprender las dos facetas.

Y segundo, por ejemplo, en la época del baloncesto y el fútbol, que tenía más de 100 personas a mi cargo, también me ayudó a formarme como gestor de personas. Porque yo había sido un trabajador, un periodista, había hecho muchas historias, algunas mejores, otras peores y tal. Pero, claro, dirigir ya a un equipo te hace también gestor de personas. Y ser gestor de personas también es algo que me gustó. Es decir, yo creo que una de las frases que ha dicho Ainoa, y es verdad, yo prefiero una buena persona que un buen profesional. Porque a un buen profesional lo pueden limar y lo pueden mejorar y tal. Pero un tío que no es buena persona, no es y a ese no lo van a mejorar. Y eso es una de las cosas que más me aportó.

P. Hay otro factor común que tenemos tú y yo, que dándole vuelta a temas de los que podíamos hablar, y es esa montaña que nos rodea, que a mí me llegó casi por casualidad y ha marcado toda mi vida por lo que me ha enseñado. Y porque la persona que comparte ahora mi vida la lleva en vena. Es verdad que tú decías que hay un antes y un después, para mí lo ha habido por lo que he aprendido, por lo que me ha enseñado y por la visión que tengo de la nieve, que además es algo muy particular y que muy poca gente tiene posibilidad de acercarse a ella. Tú y yo hemos tenido la oportunidad, además, en dos momentos especiales. El tuyo fue el Mundial, con personas muy especiales para ti, como Manolo, que yo tuve también la suerte de conocerlo. ¿Con qué te quedas de la montaña? ¿Qué te enseñó Sierra Nevada ahora que se cumplen los 60 años de Cetursa?

R: Pues fíjate, también me quedo con las personas. O sea, yo me enamoré de la montaña hasta el punto de que yo todos los fines de semana voy a la montaña, cosa que yo antes no hacía. Ya no esquío, porque no tengo las rodillas para eso, pero sí para andar por la montaña y disfrutarla en verano, sobre todo en la alta montaña y en invierno en la media o baja montaña. De Sierra Nevada, con todo lo que supuso, y hago un paréntesis porque creo que Granada sigue viviendo a espaldas de Sierra Nevada y se tienen que unir de alguna manera, ser mucho más una. Es decir, tú vas a Sierra Nevada y parece que vas a otro sitio y no parece que estás en Granada. Y creo que cuando vas a estaciones alpinas, vas a Suiza y tal, tú estás en la estación, estás viendo la ciudad. La relación de la estación de esquí en Granada creo que es algo que todavía no hemos conseguido. Después de 60 años de Cetursa, Granada vive a espaldas de Sierra Nevada y creo que es algo que tenemos que conseguir.

Pero, aparte de eso, yo me quedo con las personas que conocí allí: Eduardo Valenzuela, Ignacio Valenzuela, Encarnita Terrón, Jerónimo Páez- que para mí es el gran alcalde que Granada nunca tuvo y que podía haber hecho miles de cosas por Granada-, Manolo Santaella, por supuesto, que siempre estará en nuestros corazones, Paquito Fernández Ochoa, Blanca Fernández Ochoa, María José Rienda… Esa tantísima buena gente que hay allí arriba, que fue trabajadora, que fue honesta, que fue honrada, que lo dio todo para que Granada disfrutara del mejor acontecimiento que ha tenido a lo largo de su historia. Yo estoy súper agradecido de haber trabajado con ellos, una suerte tremenda de haber estado a su lado y aprendí muchísimo de ellos.

"Creo que Granada sigue viviendo a espaldas de Sierra Nevada y se tienen que unir de alguna manera"

