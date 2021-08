“Entendemos que la situación no es para decretar un toque de queda”

El municipio granadino de Gualchos-Castell de Ferro amanece este jueves sin la restricción de un toque de queda entre las 02:00 y las 07:00 horas. La localidad costera era candidata a esta medida debido a la evolución que han experimentado sus cifras de Covid-19 en los últimos días, pero el comité territorial de Salud Pública de Alto Impacto de la provincia decidió que no se diese este paso. Buena parte de esta resolución está basada en que el incremento de los datos de Gualchos-Castell de Ferro tienen su epicentro en el brote dado en la residencia Virgen del Carmen, donde se han registrado 47 positivos por coronavirus. La alcaldesa del muninipio, Toñi Antequera, argumenta que Salud tiene localizado el origen del incremento de la tasa de incidencia y pide responsabilidad individual para remontar la situación lo antes posible en términos numéricos.

Las previsiones no mejoraron este miércoles cuando la tasa de incidencia de la localidad se situó en 1.714,8 casos por cada 100.000 habitantes en los últimos 14 días después de experimentar un crecimiento de casi 200 puntos respecto a las 24 horas previas. Pocas horas más tarde, el comité presidido por Indalecio Sánchez-Montesinos optó por no aplicar el toque de queda, una determinación compartida por Toñi Antequera, que piensa que la situación no necesita la aplicación de esta medida.

“El brote está controlado. Esas personas no están moviéndose y se están siguiendo todos los protocolos. Salud lo tiene localizado”, expresa la mandataria, que entiende que un toque de queda entre las 02:00 y las 07:00 no es la panacea para las circunstancias de Gualchos-Castell de Ferro. La alcaldesa manifiesta también que buena parte de los contagiados en el brote de la residencia son asintomáticos, lo cual es una buena noticia.

La primer edil del Consistorio costero reitera que desde la institución “llevamos todo el verano pidiendo precaución”, pues en la época estival el pueblo aumenta su población. Antequera declara que la responsabilidad individual juega un papel fundamental en el que no puede intervenir el propio Ayuntamiento. “Se debe tener el máximo cuidado, especialmente en sitios cerrados”, agrega. La alcaldesa espera que los números comiencen a mejorar pronto para que la fase de estabilización llegue pronto, pues repite que la situación no es para una tasa por encima de los 1.000 casos.