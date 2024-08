Estéfano Polo: "Siempre intentamos que Granada esté muy presente en el Festival de Flamenco de Ogíjares"

Ogíjares se prepara para acoger su Festival Nacional de Cante Flamenco un año más, uno de los más antiguos de la provincia de Granada y que se ha convertido en una cita ineludible para los amantes de este género musical. La XLV edición del Festival Nacional de Cante Flamenco de Ogíjares, en cuyo primer cartel en 1979 participaron artistas de la talla de Camarón, Luis de Córdoba, Chiquetete, Diego Clavel, Calixto Sánchez o Fosforito, se celebrará en el Parque de San Sebastián este sábado 31 de agosto, a partir de las 22:30horas. El homenajeado será el bailaor granadino Curro Albaicín, una figura emblemática del flamenco y de la cultura granadina. Y actuarán cantaores como ‘El Pele’, Antonio Reyes, Segundo Falcón y el granadino Kiki Morente, además de Reyes Carrasco. Al baile estará el granadino Agustín Barajas y su Cuadro Flamenco. Al toque, El Niño Seve, Nono Reyes, Paco Jarana, el motrileño Carlos de Jacoba, Joni Jiménez y el granadino Israel Gómez. El alcalde de Ogíjares, Estéfano Polo, apasionado del flamenco, ofrece en esta entrevista con GranadaDigital todos los detalles de un festival que tiene “un cartel muy granadino” este año ya que “Granada es tierra de flamenco” y el Ayuntamiento de Ogíjares, en colaboración con la Peña Flamenca La Yerbabuena, siempre intentan “que Granada esté muy presente” en el festival.

Pregunta (P): El Festival Nacional de Cante Flamenco de Ogíjares se volverá a celebrar este año, el sábado 31 de agosto, tras el aplazamiento que tuvo el año anterior a una semana después por la lluvia. ¿Tienen ganas de poder volver a celebrarlo?

Respuesta (R ): Fue la primera vez en 44 años que se tuvo que suspender el festival por la lluvia, que además fueron cinco minutos y luego ya dejó de llover. Pero se aplazó y se hizo con el mismo elenco de artistas a la semana siguiente. Y ahora, con muchas ganas de que llegue y sea normal, como ha pasado siempre, porque la verdad es que pasamos muy mal rato, porque fue justamente salir el presentador al escenario y empezar a caer una tromba de agua de cinco minutos, porque luego dejó de llover, pero claro, ya teníamos que suspender el festival. Y este año, con muchas ganas, con mucha ilusión, mirando al tiempo de reojo y muy pendiente de ello para intentar, bueno, para suplicar que el tiempo nos acompañe, como nos ha acompañado durante 44 ediciones, que es lo más importante. Está todo organizado y estamos superilusionados con esta nueva edición del Festival de Flamenco, porque hemos puesto todas nuestras ganas y todo nuestro empeño más que nunca.

P: En esta 45 edición se homenajeará a Curro Albaicín, una figura emblemática del flamenco y de la cultura granadina.

R. Efectivamente, qué mejor que Curro Albaicín, un gran artista de la saga granaína, granaíno de pura cepa, amante de su tierra, respetuoso con el flamenco, con la Granada antigua, con las cuevas del Sacromonte. Y creíamos que este año, qué mejor que a un artista que prácticamente viene todos los años de espectador a nuestro festival. Necesitábamos y así lo hemos considerado, que el homenaje tenía que ser para el maestro.

P: Este año estarán al cante ‘El Pele’, Antonio Reyes o Segundo Falcón , ¿qué destacaría de estos artistas?

R. De ‘El Pele’ podemos decir que es un artista muy consagrado, de los veteranos. Además ayuda mucho a que el público colabore dentro de su propio espectáculo que él realiza. Respecto a Antonio Reyes, es un fantástico, una voz peculiar, una voz muy interesante que a todos los del mundo del flamenco, tanto a la gente como a los puristas, les encanta Antonio Reyes como artista. Además es una gran figura que ha estado en la Bienal de Sevilla y que ha estado en los grandes escenarios, no solo a nivel nacional, sino a nivel internacional. Y Segundo Falcón es un gran artista. Sus palos, su voz, destacan por encima de cualquier otro artista que puede estar dentro de sus ramas y dentro de los palos que él toca como cantante.

P: También actuará Reyes Carrasco, que desciende de una estirpe de reputados cantaores, entre ellos su madre, María José Carrasco.

R. Es una gran artista. Reyes Carrasco es la figura femenina de este año y la verdad es que es una artista, como muy bien has dicho, de una gran saga, como su madre María José Carrasco. Es un artista que ha sorprendido desde sus primeros pasos en los escenarios, por su estilo de flamenco. Nosotros estábamos deseando contar con ella en el festival y este año hemos tenido la suerte de que dentro de todas sus giras ha podido introducirse y ha estado muy empeñada en estar en este festival.

P: También será especial la actuación de Kiki Morente, hijo del gran Enrique Morente.

