Ari Mingueza: "El objetivo es la permanencia, pero quizás en diez jornadas... ¿por qué no soñar?"

Ari Mingueza (Santa Perpetua de Mogoda, 2003) parece tímida, pero no lo es. Saluda con formalidad, pero conforme avanza la conversación, desvela el mismo desparpajo con el que maneja los partidos a su antojo. Y cuando pisa el césped de la Ciudad Deportiva, toma el control. "¿Está grabando?", comprueba al comienzo de su entrevista con GranadaDigital. "Vamos a hacerlo otra vez", ordena tras una toma del contenido que alimenta las redes sociales con la que no queda satisfecha. Salió de La Masía en 2023 para fichar por un recién ascendido Granada Femenino del que ahora, tras lograr la permanencia, es directora. Al compás que marca su fútbol, el conjunto rojiblanco sorprende en Liga F. Es sexto y tiene más cerca Europa que el descenso. "Ahora mismo, el objetivo es la permanencia, pero quizás en diez jornadas te digo '¿por qué no soñar?'", deja escapar una sonrisa. La mueca le delata: todos los jugones sonríen igual.

Pregunta: El equipo está que se sale.

Respuesta: Sí, la verdad es que el año pasado, ya en el segundo tramo de la temporada, nos afianzamos mucho en esta categoría. Eso se está viendo este año, que tenemos muchísima más experiencia. No se nos escapan esos partidos al final porque sabemos dominar todas las situaciones. Creo que la incorporación de Arturo ha ayudado muchísimo a esta madurez competitiva. Eso se está viendo en el terreno de juego.

P.: Queda la Copa, pero mucho carbón les tienen que traer los Reyes Magos para amargarles las fiestas, ¿no?

R.: Es un partido que nos hace muchísima ilusión. Es en Los Cármenes… ¿Qué más podemos pedir para Navidad que jugar allí? Está claro que, para todas, el objetivo para irnos contentas a las fiestas es ganar el sábado.

P.: El equipo es sexto, con 19 puntos y tiene más cerca los puestos europeos que el descenso. ¿Esperaban llegar así al parón de Navidad?

R.: Sinceramente, creo que ninguna era consciente de que teníamos un equipo capacitado para estar ahora mismo en sexta posición. Nuestro objetivo era claro al principio de la temporada y sigue siendo claro, que es la permanencia. Cuanto antes la consigamos, mejor. Nos centramos en ir partido a partido. El míster lo deja claro, que lo importante es el partido del fin de semana y lo siguiente ya se verá.

P.: Ahora está en racha, pero desde el principio de la temporada el juego y las sensaciones estaban siendo muy buenos.

R.: Sí, este año las ideas han sido muy claras desde el principio. Sabemos a lo que jugamos, cómo atacar y defender dependiendo del partido y de cada equipo. Eso es lo más importante. Se nos transmite de manera muy clara y eso ha sido la clave. Al final, tenemos un equipo muy bueno, con jugadoras con muchísima calidad. Aunque había resultados que no acompañasen como el del Athletic en Bilbao o, incluso, el del Atlético de Madrid, en el que tuvimos tramos de dominar mucho, que se nos escaparon por detalles, las sensaciones que teníamos en el equipo aun perdiendo eran muy buenas.

P.: Desde fuera, da la impresión de que el equipo sale especialmente fuerte a nivel mental. ¿Cómo se siente el vestuario?

R.: Ya fue clave el año pasado la unión, porque encadenamos muchas derrotas seguidas. Este año es lo mismo. Nuestra identidad se está viendo en cada partido, tenemos un equipo que da gusto, que es una familia. También se nos ha remarcado mucho la gestión de los minutos después de marcar gol o encajar. Eso es madurez competitiva. Cada vez lo estamos sabiendo gestionar mejor y eso es fundamental.

P.: En verano hubo cambio en el banquillo. ¿Qué les pide Arturo Ruiz?

R.: Que seamos nosotras mismas, y eso es lo mejor que puede hacer un entrenador. La verdad es que estamos todas muy contentas con él. Ha sido un cambio, por lo que se ve también en el campo y en los resultados, que nos ha venido muy bien. Es muy cercano con todas nosotras, que eso también es muy importante en un entrenador. Siempre tiene el detalle de hablar con las jugadoras que no participan tanto, que es muy importante para tener a todo el equipo enchufado, y se está viendo que juegue quien juegue puede sorprender. Puede hacerlo una futbolista que, quizás, hacía semanas que no jugaba y dar la talla porque es un entrenador que consigue tenernos a todas al 100%. Tanto él como Adri (Martín), que también se ha incorporado, y todo el staff del año pasado son muy cercanos. Nosotras, cuando se nos transmiten las ideas muy claras, solo tenemos que jugar y ser como somos.

