El PSOE volvería a ganar en Andalucía, pero el bloque de la derecha tendría mayoría para gobernar

La aritmética parlamentaria surgida de unas eventuales elecciones al Parlamento de Andalucía permite barruntar la posibilidad de una nueva coalición entre los partidos de derechas para alcanzar el Palacio de San Telmo en caso de que los comicios se celebraran este 28-F, Día de Andalucía. Eso sí, Vox se erigiría ahora como la segunda formación con más poder en esta parte del espectro político, por delante de Ciudadanos. Así se desprende de la encuesta elaborada por Deimos Estadística para varios medios de comunicación en Andalucía entre los que se encuentra GranadaDigital. El sondeo contempla una nueva victoria del PSOE-A, tal y como ya sucedió en 2018, aunque, al igual que entonces, sin los apoyos suficientes entre su bloque para forjar alianzas.

La encuesta, realizada en base a una muestra de 1.500 entrevistas telefónicas entre el 15 y el 24 de febrero de 2021, otorga a la formación liderada por Susana Díaz una horquilla de entre 38 y 40 escaños en el Parlamento, así como el 32,29% de los votos, frente a los 33 de la anterior convocatoria. El segundo partido más votado sería el PP-A. La marca que actualmente ostenta la Presidencia de la Junta en la figura de Juanma Moreno conseguiría 33 o 34 asientos en la cámara autonómica por los actuales 26 y un porcentaje del 28,54%. En ese escenario, los populares podrían cerrar un pacto de gobierno con Vox y Ciudadanos, que pasa de segundo partido del bloque a tercero y tendría la llave de la investidura.

Incluso en el escenario más pesimista, la derecha sumaría los 56 asientos necesarios para controlar el Hospital de las Cinco Llagas, sede del poder legislativo en Andalucía. Y es que el sondeo otorga a Vox un 15,74% de los sufragios y 18 o 19 escaños. Este partido, cuyo portavoz parlamentario es Alejandro Hernández desde la expulsión de Francisco Serrano, experimenta una fuerte subida tras conseguir 12 actas en los comicios de 2018. Todo lo contrario que Ciudadanos, que de los 21 escaños alcanzados en las últimas elecciones pasaría a entre 5 y 7 con un 6,99% de los sufragios.

Unidas Podemos, con entre ocho y diez escaños, capitalizaría los votos de la anterior coalición con Adelante Andalucía, que no obtendría más de 10

Por otro lado, queda la duda de si las disensiones entre las formaciones a la izquierda del PSOE únicamente aumentarán el número de marcas representadas en el Parlamento o si, por el contrario, también penalizarán futuras posibles mayorías a causa de la asignación de escaños en base a los dividendos electorales del ‘sistema d’Hondt’. La ruptura entre las direcciones de Podemos y Anticapitalistas, que en 2018 se presentaron juntos bajo la marca Adelante Andalucía, abre un panorama incierto en el que el Unidas Podemos obtendría el 8,80% de los votos y entre 8 y 10 escaños por los 2 o 3 de un proyecto liderado por Teresa Rodríguez, al que el sondeo le concede una intención de voto del 3,32%. Lejos, en cualquier caso, de las 17 actas obtenidas hace algo más de dos años por ambas formaciones bajo el mismo paraguas. El resto de partidos concentraría el 4,32% de los sufragios, aunque sin posibilidad de obtener representación parlamentaria.

Cabe señalar que la encuesta contempla un margen de error del 2,53% para los datos globales con muestreo aleatorio simple y su trabajo de campo fue elaborado antes de que se anunciara el nacimiento de la nueva marca Unidas Podemos por Andalucía, que encabezan el coordinador de IU Andalucía, Toni Valero, y su homóloga en Podemos, Martina Velarde. También antes de que Vox pusiera el pin parental como condición sine qua non para seguir apoyando el llamado ‘Gobierno del cambio’. Los 1.500 entrevistados son todos mayores de 18 años, empadronados y con derecho a voto en la comunidad. El nivel de confianza de la muestra es del 95% y la selección corresponde a un muestreo estratificado polietápico y por conglomerados con afijación proporcional.