R. Su hermana estuvo hace dos años e hizo un recital sola en el Festival Nacional de Cante y Flamenco y este año queremos contar con Kiki, que también es un artista de pura cepa, amante de su tierra, que lo vemos en Granada paseando por las calles como si tal. También es un amante de nuestro festival flamenco. Kiki Morente ha estado aquí en el festival desde que era un crío, con su hermana y con su padre. Nos estuvo contando que había dormido en dos sillas en el festival porque como terminaba a las cinco o a las seis, se tiraba a dormir desde las dos de la mañana en dos sillas.

P: Al baile actuarán Agustín Barajas y su Cuadro Flamenco, ¿qué resaltaría de este artista?

R. Siempre que puede también asiste a nuestro festival flamenco y la verdad es que es un orgullo, porque él ha sido el que ha dicho: “Tengo que estar en Ogíjares”. Y a nosotros, por supuesto, nos ha encantado que esté con nosotros. Agustín Barajas es granadino, almuñequero, que ahora ha estado además en el Jardín del Generalife con el espectáculo sobre ‘Lorca y Granada en los Jardines del Generalife’. Es un gran artista, un gran bailaor, que tiene unas tablas impresionantes. Tiene una fuerza y una pureza del flamenco maravillosa, aparte de su simpatía, de su voluntad, de su agrado... La verdad es que es un chico maravilloso, bailando es espectacular. Aquellos que tenemos el placer de conocerlo sobre las tablas, su forma de bailar, su forma de taconear, la pureza que tiene sin mezclar grandes estilos estrambóticos, a nosotros nos sorprende.

Tenemos un cartel muy granadino, aparte de que contamos con otras figuras que vienen de otras ciudades, pero lo tenemos, empezando por Curro Albaicín y terminando, por ejemplo, con Kiki Morente. Sí que es verdad que tenemos otros artistas que vienen de otras ciudades de Andalucía, pero lo que intentamos siempre es que Granada tiene que estar muy presente en nuestro festival. Granada es tierra de flamenco y tenemos que contar con nuestros artistas en primer lugar. Y luego tenemos la veteranía, que se mezcla también con la juventud. Siempre damos las oportunidades a esos jóvenes que se están realzando, incluso que ya están en la cúspide del flamenco y que tienen que empezar por aquí. Miguel Poveda ha estado aquí en cuatro ocasiones, cuando no lo conocía prácticamente nadie. Poveda ha sido el último de cartel, es decir, era el que menos importancia tenía de todos los artistas que venían al festival de flamenco. Y mira dónde está ahora.

P: A la guitarra estarán El Niño Seve, Nono Reyes, Paco Jarana, Carlos de Jacoba, Joni Jiménez e Israel Gómez, ¿de cada uno de ellos qué destacaría?

R. Israel Gómez, vecino de Ogíjares, un guitarrista hijo de Jorge Gómez. También hemos contado estos años con la figura de un miembro local, porque en Ogíjares tenemos guitarristas, bailaoras como Eva Esquivel o Eva ‘la Yerbabuena’, cantantes como Nazareth Marcos y María Angustias. Para nosotros es muy importante poder contar este año con Paco Jarana, por ejemplo, que es el marido de Eva ‘la Yerbabuena’. Tenemos de los mejores artistas al toque también en el Festival Flamenco.

P: Es un festival declarado acontecimiento de interés turístico de Andalucía, que atrae a público aficionado al flamenco de diferentes partes de España.

R. Nos costó mucho conseguirlo. Yo estuve empeñado y en el 2015, me fui a Sevilla, estuve reunido con Turismo y estuve con la Delegación de Cultura, porque eso fue un empeño mío personal y, al final, lo hemos conseguido. Cuando se demostró la gran cantidad de personas que vienen de Murcia, de Alicante, de Barcelona, de Valencia, de Madrid, de Toledo… Mucha gente coge vacaciones para venir a Granada o que veranean en la costa de Granada y siempre hacen coincidir con el Festival de Flamenco de Ogíjares. Y es más, nos dicen que el último aliciente de las vacaciones que tienen es coger las maletas e ir al festival. De hecho, en el mes de marzo o por ahí, siempre nos llaman y dicen: “Oye, ¿cuándo es este año el festival?, porque las vacaciones las cogemos o tenemos el piso en la playa para irnos de vacaciones a la Costa de Granada y que nos coincida con el festival”. Y es mucha gente, podemos hablar que de unas 1.600 personas de butacas unas 800 personas son de fuera de la provincia de Granada, que se dice muy pronto.

P: ¿Esperan repetir el lleno de ediciones anteriores? (si el tiempo lo permite esta vez).

R. Sí, ya está la entrada al 80%. En Internet están prácticamente agotadas y en los puntos habilitados para entradas presenciales quedan un 20% y tenemos que dejar un 5% para taquilla, porque así nos lo dice la ley.

P: Vuelve a estar organizado con la colaboración de la Peña Flamenca La Yerbabuena, un apoyo muy importante para el Ayuntamiento, ¿no?