P.: Está logrando sacar mucho rendimiento de cada una de vosotras. Probablemente quienes mejor lo ejemplifiquen sean Laura Pérez y Edna, que la están rompiendo.

R.: Sí, tener jugadoras como ellas es muy fácil, pero también él sabe cómo apretarlas, cómo gestionarlas. Con las marcas que tienen, los goles que está consiguiendo Edna y las asistencias de Laura, no es fácil para un entrenador gestionar a estas jugadoras, pero lo hace a la perfección. Incluso con todas las demás. Como decía antes, a las que menos participan las tiene enchufadas. Solo hace falta verlas entrenar. No se nota quién es la titular o quién es la suplente. Aquí no hay titulares o suplentes. Todas estamos capacitadas para jugar y eso es lo más importante.

P.: También llegaron muchas jugadoras nuevas que han encajado a la perfección. Como si llevaran toda la vida.

R.: Eso también es gracias a esa unión, al equipo que somos, a que Granada es casa. Eso hace que las incorporaciones se sientan muy bien, tanto fuera como dentro. A mí me han sorprendido muchísimo todas. No conocía a la mayoría, solo a las del Athletic por haber jugado con ellas. Se está viendo que tienen una capacidad increíble para jugar en Primera División. Es increíble tener a jugadoras así, que se incorporen futbolistas con tanto nivel y sean tan buenas personas como son ellas.

P.: En lo personal parece que ha ganado galones, no tanto en minutos porque ya era una pieza clave la temporada pasada, pero sí en cuanto a juego y peso en ese fútbol.

R.: Sí, yo sabía que este año tenía que dar un paso adelante. Jugar con Alicia (Redondo) era muy fácil, porque ya llevaba muchos años aquí y todos sabemos la calidad que tiene. Al irse ella, sabía que tenía que dar un paso adelante, que a todas las incorporaciones del centro del campo tenía que ayudarles a mejorar, a adaptarse. Creo que haberlo dado ha ayudado a todo el equipo.

P.: Juega por segunda temporada en el Granada. ¿Fue difícil la adaptación a un recién ascendido procedente de un club como el Barça?

R.: Sí, al final, había estado toda mi vida en casa, en el Barça, y salir de allí es muy difícil porque, como todos sabemos, es el mejor club del mundo y las facilidades son… Imagínate. Al principio, las primeras semanas, sí fue más complicado, pero las jugadoras lo hicieron más fácil. También tenía la suerte de conocer a alguna que me lo facilitó mucho a la hora de estar cómoda aquí. Yo creo que se vio que me adapté muy bien. Ahora mismo estoy en uno de los mejores momentos de mi carrera. Estoy muy feliz aquí, muy contenta por la confianza que se me está dando y por cómo me siento en el grupo.

P.: ¿Qué le llevó a elegir Granada?

R.: Yo buscaba minutos. Venía de jugar en el filial y había tenido la suerte de debutar con el primer equipo, pero sabemos que es muy complicado jugar ahora mismo en el Barça, porque tiene a las mejores jugadoras del mundo. El Granada era un equipo que recién había subido y tampoco me exigía tener muchísima experiencia como, quizás, otros. Era un club en el que podía seguir mejorando. Me quedaba mucho, y me queda, para ser una de las mejores jugadoras del mundo, que es mi objetivo. El Granada me ofrecía seguir progresando, poco a poco, no dar un salto muy grande y afianzarme en una categoría nueva. Para mí, tener esa continuidad en Primera División era algo nuevo.

P.: Terminó renovando por una temporada y llama la atención lo que mencionaba antes, que "Granada es casa". ¿Qué tiene este club que engancha tanto?

R.: Decidí renovar por la gente. Es increíble la familia que se forma aquí, la unión. Es una ciudad pequeña y eso hace que el equipo esté junto. Tanto la ciudad como el club y las jugadoras me acogieron muy bien. Tenía ofertas, pero hablando con Lauri, Laura y Marta, decía que si se quedaba la base, si nos quedábamos bastantes, podía salir un año bonito. ¿Por qué no apostar? Lo hice y no me arrepiento para nada.

P.: ¿Se ve mucho tiempo aquí?

R.: Ya se verá eso -ríe–.

P.: Esa respuesta es la típica, ¿eh?

R.: Claro, yo voy año a año y ya veremos -risas-.

P.: ¿Ha hecho ya a su hermano (el futbolista Óscar Mingueza) del Granada o todavía no?

R.: Un poco, un poco -ríe-. Y ahora, como está en Segunda División, puede serlo más. Como no se enfrentan, puede ser del Granada.

P.: Muchas veces, para hablar de Ari Mingueza, se acude a su hermano. ¿Le molesta que digan que es 'la hermana de' en lugar de decir que es 'Ari'?