P. Parafraseando a una de las personas que has nombrado, que es Ignacio Valenzuela, cuando la gente decía lo que tú has dicho, que Granada vive a espaldas de Sierra Nevada, decía siempre lo mismo: la mayoría amplísima de esquiadores que tiene Sierra Nevada son granadinos, o sea, que es verdad que existe esa simbiosis, pero que no la vivimos en nuestro día a día. Pero hay muchísimos granadinos que disfrutan de la sierra, gracias a Dios. Y hay otra cosa que tenemos en común y es que tú y yo somos analógicos. Yo cuando cuento que estudié sin Internet, que mi primer ordenador me lo compré en cuarto de carrera, que soy de máquina de escribir, la gente se queda ¿cómo? Pues sí. Y tú has vivido en el periodismo cerca de 10 años en el periodismo digital, pero vienes del periodismo analógico, papel, radio y tal. En ese tránsito también has afrontado algo que es la inteligencia artificial, que a ti te motiva especialmente. ¿Cómo puede afectar eso al periodismo? ¿Puede poner en riesgo la profesión? Y dicho esto, ¿qué papel tiene que jugar el periodista como activista para que esto pase o no pase? ¿Cuál es tu visión al respecto?

R: Con la inteligencia artificial me pasa como cuando llegaron las redes sociales, que todo el mundo decía: “Bueno, es que ahora mismo todo el mundo con un móvil es un periodista”. No, no, ahora mismo todo el mundo con un móvil comunica lo que quiere comunicar, pero no es un periodista. Para ser periodista hay más cosas. Yo, la inteligencia artificial, todo lo que sea aplicable para mejorar el periodismo, estoy a favor. Todo lo que venga a enturbiar y venga a sustituir el papel del ser humano, estoy totalmente en contra. O sea, yo estoy en contra de los artículos generados por inteligencia artificial y, sobre todo, por una cosa fundamental, primero, porque todavía no es perfecta y comete unos errores gravísimos. Y segundo, porque le falta algo que es fundamental en el periodista, que es el ser humano. El tener corazón, el tener cabeza, el saber razonar, el saber lo que puedes decir, lo que no puedes decir, el tener la delicadeza, el tener ética, deontología. Eso la inteligencia artificial no lo tiene. Y la inteligencia artificial coge un caso, el que sea, y lo que hace es que rastrea en todo Internet, coge todos los datos y genera su artículo, pero no tiene alma. Y un artículo sin alma para mí no es periodismo.

Entonces, yo ahora mismo me parece que está muy lejos la inteligencia artificial. Todo lo que sea para ayudar al ser humano, de ayudar a nuestra calidad de vida, de ayudar a mejorar nuestro trabajo, bienvenido sea. Todo lo que sea a sustituir, no me interesa en absoluto la inteligencia artificial.

"Un artículo sin alma para mí no es periodismo"

P. Para mí, el amor que tienes a tu madre es increíble. El que tienes a tus hijas es increíble. O sea, como hijo espectacular, como padre espectacular. Y ahora, como abuelo, ¿qué pasa ahí?

R: Tengo 39 sobrinos y a todos los he tenido en mis brazos, con todos he jugado y he disfrutado como un enano. Porque cada vez que hay una reunión en familia todos se vienen conmigo porque saben que soy el tito que juega con ellos y tal. Con mi hija, igual, y con mi nieto ya estoy jugando con él. Tiene ya seis meses, ya empieza a hacer tonterías y ya veo que haciendo ciertas cosas ya reacciona y, entonces, ya empieza a hacer todas esas cosas. Entonces, lo voy a disfrutar como un enano. Quiero disfrutar cosas con él. Además, yo quiero que lo eduquen sus padres. Yo, por supuesto, le voy a transmitir valores, pero la educación se la tienen que dar sus padres. Yo no voy a ser quien educa al niño porque no es mi papel ni me corresponde. Intentaré que sea del Granada. Le estoy poniendo empeño desde el principio. Intentaré que le guste mucho el deporte y que le guste mucho el senderismo, salir a la montaña, andar, pasear y tal. Y quiero disfrutar esas cosas con él.

P. ¿Te va a decir Juan o abuelo?

R: Me va a decir Juan.

P. Como tus 39 sobrinos, ¿no?

R: Lo de tito no me gusta, lo de abuelo tampoco. Me va a llamar Juan, como me llaman mis sobrinos.

P. Aprovechando la relación que sé que tienes con tu madre, yo me voy a quedar con una cosa y fue la imagen que vi en tu 60 cumpleaños. Ojalá yo tenga eso que tú tuviste ahí. Creo que es el mejor regalo que te puede dar la vida. Tener tantísima gente alrededor empeñada en hacerte feliz.