R. Sí. Cuando surgió el festival en el 79, fue la Peña Flamenca la creadora del festival. Yo lo he vivido perfectamente con ellos, porque la familia ha estado muy involucrada con la Peña Flamenca desde su creación. Ellos fueron los grandes promotores. Hace ya muchos años asumió el Ayuntamiento de Ogíjares el festival de flamenco, pero ellos siguen siempre estando ahí, no a la sombra, sino en primera línea. Ayuntamiento y Peña Flamenca van cogidos de la mano, trabajamos en consonancia, vamos siempre juntos y esto es un trabajo en equipo. Yo diría, más bien, en equipazo. La Peña Flamenca es parte, es historia y la rama esencial del Festival Flamenco.

P: ¿Qué retos afronta el festival para los próximos años? ¿No se plantean plan B por si hay lluvia?

R. El Festival de Cante Flamenco de Ogíjares tiene unas características, que ya lo dije el año pasado en todos los medios, son muy peculiares. ¿Qué teatro hay en Granada donde quepan 2.000 personas? No lo hay, es muy complicado. Te vas al Palacio de Congresos y no lo tienes. Los teatros tienen un aforo de 300, 400, 500 personas y ese no es el formato de nuestro festival. El Parque San Sebastián lo convertimos en un anfiteatro, al aire libre, como el de la Alhambra. Si allí llueve, el espectáculo de ‘Lorca y Granada’ lo tienen que suspender, no queda otra. Pues aquí pasa exactamente lo mismo. Si llueve, tenemos que suspender y aplazarlo a otra fecha, pero no podemos hacer otra cosa, porque aunque hagamos un teatro con 300, 400 localidades, no son las 2.000 localidades que vende este Festival Flamenco, entre invitaciones, protocolo y la venta de entradas. Entonces, es mirar al cielo y pedir que, aunque hace mucha falta la lluvia, que no llueva por lo menos ese ratito del festival o si caen unas poquitas gotas de lluvia, las aguantamos, pero ya un aguacero no se puede aguantar. Pero no tiene otra alternativa. El festival tiene que seguir realizándose donde se hace, en el Parque San Sebastián, al aire libre, porque tampoco se le puede poner una carpa por el tema de la acústica y de la realización del propio festival, porque es muy complicado. Entonces, es un festival de aire libre. Si llueve, hay que suspenderlo y aplazarlo, se hace la devolución de entradas para el que pueda venir y se devuelve su dinero y ya está, que fue lo que hicimos el año pasado. De 1.600 entradas vendidas se devolvieron solo 150, que es muy fuerte, y el festival se llenó.

P: Y este Festival de Cante Flamenco será el preludio de las fiestas de Ogíjares, que son del 5 al 9 de septiembre, con una programación para todos los públicos, con tradiciones, actuaciones musicales como la de Denna de OT, vecina del municipio.

R. Ya hemos recuperado muchas tradiciones antiguas que se habían perdido, por ejemplo, la paella del domingo de las fiestas, las carreras de cinta en moto o la romería al río Dílar, que era una cosa histórica. Las seguimos manteniendo. Y luego hay un montón de actividades desde el primer día, el jueves, hasta el lunes de romería, enfocadas a los niños, a los más jóvenes, a la mediana edad y a los mayores del pueblo. Hay una diversidad de gastronomía impresionante. Estamos hablando de huevos fritos gratuitos para todo el mundo que asista a la feria, por ejemplo, el viernes de feria. El domingo tenemos la paella que acabo de nombrar. También tenemos una comida para los mayores, el miércoles día 4. Además tenemos la romería de degustación de uvas con queso, que saben a beso. Es decir, tenemos una variedad gastronómica relacionada con el municipio de Ogíjares muy importante durante todo el desarrollo de las fiestas.

Y actividades infantiles: desde colchonetas, fiesta del agua, fiesta de la espuma, teatros, cantajuegos… Para la juventud, este año traemos dos conciertazos: uno el de DJ internacional Jose de las Heras y otro de Denna, que es de Operación Triunfo y de Ogíjares. Teníamos que meterla, es un orgullo que una chica que ha estado en OT sea de aquí y tiene un gran repunte. También tenemos a ‘Los inhumanos’ para las fiestas del sábado. Para los más mayorcillos, tenemos a ‘La década prodigiosa’. Y contamos con las mejores orquestas del panorama musical, entre ellas, La Tentación, la Orquesta Vintage, Melodía, etcétera.

También a nuestra banda de música y espectáculos flamencos y bailes flamencos a través de la Escuela de Música y Danza de Ogíjares. El San Fermín, que ya se ha convertido también en algo muy tradicional, y este año es novedad el Grand Prix, que lo han llevado a algunos pueblos y también lo hemos traído a Ogíjares.

Estamos muy ilusionados con las fiestas. Apostamos mucho por las fiestas y tienen mucho trabajo porque, además, nos visita mucha gente de fuera, gente que se fue de emigrante a Barcelona o a otro sitio a trabajar y vienen para las fiestas de Ogíjares, para ver a las familias y, sobre todo, para ver a Nuestro Cristo de la Expiración, que es muy venerado aquí en el municipio, muy querido, no solo por la gente del pueblo, sino por otra gente que ya está fuera o gente de los pueblos colindantes. Además viene el acompañamiento de la Hermandad de la Virgen de la Angustias de Granada.