R.: A ver, para mí y para toda mi familia, es un orgullo que me relacionen con mi hermano, porque es algo muy grande lo que hemos conseguido, pero sí que es verdad que hace un par de años ya fui cambiando la cosa. Cuando fui al Europeo sub-19 y al Mundial sub-20, di un puñetazo encima de la mesa. Eso ya no empezó a sonar mucho, porque antes sí se hablaba mucho. Debutamos los dos a la vez y el boom fue muy fuerte. Es normal que me relacionen con mi hermano, al ser la pequeña, y para nada me afecta porque, como digo, es un orgullo, pero sí me gusta que se me reconozca por mí, por mis logros. A partir del Europeo y del Mundial, sí se me fue reconociendo más por mi nombre porque eso dio mucha visibilidad.

P.: ¿Cree que este fútbol que está practicando el Granada esta campaña, algo más agresivo e incisivo, beneficia su juego?

R.: Sí, porque tratamos de recuperar el balón lo antes posible y nosotras somos un equipazo cuando lo tenemos. Este año hemos conseguido también serlo sin tenerlo. Lo bueno es que cuando tenemos la pelota, queremos tenerla la mayor parte del partido, pero si no, estamos cómodas defendiendo y hacemos por recuperarla lo antes posible. También hemos dado un paso adelante en las transiciones, en recuperar y ser verticales, y eso se está viendo en los resultados. Contra el Dépor fue un claro ejemplo de partido en el que hicimos mucho daño en transiciones. El del Levante allí también fue un partido muy claro. Estamos siendo un equipo muy completo en todas las facetas y eso está siendo la clave para dominar los partidos tanto si tenemos el balón como si no.

P.: No se está echando tanto de menos a Alicia Redondo, con quien compartía centro del campo, como se preveía a su marcha. Era una baja muy sensible.

R.: Todos sabemos de la calidad de Alicia y, para mí, jugar con ella era muy fácil. Siempre nos encontrábamos, pero he de decir que las jugadoras que se han incorporado están a la altura. Se está viendo que, juegue quien juegue en el medio, estamos siendo dominadoras del centro del campo en la mayoría de los partidos. Tener al lado a las incorporaciones que han venido, como Miku, Leles o Amaia, que son las que suelen jugar conmigo en el doble pivote, o incluso cuando juegan entre ellas, está siendo clave. Con independencia de quien juegue, se está demostrando que somos capaces de dominar el centro del campo. Obviamente, la ausencia de Alicia, al principio sobre todo, dolió, pero nos hemos adaptado muy bien entre nosotras cuatro y estamos dando muy buenos resultados.

P.: ¿Han hablado por WhatsApp en estos días para picarse por el partido del sábado?

R.: No, yo prefiero no hablar, no me gusta eso de hablar de los partidos, porque luego… Mejor no hablar, no hay que hablar mucho.

P.: ¿Cómo afronta el Granada Femenino la eliminatoria de Copa?

R.: Es un partido muy ilusionante. No hace falta hablar de ilusión cuando nos ponen a jugar en Los Cármenes. Es nuestro sueño, jugar ahí, y más en un partido de Copa, de octavos de final. Queremos pasar a cuartos. No hace falta decir nada. Jugar en Los Cármenes motiva, vamos a salir a calentar y a sentir el ambiente de todos los granadinistas, que ojalá vengan muchísimos para animarnos. Nos estamos mereciendo que vengan a vernos, estamos ilusionando a la gente.

P.: ¿Cómo es para ustedes pensar que se juegan la eliminatoria de Copa en Los Cármenes?

R.: El año pasado, en todos los partidos que jugamos en Los Cármenes, agradecimos muchísimo que viniera la afición, porque para nosotras, sentirla es un plus muy grande. Sales a jugar, ves la grada llena y te motiva, juegas sola. Lo haces por la afición. Ojalá venga muchísima gente, porque, por suerte o por desgracia, no jugamos todos los días. Jugar en ese campo, con la facilidad que tiene, con todo lo que tendremos, con el césped, que estará muy bien y notaremos el cambio… Solo queda disfrutar. Ojalá podamos pasar y dar una alegría a todos.

P.: ¿Dónde ve al equipo al final de la temporada?

R.: -Ríe- A ver, ahora mismo, el objetivo es la permanencia. Vamos a ir partido a partido hasta conseguir los números de la permanencia. Nos vemos en sexta posición, cerca de Europa, y decimos '¿por qué no?', pero tenemos que centrarnos en Copa, sobre todo, en pasar de ronda. Luego, que vengan Navidades y desconectar también, que lo necesitamos porque son muchos meses de mucha carga, tanto física como mental. Después, nos centraremos en el Real Madrid, que es el primer partido del año. Iremos a competir y ojalá podamos sacar puntos para acercarnos al objetivo. Ahora mismo, es la permanencia, pero quizás en diez jornadas te digo '¿por qué no soñar?'.