La empresa denunciada por alquilar embarcaciones de recreo con matrículas falsas desmiente las acusaciones

En relación a la noticia publicada por este periódico en la que se recoge una nota de prensa enviada por la Guardia Civil, la empresa denunciada por alquilar embarcaciones de recreo con matrículas falsas ha enviado un escrito en el que desmiente las acusaciones realizadas contra ella. Aquí reproducimos de forma literal el escrito enviado a esta redacción:

El propietario de Oro Boats no ha sido puesto a disposición judicial ni requerido judicialmente hasta la fecha.

La empresa jamás ha alquilado embarcación alguna con matrícula falsa. Todas las matrículas con las que se han alquilado los barcos y motos de agua están adscritas a la empresa, el error es al tratarse de una mera pegatina y ser vehículos idénticos y nuevos se ha colocado a una embarcación, la pegatina de otra embarcación ambas de la empresa no coincidiendo por tanto la matrícula y el número de bastidor.

La afirmación del periódico en cuestión de que se hace para evitar que la sanciones lleguen a la empresa carece por completo de fundamento. Cabe aclarar que las multas no las paga la empresa sino el cliente por lo que no hay lucro. Además de no haber respetado el principio de presunción de inocencia afirmando hechos y circunstancias como ciertos, de una forma muy osada.

La empresa no ha sido acusada de 10 delitos de falsedad documental, le han presentado seis embarcaciones y revocado la autorización de la actividad, medida que es desproporcionada se está recurriendo, dado que no existe todavía resolución administrativa en firme.

De las embarcaciones precintadas dos de ellas no pertenecen a la empresa sino a particulares a los que se le vendieron antes de empezar el verano como demuestran los contratos que no han cambiado todavía la matrícula de uso de alquiler por la de uso particular, aunque están inscritas en la Capitanía Marítima de Motril y con sus correspondientes seguros al día.