R: Sentirse querido es lo más importante, todo lo demás es secundario.

P. Estás en una profesión especialmente vanidosa y si tuviera que destacar algo de ti, es que sabes distinguir perfectamente entre lo importante y lo que realmente no lo es. Y eso es el regalo que me has hecho en este tiempo que hemos compartido vida y trabajo.

R: Ha sido un placer este tiempo.

(Manu Bayona) P. ¿Qué tal, Juan?

R: Pensaba que hoy me iba a dar besos y abrazos con todo el mundo para despedirme y me encuentro con esta entrevista. Estaba diciendo que cuando llegué es verdad que estaba todo por hacer, que era difícil y era un reto. Y yo creo que lo hemos conseguido. El medio está asentado, tiene dignidad, es creíble. Creo que tiene mucha lealtad por parte de mucha gente. Está bien visto y valorado en todos los estratos. De las cosas más bonitas que me ha pasado es cuando la gente de los cortes de luz ha llamado para darnos las gracias, la gente que su hija tenía una enfermedad y le hemos ayudado o la gente de la Asociación del Cáncer nos ha dado las gracias. Yo creo que todo eso es de lo que más orgullosos nos podemos sentir, de todas esas labores que hemos conseguido hacer a lo largo de todos estos años. Y también por la cantidad de compañeros que han pasado , que han tenido su primer trabajo y le ha servido también como despegue GranadaDigital para otros retos y otros proyectos.

P. Totalmente, a mí me viene a la cabeza el inicio, esa primera llamada que tuvimos, porque nosotros nos conocíamos bastante antes de empezar a trabajar juntos. Juan, la verdad es que poco más yo creo que puedo aportar aquí. Han pasado todos los compañeros del periódico. La idea que teníamos era que pudieras, solo por una vez, porque sabemos que tú siempre has mantenido que el periodista nunca puede ser el protagonista, y ahí hemos compartido ese criterio siempre, pero, en esta ocasión, entendíamos que tú tenías que serlo, haciendo ahí un pequeño inciso en esa norma que hemos establecido. Entendíamos que la ocasión lo merecía y que tú en este caso merecías ser ese protagonista. Este era un poco ese homenaje que te queríamos hacer todos los compañeros del periódico que hemos estado contigo los últimos ocho años largos, casi nueve, trabajando juntos codo con codo. Es lo que te decía, poco más puedo aportar yo que no sea un mensaje de agradecimiento. O sea, GranadaDigital evidentemente es lo que es por tanta gente que ha pasado por aquí desde hace 11 años, cuando el nuevo equipo nos hicimos cargo del periódico. Evidentemente, en estos últimos 11 años el factor completamente diferencial ha sido desde que tú cogiste la dirección del periódico. Al principio entraste como subdirector mío y luego hicimos ahí el ‘sorpaso’ y ocupaste la dirección y creo que hemos conseguido en todos estos años, más allá de un crecimiento a nivel de datos, sobre todo algo que es muy importante y es obtener aspectos como credibilidad, aspectos como un reconocimiento por parte de la sociedad. Creo que ahí se ha conseguido y se ha hecho un trabajo fantástico y eso, en parte, ha sido gracias a tu dirección y a la impronta que le has dado al tipo de información que hacíamos.

R: Evidentemente hay una dirección, pero también hay primero una empresa por detrás que también marca unos objetivos y unos criterios y, sobre todo, creo que tenemos que estar profundamente agradecidos a la suerte que hemos tenido de los compañeros que hemos tenido con nosotros. Es verdad que hemos hecho procesos de selección concienzudos para buscar a lo mejor que nosotros nos podemos permitir. O sea, nosotros no somos el Real Madrid ni el Barcelona, pero bueno, podemos ser perfectamente en Primera división…

P. ¿Un Betis?

R: Es que no me gusta el Betis.

