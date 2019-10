Entrevista con Lucía González, Lucía OVNI, Lucía Chapi

En la granadina y céntrica calle Duquesa hay una librería capaz de abducirte. Un lugar cósmico y maravilloso donde se encuentran los libros y editoriales más especiales. Un sitio donde se cuida a la autoedición y se mima al fanzine con un cariño de los que no caben en el pecho. OVNI Bazar Bizarro cumple esta misma semana tres años de existencia sideral y siendo como es mi principal proveedora de libros no quiero ni puedo dejar pasar tan magna efeméride y me he pasado a charlar un ratito con Lucía González, la capitana de la nave. Editora salvaje y librera tranquila.

Med Vega: Empezamos por el principio si te parece, ¿cómo, cuándo y por qué surge esta aventura espacial que es OVNI?

Lucía OVNI: Lo cierto que esto da para una serie de Netflix y hacer un “en anteriores capitulos” muy largo.

Intentaré resumirlo pero se me da fatal.

A inicios de 2016, me encontraba con unos cuantos problemas familiares resueltos, mucha energía y muchas ganas de volver a centrarme en mí.

Así que me tiré unos 6 meses muy a tope con mi editorial Libros de Autoengaño, me recorri todas las ferias editoriales posibles, fueron 14.000kms recorridos, perdí 8 kgs, gasté 3 botes de Trombocid y media tonelada de libros transportada por toda España.

Fue una gran aventura, la gran aventura, mi gran apuesta por Libros de Autoengaño.

Cuando terminó toda la gira, me había venido tan arriba que pensé que no habría nada más bonito que vivir siempre entre libros, así que, esa idea de tener una librería, quizás era el momentazo.

3 años después sigo pensando que mi vida no podría ser más guays que viviendo entre libros, gatos y té.

MV: Cuéntame un poco en qué va a consistir el III aniversario de OVNI y lo que tienes preparado esta semana para celebrarlo.

LO: Todavia no había celebrado ningún aniversario, así que creo que tras 3 años… YA TOCABA.

Tengo preparado un mes con varios saraitos, pero el principal se celebrará en el fin de semana del viernes 11 y sábado 12.

Arrancaremos el viernes 11 con los fabulosos Axolotes Mexicanos, que vienen por primera vez a Granada. Será en mi querida Sala PlantaBaja a las 22h.

Además, habrá muchas sorpresillas conmemorativas, y después continua la fiesta a las 00h con perreito del bueno gracias a Caballito, que celebran su 9º aniversario.

Durante todo el fin de semana habrá tapa OVNI en algunos bares como Bella Kurva, ya que me parece súper importante que sea una celebración con todo el barrio.

El sábado mediodía tendremos vermusito en mi librería.

A las 18h del sábado los bonitos del grupo musical Indianápolis tocaran gratis en el Lemon Rock Bar & Hostel para presentar su nuevo disco.

La rutita continua el sábado noche gracias a la unión que hemos realizado con Cosas que hacen punk, un festival con un buen elenco de grupazos punkis súper chulis. Será a las 22h en la Sala Booglaclub.

Para rematar he pensado elaborar un pasaporte cósmico que quien complete toda la consteleción de saraitos, es decir que vaya a todo y le sellen.

Esperamos a los supervivientes con su pasaporte visado el domingo en el Loop Bar & Records para condecorarlos y hacerles entrega de unos regalinchis.

MV: ¿Qué es para ti la libertad?

LO: Una parte de mí, ser libre es hacer las cosas al margen del margen de lo que te marca la sociedad. Me encanta hacer trueque, hacer cosas sin esperar beneficios económicos, tener un espacio para los que la sociedad no termina de entender o aceptar en sus canones normativos.

Para mi la libertad es poder levantarme todas las mañana a preparar todo lo que me ilusiona, poder hacer todas las cosas que hago con tantas ganas, no tener que dar cuenta a nada (más que a Hacienda jajajaja)

Me gustaría vivir más asilvestrada, pero de momento tan bien.

MV: Librera, editora, diseñas y haces chapas, cuidas gatos, organizas el Made in Granada, curras en el Planta Baja, co-presentas el podcast Avisador sonoro junto a José Bolivar… y lo que me dejaré, ¿duermes? Si la normalidad existe, ¿cómo es un día normal en tu vida?

LO: ¿Qué si duermo? Te estoy escribiendo esto a las 6 de la mañana, creo que hay discotecas todavía abiertas…

Un día a día mío es demasiado largo y agotador, creo que me pasan cosas constantemente, veo y hablo con muchas personas… Básicamente un día mío normal, es como una semana o un mes para algunas personas de tantas cosas que me ocurren.

Mi día a día es excesivamente rocambolesco, todos los días están llenos de aventuras.

MV: Ahora volvemos a tu librería, pero háblame un poco de tu faceta como cuidadora de gatos, ¿cómo surge? ¿en qué consiste? Danos recomendaciones si quieres para cuidarlos.

LO: Surge primero por la necesidad de mantener los pagos durante la época más floja de ventas de la librería, en pleno verano.

En mi etapa más activa de editora, viajaba mucho a Barcelona y en la casita de mi querida amiga Clara Soriano, justo enfrente había una clinica que ofrecía cuidados felinos. Y me parecía algo súper chuli.

Así que el primer verano de OVNI, pensando en como pagar el autonómo y el alquiler ante la ignominia de agosto en Granada, pensé que normalmente ya cuidaba los gatos de las amistades que marchaban de vacaciones.

Así que anuncié que si alguien más quería, aquí estaba yo para dar mimos a gatonchis y dar vueltas por la ciudad.

Fue un éxito y lo compartió más de 1000 personas, hasta salí en los periodicos locales.

