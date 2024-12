Endesa realizó 9.522 intervenciones en las principales zonas de fraude energético durante 2023

"El fraude mata". Con estas contundentes palabras José Manuel Revuelta, director general de Redes de Endesa, resumía la dramática situación hacia la que está virando la realidad de ciertos barrios y localidades de Granada que han visto como, en poco más de una década, el incremento de las plantaciones de marihuana está transformando esas zonas tanto económica como socialmente.

Pese a que el crecimiento desmedido de este tipo de actividades ilegales es conocido por la mayoría, pocos conocen cuales son las realidades numéricas y sociales que existen en estos puntos conflictivos, ya que el boca a boca y las redes sociales muchas veces vuelcan datos o sentencias que no se asemejan a la realidad.

Durante el pasado 2023, Endesa realizó en las zonas de alta influencia de fraude energético 9.522 intervenciones, de las cuales 96 tuvieron relación con una avería no relacionada con la manipulación de Centros de Distribución o contadores. La causa y el efecto de la marihuana en las redes de distribución está intrínsicamente ligado y afecta no sólo a la compañía y a sus trabajadores, sino también y sobre todo a los clientes que tienen contrato de suministro en vigor. Estos se encuentran con problemas en el suministro no causados por falta de energía, sino por exceso de demanda energética fraudulenta, y con instalaciones manipuladas que pueden suponer un peligro para la seguridad de las personas.

De hecho, los centros de transformación afectados por sobrecarga derivada del cultivo de marihuana registran una demanda que está muy por encima de la que se consideraría normal en base a los clientes que tienen contrato en vigor. En el caso de Granada esta problemática se detecta sobre todo en poblaciones como Granada en la Zona Norte o localidades como Pinos Puente donde el fraude por marihuana supone más de la mitad de la energía defraudada.

Respecto a lo que está sucediendo en la capital, los datos no son del conocimiento de todo y eso lleva a que la información no sea la correcta a la hora de juzgar el trabajo que se está haciendo en estos momentos. De los 80 Centros de Distribución repartidos por la Zona Norte de la ciudad, son 18 los que están siendo manipulados, lo que suponen 5.064 viviendas afectadas de las 19.680 registradas en el lugar.

Cómo funciona el fraude industrial

Para comprender lo que está sucediendo con los problemas del suministro energético en esas zonas conflictivas, es importante conocer lo que desde las organizaciones detrás de las plantaciones de marihuana se hace - muchas veces a plena luz del día - para sobrecargar la red y dejar así a los vecinos sin recursos eléctricos durante varias horas al día.

Al no existir un contrato de luz por parte de los delincuentes, estos utilizan canalizaciones o enganches directos a puntos de luz de cualquier rincón de la calle (como puede ser un punto de luz), para conectar la energía y que esta llegue a donde están las plantaciones de marihuana que necesitan una cotas de energía muy por encima de la media de los usuarios de pagan sus facturas, para lograr que las plantas crezcan a un ritmo alto de producción.

Una manera de ver claramente este denominado 'fraude industrial' es cogiendo los datos de consumo en un centro de consumo de 630kVa situado en el centro de Granada, comparado con uno de 1000KVa (instalado para intentar no dejar sin suministro a los vecinos) en uno de los puntos conflictivos de la capital. Tras varios años de comparaciones, el gasto eléctrico que realizan las plantaciones de marihuana en Granada cada doce meses es 6 veces superior al consumo medio de toda España.

Un ejemplo claro de esto es el efecto obtenido de las recientes operaciones contra el fraude por marihuana en Pinos Puente tras una de las cuales en el mes de noviembre se incautaron 16.594 plantas de marihuana en 23 viviendas, lo que tuvo un efecto inmediato con el descenso del 50% de la energía demandada en el centro de transformación que abastecía a la zona y la reducción del 90% de incidencias en la zona.

Los problemas sociales derivados de esta situación

Además de intentar arreglar la situación para los afectados e intentar acabar con el uso negligente y delictivo de la energía en estas zonas, desde Endesa se llama también a la responsabilidad social de todos los afectados y de las instituciones que deben ayudar a que esto cambie.

Los datos arrojados por los centro educativos de las zonas conflictivas señalan el aumento del abandono escolar debido a la tendencia de los más jóvenes a buscar trabajo y dinero fácil entrando a formar parte de las organizaciones detrás de la producción y venta de marihuana. Una situación que afecta a la integración social de unos barrios abandonados.

Además, desde la entidad advierten sobre las situaciones de extorsión que están viviendo los vecinos de estas localizaciones para que abandonen sus hogares, para que se puedan instalar nuevas plantaciones en esos pisos. Algo que se traslada a los cuerpos de seguridad, que poco pueden hacer en unos espacios donde la delincuencia campa sin problemas, a plena luz del día.

Por ello José Manuel Revuelta pide de la colaboración de todos a la hora de denunciar y actuar contra esta situación que no solo pagamos todos, sino que nos afecta a todos de forma directa y que muestra un grave problema en nuestra sociedad.