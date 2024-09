El encanto de septiembre: el mes que está redefiniendo las vacaciones veraniegas

Septiembre siempre ha sido visto como el mes de la vuelta a la rutina y el trabajo. Esta tendencia está cambiando, y es que cada vez más españoles eligen este como su mes favorito para disfrutar de las vacaciones. Según datos recientes de ObservaTUR, este 2024 se espera que un 17% de ciudadanos se vayan de vacaciones a partir del 1 de septiembre, lo que representa el porcentaje más elevado de la serie histórica. Esto no es un cambio sin más, si no que hay muchos motivos que han derivado a que esta preferencia cambie.

El auge de septiembre: motivos para veranear en estas fechas

Varios factores explican este creciente interés por septiembre como mes vacacional. El primero de todos, y más común, es por la simple razón de ser el que más gusta a parte de los granadinos por peculiaridades propias. "Parto con la idea de que no te hablo de que si es mejor o peor. A mí me gusta más. No significa que sea mejor", razona Alberto, que se muestra con una clara convicción de que la influencia pasada para él ha sido clave, ya que las vacaciones "cuando era niño" e iba con sus padres "ellos también elegían dicha fecha".

Para Pablo y María Luisa la historia es bastante similar. Sin embargo, para ellos el principal motivo que les llevó en su momento plantearse veranear en este mes era la propia necesidad y las obligaciones: "Los primeros años en edad laboral veraneábamos en septiembre por necesidad. No podíamos elegir el mes de agosto porque era el mes de más trabajo y no había sustitutos. Después, cuando vinieron años que ya podíamos elegir, decidimos seguir con septiembre porque nos daba muchas ventajas".

"Ahora elegimos septiembre porque hay menos masificación, más posibilidad de poder tomarte algo en algún sitio sin tener que reservar días antes. No hay que soportar calores que conviertan cada actividad en una tortura. Además, hay mayor posibilidad de descanso por el día y por la noche", comentan dicha pareja.

Hay otros casos, como el de Belén, quien solo puede permitirse "unos ocho o diez días" el optar por descansar en septiembre debido a que tiene "tareas propias, como cuidar de los nietos", pero para ella es suficiente, aunque lógicamente querría más.

Notables diferencias con otras temporadas del año

ObservaTUR destaca los cambios generacionales en la elección de septiembre como mes vacacional. Los viajeros menos fieles serían los jóvenes de entre 18 y 34 años, que apenas representan el 9% de los turistas de este mes.

Esta preferencia entre los mayores puede explicarse por la mayor disponibilidad de tiempo libre. Además, cada vez más se ven familias jóvenes "con niños muy pequeñitos que apenas tienen obligaciones en esa época", como confirma Belén que suele ver durante estas fechas.

Hay otros casos, como el de Alberto, que tiene que optar por sacrificar "la primera o segunda semana del colegio o universidad de nuestros chavales" para cuadrar el calendario, aunque "tampoco supone mucho debido a que están empezando en esos días".

Los propios niños son unas de las cosas que se suelen intentar no encontrar entre el público que escoge septiembre, como ocurre con Pablo y María Luisa: "aunque quede mal decirlo, no hay que aguantar los niños de otros en vacaciones que, con frecuencia, lo hacen insoportable".

Además, debido a la poca aglomeración que se encuentran, el trato y atención "es mucho mejor y más agradable", algo que valoran personas como Belén, pese a que los precios son los mismos con respecto a meses anteriores, aunque la temperatura mejora mucho".

Hay personas que repiten en septiembre debido a que es fácil encontrar y conocer otras parejas o gente de la misma edad y gustos con los que poder quedar. Para algunos, es algo muy importante, caso de Alberto: "te da la oportunidad de conocer más gente, porque claro, somos menos, y puedes quedar con ellos para hacer distintos planes".

Esto también tiene sus inconvenientes, y es que como dice el propio Alberto hay mucho lugares "que se encuentran cerrados para finales de septiembre porque están en periodos vacacionales de su personal". Además de otras circunstancias que se empiezan a notar en la vida de algunos, como Pablo y María Luisa, y es que los días "ya son sensiblemente más cortos".

Pese a ello, septiembre se está consolidando como una alternativa cada vez más popular para las vacaciones de verano entre los granadinos. Las ventajas económicas, la tranquilidad y la oferta de destinos nacionales e internacionales hacen de este mes una opción atractiva para un público que busca disfrutar de sus días de descanso de una manera más relajada y asequible.