P. ¿Un Villarreal?

R: Sí, un Villarreal quizás sea el ejemplo más adaptado ¿no? Sin un Roig detrás, porque no lo hemos tenido. Pero sí, efectivamente. Y yo creo que hemos tenido suerte con la gente aquí. Hemos tenido trabajando con nosotros chavales fantásticos, con hambre, con ganas de hacer cosas, con ilusión. Y con esa labor didáctica y de dedicación de esto es lo que queremos. Creo que ha sido reconocido por la sociedad porque hemos sido humildes, no hemos sido poderosos, no hemos extorsionado a nadie pese al posible poder que hayamos podido tener, sino que hemos sido muy comprensivos con la situación y hemos hecho el periodismo que nos gustaba hacer. Me llevo esa satisfacción y, sobre todo, sentirme querido por todos vosotros. Para mí es lo más importante.

P. Quédate con un momento tuyo, sé que es súper difícil, pero un momento de estos nueve años en GranadaDigital.

R: ¡Uf! ¿Te refieres a nivel de información o personal?

P. Una vivencia, algo que tú te quedes que tú digas: “Oye, para mí este momento fue fundamental”.

R: A ver, yo me voy a quedar con un momento, pero fue muy personal, que fue cuando me dio el infarto. Es que ahí sentí esa cercanía de la gente. Recuerdo una foto que me mandaste. Estaba yo en el hospital, que me iban a hacer las pruebas y os juntasteis todos en la vieja habitación que había allí al lado del futbolín, en la antigua redacción. Os hicisteis todos una foto juntos, mandándome ánimos. Por ejemplo, para mí son chorradas, pero en ese momento en el que yo no lo transmitía, porque tú sabes que yo muchas veces mis sentimientos no los transmito, me los llevo por dentro, pero yo estaba acojonado. Me iban a operar en el corazón y tal.

Aquella foto, y la tengo guardada, que fue en diciembre de 2019. Sería el 2 o 3 de diciembre de 2019. La tengo guardada, porque era todo el mundo allí juntos, haciéndose la foto, mandándome ánimos. Y me revitalizó. Porque estaba acojonado. Fíjate, a nivel personal, ese momento, y luego a nivel profesional hemos tenido momentos difíciles, que hemos solventado muy bien. Pero me voy a quedar con el personal.

"La foto que recibí de los compañeros para darme ánimos cuando me dio el infarto me revitalizó"

P. Probablemente la elección de ese momento te defina y sea un poco que tú eres así y que, al final, te quedas con esa parte personal que te llega al alma. Vamos a acabar ya esta entrevista. Hoy queríamos que tú fueras ese gran protagonista, porque pensamos que lo mereces. Los compañeros te han enseñado una serie de vídeos. Te manda un abrazo muy grande Jerónimo también. Y como último vídeo, habíamos dicho que tenemos varias opciones: un vídeo de Paul McCartney, de Bruce Springsteen o una compilación con los mejores centros de Carlos Neva. Nosotros hubiéramos sido capaces de conseguirte esos tres vídeos seguro, lo que pasa es que dijimos vamos a irnos a un vídeo que pensamos que realmente le va a hacer más ilusión todavía a Juan, y hemos decidido que este vídeo te iba a hacer un poquito más de ilusión.

R: Pues ya está. Lo habéis conseguido al final.

P. Es una de las personas, sin duda, más importantes de tu vida, ¿no?

R: Pues fíjate, curiosamente, nació una semana después que el Gran Club de Fútbol. O sea, el Gran Club de Fútbol nació, entonces se decía que era el 14 de abril, y ella nació el 21 de abril del mismo año, del 31. Va a cumplir 94 años.

P. Enhorabuena y gracias. Y la mejor de las suertes en todo lo que te queda por delante ahora que es vivir momentos que te mereces. Te queremos muchísimo y te vamos a echar mucho de menos. Espero que suplamos la falta del contacto diario en el día a día en el periódico con volver a retomar nuestros conciertos, nuestras cervezas y alguna ruta por ahí que otra, que tenemos pendiente, que lo hablé con tu mujer, y que tenemos que recuperar.

R: Lo haremos. Muchísimas gracias a ti también por todo. Creo que tienes por delante una labor tremenda porque tú estás todavía a mitad de camino. No decaigas ni te dispares. Sigue por el camino recto. Muchas veces te van a surgir cosas fáciles. No elijas lo fácil, elige lo justo y verás como te va bien.