El PSOE, favorito entre ambos géneros y casi todos los grupos de edad

En lo referente a la intención directa de voto -es decir, los resultados sin pasar por la cocina electoral-, el PSOE también es el partido que más apoyos recaba. Del total de encuestados, 413 (un 27,54%) se decantan por los socialistas cuando se les formula la siguiente pregunta: “Si el próximo 28 de febrero de 2021 se celebrasen elecciones al Parlamento de Andalucía, ¿a qué partido votaría con más probabilidad o cuál le genera más simpatía”. Le siguen el PP con 310 (20,69%), Unidas Podemos (140 y el 9,34%), Vox (123 y el 8,15%), Ciudadanos (104 y el 6,93%), Adelante Andalucía (46 y el 3,08%) y quienes se decantarían por otras opciones (un 2,67% que aglutina a 40 encuestados). Los que aseguran estar indecisos (no saben o no contestan) son 101 (un 6,73% de los encuestados), mientras que 45 entrevistados (un 3,01%) votaría en blanco y la abstención (no votarían) alcanza a 178 participantes de la muestra (un 11,87%).

Por géneros, el PSOE es además la opción preferida tanto por hombres (26,13%) como por mujeres (29,11%). Entre los primeros le siguen PP (24,71%), quienes no votarían (12,37%), Vox (10,55%), Unidas Podemos (10,09%), Ciudadanos (8,63%), los indecisos (2,57%), Adelante (2,50%), el voto en blanco (1,86%) y el resto de partidos (0,60%). Tras los socialistas, las mujeres prefieren al PP (16,20%) y Vox (12,59%). La siguiente opción predilecta es la abstención (11,32%). Unidas Podemos aglutina el 8,49% de los apoyos entre las entrevistadas. El resto eligieron Ciudadanos (5,03%), otros partidos (4,98%), en blanco (4,28%), no saben o no contestan (4,26%) y Adelante Andalucía (3,74%).

La del PSOE también es la marca favorita entre casi todos los grupos de edad. Sólo en el rango entre los 35 y los 44 años el PP le supera por décimas (19,70% frente al 19,49%). El 21,45% de los encuestados entre 18 y 24 años elige a los socialistas. La formación de Susana Díaz también es la favorita entre los 25 y los 34 años (29,55%), los 45 y los 54 (31,52%), los 55 y los 64 (25,68%), los 65 y los 79 (34,50%) y a partir de los 80 (22,21%). Si lo que se tiene en cuenta es el tamaño poblacional del territorio, la opción correspondiente al PSOE también es la que más apoyos recaba en municipios de hasta 20.000 habitantes (26,29%), de entre 20.000 y 100.000 (25,30%) y de más de 100.000 (30,52%).

Por último, el mayor trasvase de votos se realiza entre quienes optaron por Adelante Andalucía en 2018 y los ahora elegirían Unidas Podemos (un 47,48% de los encuestados), lo que demuestra la capitalización que el partido morado ha hecho tras la ruptura surgida en el seno de la izquierda andaluza. El PP es la formación que más fidelidad alcanza entre sus votantes, pues retendría al 86,74% de los que introdujeron su papeleta en el sobre en la anterior convocatoria electoral, mientras que en Vox se da un fenómeno curioso. Sólo le enviaría sufragios al PP, y apenas un 5,82%, pero pierde más de un 30% entre votos en blanco (5,42%) y sobre todo en abstenciones (24,16%). Además, un 3,89% de los encuestados que en 2018 eligieron la formación más a la derecha de cuantas hay en el hemiciclo ahora reconocen estar indecisos.

FICHA TÉCNICA

Universo. Mayores de 18 años, empadronados y con derecho a voto en Andalucía.

Ámbito. Andalucía.

Muestra. 1.500 entrevistas válidas realizadas.

Margen de error. 2,53% para los datos globales, suponiendo muestreo aleatorio simple.

Nivel de confianza. Del 95%, suponiendo que ‘q = p = 50%’.

Selección. Muestreo estratificado polietápico y por conglomerados. Afijación proporcional.

Cuotas de muestreo. Por provincia, género, grupos de edad y lugar de residencia.

Tipo de entrevista. Telefónica.

Fecha del trabajo de campo. Del 15 al 24 de febrero de 2021.

Realización. Deimos Estadística SL.