Ya llevo 3 veranos y es un oficio precioso. Además he ido aprendiendo mucho de terapia felina y cuidado de veterinaria como poner inyecciones o dar medicación. Eso sí, VAYA CALORCITO que paso.

MV: Venga, volvamos a OVNI. ¿Cómo seleccionas los títulos y editoriales que forman parte de tu librería?

LO: En realidad creo que el éxito de que venda es porque una de mis primeras premisas era vender a amigos. Es decir, conozco a casi todo el plantel de autores/as nacional… Y los quiero a todos mucho.

Ese afán porque todos podamos vivir de la cultura y de este trabajo que amamos, es lo que me lleva a rodearme de ellos en OVNi y venderlos con muchísimo cariño y énfasis.

En plan, ese cómic es brutal, la autora se supera y además es súper majísima.

MV: Como librera y editora, ¿cómo ves el panorama y la salud del sector literario?

LO: Buah, lo veo FATAL.

Cada vez hay más pereza por parte del consumidor medio, cada vez hay una competencia de las grandes por reventar al pequeño comercio, cada vez hay más asfixia fiscal para que no properes y acabes rindiéndote.

En cuanto al sector es un contraste tremendo, ya que cada vez se edita mucho, más y mejor. Lo bueno es que puedo tener un catálogo de publicaciones alternativo que da mucho gusto ver.

Y por fortuna, tengo una clientela maravillosa que aprecia el cuidado en seleccionar y en diferenciarnos de la media.

MV: Pegándole un vistazo a tu catálogo y a todo lo que tienes en la librería ya queda claro que OVNI no tiene un cliente tipo, pero si tuvieras que describir al cliente de OVNI, ¿podrías hacerlo? ¿cómo lo harías?

LO: Ufff, pues tengo un surtido digno de una serie (Netflix está perdiendo dinero) o de la peli Clerks.

Tengo desde juventud maravillosa que viene buscando cosas diferentes, cosas molonas que sacar en su Instagram, cosas que le saquen de la desidia milennial, desde parejas fabulosas con críos a buscar libros ilustrados chulis… Tengo toda una comunidad LGTB+ de la que me emociona muchísimo que vengan con asiduidad, tengo señoras mayores que me encargan imposibles, tengo perretes que vienen a buscar galletas que tengo para ellos. Vienen personitas a contarme sus dilemas, tengo amistades que siempre buscan sus regalos aquí… Así que no puedo estar más contenta y feliz con mi casting jajajaja.

MV: Recomiéndanos un puñado de libros y ya puestos dinos cuáles son esos libros que te gusta tener siempre en tus estanterías.

LO: Ains pues yo recomendar, recomendaría media librería o que digo, TODA.

Pero no pueden faltar, “No vas a aprender en tu puta vida”, tu libro, desde luego Miguel, que es todo un best seller total. No pueden faltar publicaciones granadinas, editoriales afines, amigas y queridas como AntiPersona, La Felguera, Apa – Apa Cómics, La Cúpula, Astiberri, Blackie Books y por supuesto, mi editorial, Libros de Autoengaño.

MV: Imagínate que puedes viajar en el tiempo al momento justo en el que decides abrir la librería. Viajas con toda la experiencia que te han dado estos 3 años como librera y puedes hablar contigo misma sin que eso provoque la destrucción del universo, vale, es mucho imaginar, pero ¿qué sabes ahora que te hubiera venido fetén saber entonces?

LO: Seguro que provoco un error mortal , tipo agujero de gusano fatídico pero mira, pues lo único que me diría es… RESISTE. AGUANTA.

MV: En estos tiempos de TripAdvisor, críticas en Google, Facebook y redes sociales, ¿cómo lidias con los halagos y los cumplidos? ¿y con las críticas?

LO: El resto de redes se me da fatal, pero le he pillado el tono o truqui, creo , al Instagram y me comunico muy bien con esos seguidores.

Por lo general, en redes y demás hay buenas criticas y algunas súper bonitas y enternecedoras. Criticas malas de momento no han llegado.

Los halagos en persona, en la librería in situ, son sin duda los más increíbles.

No sabes lo bien que sienta cuando tienes un día de mierdas y pagando toooodo el rato, cuando alguien aleatorio, te dice “tienes una tienda preciosa”.

Y a mi me sale un GRACIAS como un Canis Majoris (uno de los soles más grandes del universo).

MV: Bueno, para darle un toque más granaíno todavía a la entrevista, ¿cuáles son tus bares y lugares favoritos de Graná?

LO: Uys me chiflan los bares y me encanta hacer vida en mi barrio los sábados.

Mis bares favoritos son unos cuantos, desde Botánico donde se come maravilloso y el trato es increible, Bella Kurva con su toque exótico y que me tienen en palmitas, el Loop Bar & Records que es como segundo casa y los adoro, Bodegas la Mancha y su vermú…

Luego me encanta tomarme algo en la Sala PlantaBaja (donde también trabajo algunas noches) y el fabuloso Ruido Rosa.

Lugares tengo unos cuantos especiales, pero son secretos.

Soltaré uno muy obvio, el bosque de la Alhambra.

Ahm y donde he podido disfrutar con mi Mercado MADE IN GRANADA, el Campo del Príncipe y la Plaza de la Romanilla.

MV: Muy bien. Ahora la preguntita para terminar, ¿qué te gustaría que te preguntasen en una entrevista y que no te preguntan jamás?

LO: Nunca nadie me pregunta que por que tomo tantísimo té. Y se queda en misterio jajajaja

MV: Agradecimiento infinito Lucía. Todo lo mejor ahora y siempre .

GRACIAS A TI! Larga vida y prosperidad