El 'iconic' espectáculo de Emilia Mernes encandila a Granada

Argentina llega a Granada de la mano de Emilia Mernes, que brilló este domingo bajo los focos de la Plaza de Toros y deslumbró a los miles de granadinos que no quisieron perderse este espectáculo, el '.mp3 Tour', que constituye el tercero de la artista en España. Solista desde 2019, el éxito de esta cantante ha ido en aumento con los años, con unos pronósticos de futuro más que prometedores, como puede verse en el concierto de la ciudad de la Alhambra.

Sin rastro aún de la cantante, el público comenzó a aplaudir, vitorear e incluso hacer ‘la ola’ y corear su nombre a viva voz. Pocos minutos después, las luces se apagaron y el show comenzó. Como si de la Venus de Botticelli se tratase, Emilia nació de una gran estrella plateada que dirigía las miradas al centro del escenario. Así, de esta manera tan Exclusive, dio comienzo la noche.

Entera de blanco y con la piel resplandeciente cual diamante gracias a la purpurina, lo dio todo en una coreografía que, junto a sus bailarines, hizo que el público recreara el famoso trend de TikTok que desencadenó este temazo.

Entre fuegos, el siguiente en sonar fue Facts, haciendo vibrar las estrellas pintadas en su abdomen. Como una diva consolidada, en Cuatro veinte dejó sin aliento a sus fans con una catwalk digna de Victoria’s Secret que cerró el medley inicial, dejando ver la sonrisa satisfecha de la artista mientras el público gritaba su nombre.

“Buenas noches Granada, ¿cómo están?”, preguntó con entusiasmo, obteniendo una clara respuesta por parte del público: enloquecer en vítores y gritos. “Este es el .mp3 Tour, ¿están listos para la mejor noche de su vida?”. Nunca una respuesta había sido más clara, un sí rotundo.

Derrochando un flow dosmilero, la siguiente fue Jagger, seguida de Intoxicao, donde la Beyoncé argentina derrochó sensualidad con un baile que mostró su talento para la danza.

Tapándose con una bata de satén rosa abandonó el escenario, proyectando en pantalla su llegada al camerino, para cambiarse tras una bambalina y volver con un nuevo look. Una gabardina azul llena de brillos y tachuelas revelaba un traje de Barbie rockera, con unos pantalones acampanados y un top rosa lleno de brillos, a juego con el micrófono. Con este nuevo outfit dio comienzo Jet Set.

Deshaciéndose del abrigo, la cantante dejó ver sus Ojitos verdes, para seguir con su Iconic show, canción en la que los asistentes no perdieron oportunidad de subir a sus stories a la protagonista.

Tras un poderoso baile digno de un show de Rihanna, la Latin girl se da un respiro y recobra el aliento, dejando momentáneamente de lado el baile y usando el pie de micrófono. Con La chain lanzó un encantador guiño al público, que enloqueció ante el gesto.

Para aquellos a los que alguna vez trataron de convencer de que nunca iban a lograr eso que tanto deseaban va dedicada la siguiente canción, Cielo en la mente, un momento más sentimental que el público recibió iluminando el estadio con sus teléfonos. “Gracias mi gente de Granada, que público tan increíble”, soltó con lágrimas contenidas y la mano en el corazón tras finalizar el tema.

La noche no podía transcurrir sin un momento divertido, que se sucedió gracias a los originales e ingeniosos carteles de los asistentes. La artista no pudo resistirse a coger algunos, topándose con un Tinder analógico. “Ya saben muchachos, en el .mp3 Tour se encuentra pareja, nadie se va solo esta noche”, soltó tras leer un cartel que decía “Necesito ayuda, mis amigos buscan desesperadamente pareja” y leer los Instagram de los solicitantes. “Fachero Toni”, soltó ante la fotografía del interesado que, sin duda, se fue a su casa con la autoestima por las nubes.

La sorpresa de la noche con el "amor de mi vida"

“Es el amor de mi vida”, con esta declaración Emilia dio paso a Duki en Como si no importara, gran sorpresa de la noche que hizo que el público perdiera la cabeza y desgarra sus cuerdas vocales. “Muchas gracias, mi gente de Granada”, soltó el cantante antes de abandonar el escenario, como si su presencia no acabara de revolucionar el coso granadino.

En sintonía con este momento, tocó Mi otra mitad, tras la que hubo un nuevo cambio de vestuario. Apareció como una Caperucita moderna, con una capa azul turquesa llena de brillos y diamantes, para continuar con Uno los dos, una balada de desamor para los corazones rotos.

“Guapa, guapa y guapa” vociferaba el estadio ante los ojos llorosos de la cantante, que entonó A 1000 km, una confesión hacia sus fans, a quienes retransmitió en la gran pantalla. Sentada en una silla rosa fucsia, con un respaldo en forma de corazón, la argentina confesó que su padre era todo un Guerrero, creando un momento de paz entre tanto frenesí, una nana para los oídos de los granadinos. El público estaba más que implicado, abrazando a sus seres queridos y balanceándose al suave compás de la melodía, compartiendo un momento de cariño y amor.

Rápido lento es como pasó el resto de la noche, donde el baile bajó hasta el Underground -ahora con un vestido mini azul lleno de brillos- En la intimidad de la Plaza de Toros, que se convirtió en un pub de grandes dimensiones.

Como un recordatorio amistoso para los espectadores dio paso a Perdonarte ¿para qué?, una cumbia que preparó a los entusiasmados asistentes para sacar los móviles para Una foto en su siguiente actuación. Esto recién empieza, y es que la noche es joven y no había hecho más que comenzar.

Con Los del espacio continuó el espectáculo, provocando tanto movimiento entre el público que necesitarán 24hs para recuperarse de las agujetas. Siguió con Muñecos para dar paso a su nueva canción, La playlist, de ritmo más noventero y que llevó a la cantante a exclamar “un público increíble, loco”.

“Estamos llegando al final del show, yo no me quiero ir”, ante lo que se pudo escuchar un lamento generalizado. “No se quieren ir, ¿verdad?”. Un explosivo “no” retumbó en la circunferencia. La original fue la siguiente, cantada a viva voz por los granadinos, que continuaron el ánimo con GTA.

La noche no podía acabar de otra manera que no fuera en HD con No se ve, aunque en este caso tras el humo sí se veía y de manera muy clara. Sin duda, era de las más esperadas del público, que lo dio todo estos últimos minutos. Y así, de la misma manera que comenzó, la intérprete volvió a la plateada estrella que dio origen al espectáculo para ahora finalizarlo, eso sí, a lo grande entre el calor y cariño de una Granada enamorada de Argentina.