Antonio Granados: "Estamos en un momento de recuperación turística, no de poner una tasa"

La trayectoria política de Antonio Granados cuenta con la particularidad de haber ocupado cargos de responsabilidad para Granada en los cuatro niveles de la administración del Estado. Comenzó como jefe de gabinete del malogrado Alfonso Marín Sicilia en la Subdelegación del Gobierno. Después manejó las áreas de Deportes de la Diputación, primero, y posteriormente del Ayuntamiento para, desde el 31 de agosto, convertirse en el nuevo delegado de la Junta de Andalucía en la provincia de Granada. "Eso me ha permitido tener conocimiento de la administración", le ha confesado a Juan Prieto, director de GranadaDigital, en el tercero de los #DirectosEnRedGD desde que se reanudó el curso político. La entrevista, que estaba fijada en un principio para el martes 13 de septiembre, tuvo que ser pospuesta entonces por la evolución del incendio de Los Guájares.

El recién nombrado delegado territorial ha abordado algunos de los principales asuntos que rodean a la política andaluza y tienen declinaciones en la provincia. Granados ha comenzado haciendo una sosegada pero contundente defensa de la cuarta rebaja fiscal –sexta si se tienen en cuenta los presupuestos– del Gobierno de Juanma Moreno. "Van a ser 360 millones de euros de bajada que, en lugar de dárselos a la administración, van a estar en el bolsillo de los ciudadanos", ha sintetizado antes de estimar que "se calcula un ahorro de 900 millones de euros". "Se busca que el gran patrimonio venga a Andalucía. No pagarán el Impuesto de Patrimonio, pero sí otros como el IRPF. Hay que seguir invirtiendo porque sigues teniendo el dinero en la calle y generas empleo", ha añadido.

El delegado se ha mostrado preocupado por la "incertidumbre económica derivada de la inflación subyacente debido a la desafortunada e inesperada guerra en Ucrania", con la que también ha deslizado su justificación de la nueva medida fiscal de la Junta, pues "todo eso afecta a la inflación". Quien es cabeza visible del Ejecutivo autonómico en la provincia de Granada también ha hablado de "simplificación administrativa" para que la administración "no tarde cinco meses en contestarte". "Lo importante es sacar el proyecto hacia adelante. Nadie tiene el convencimiento absoluto y escuchar te puede enriquecer. Por eso evito la confrontación tanto de los partidos como a nivel interno. Para eso hay otros momentos. Uno busca su posición, pero siempre para defender lo mejor para la ciudad y la provincia de Granada. Por eso, de entrada, siempre tengo la mano tendida", ha desarrollado tras ser interpelado sobre la importancia de mantener las formas y el talante en la política.

Metro y tasa turística

Ya entrando en materia, la primera cuestión por la que ha sido cuestionado Granados ha sido por el debate sobre la ampliación del Metro. El Ayuntamiento defiende que, en la capital, lo primero que se ejecuten sean ramales hacia barrios como La Chana. Una alternativa contraria al posicionamiento de la Junta de meterlo en el centro. "Cuando ejecutas una inversión como la del Metro tienes que ir de entrada con el máximo consenso porque hablamos de dinero público. Son 68 millones más otros 40 en material móvil. Pido no caer en la demagogia. Lo de La Chana sería hacer ahora un ramal cuando nuestro sistema es radial, algo que planificó el anterior Gobierno de la Junta. Hay que darse un consenso y verlo", ha razonado.

Granados ha pedido abordar las ampliaciones norte y sur para, más adelante, estudiar la del centro. Al hilo, ha perfilado ese horizonte de futuro del suburbano: "Si introduces el Metro en el centro hay que quitar los autobuses". Más allá del debate, el delegado territorial de la Junta en Granada sí que ha pedido "hacer una apuesta por que el transporte público sea rápido y no contaminante". Al mismo tiempo que ha defendido el haberse sentado con todos: "He formado parte de reuniones tanto con el alcalde de Granada, Paco Cuenca, como con la con Marifrán Carazo". Precisamente en su consejería, Fomento, es donde Antonio Granados había desarrollado hasta ahora su labor en la Delegación de Granada.

En referencia a la construcción y consolidación de las infraestructuras ferroviarias en Granada, el delegado de la Junta en la provincia ha exigido, en primer lugar, que haya "un posicionamiento claro sobre si se soterra o no la estación". Por otro lado, ha tildado de "fundamental" la conexión del Puerto de Motril con Granada por tren para así poder tener una zona logística. Sobre el Corredor Mediterráneo, ha aludido a la próxima evaluación ambiental, aunque ha reclamado "que no se demore hasta 2050. Para nosotros, 10 o 15 años es un plazo razonable". "Creemos que es fundamental la conexión con Granada del Puerto de Motril para tener zona logística. Hablamos del Corredor Mediterráneo, pero ahora tenemos que hacer la evaluación ambiental", ha manifestado respecto a esta infraestructura, antes de pedir "más de un AVE".

Junto al Metro, el otro gran desencuentro entre Ayuntamiento de Granada y Junta de Andalucía reside en la aplicación o no de la tasa turística. Para Antonio Granados, la comunidad se encuentra "en un momento de recuperación turística". Circunstancia por la que, ha justificado, "no es el momento de poner una tasa". "Hay que incentivar que venga el turista en un momento como el actual en el que nuestro buque insignia, que es la Alhambra, no se ha recuperado del todo”, ha dicho el delegado, quien también ha aducido como argumento contrario a la aplicación de la nueva tasa el hecho de que la Federación de Hostelería no esté de acuerdo en su puesta en marcha. "Hay que estar de acuerdo totalmente con el sector", ha avanzado antes de evidenciar que la tasa no tendría sentido en un contexto de bajada de impuestos por parte del Gobierno andaluz.

Innovación, ciencia y tecnología

Granados ha abrazado, por último, las candidaturas de Granada a ser sede de las agencias estatales de Salud Pública o Inteligencia Artificial. Para el delegado, existe "una posibilidad de crecer a través del conocimiento con elementos que transformen el sistema productivo" y, así, buscar, "un sistema industrial basado en el conocimiento". "No soy subjetivo. Hace bastante tiempo que abandoné la UGR, a la que me siento muy vinculado desde la perspectiva del conocimiento, y tenemos una posibilidad, a través del conocimiento, de traer la Agencia Reguladora de la Inteligencia Artificial. Además, hay una aportación de más de 10 millones de euros para la construcción de edificios del IFMIF-Dones", ha matizado antes de calificar de "fluida" la relación con la Universidad de Granada y Pilar Aranda.

Sobre la ampliación del PTS y la "maraña de edificios para desbloquearla", ha aludido a los flecos que puedan quedar pendiente en el Plan de Ordenación Territorial de la Aglomeración Urbana de Granada (POTAUG). "Hay demanda tanto del sector farmacológico como de las TIC", ha recordado para, acto seguido, valorar el hecho de que empresas como T-Systems estén apostando por Granada con alrededor de 700 trabajadores. "Es bonito cuando dejas proyectos y huellas, grandes o pequeñas, en la ciudad", ha comentado de forma lacónica.

En otro orden de cosas, se ha remitido a los plazos y procesos internos del Partido Popular para decidir la candidatura a la Alcaldía de Granada y ha dicho "respetar" la decisión tanto del actual primer edil de la capital, Paco Cuenca, como del presidente de la Diputación de Granada, Pepe Entrena, de no acudir al acto de toma de posesión de los nuevos delegados de la Junta en Granada. "Respeto las decisiones, pero creo que es un gesto. Sí estuvieron miembros de los dos equipos de Gobierno y la subdelegada del Gobierno, Inmaculada López Calahorro", ha aseverado para alejar toda polémica.