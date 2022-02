Los embalses de Granada acumulan un 15% menos de agua respecto a hace un año

La falta de lluvia y las altas temperaturas que registra Granada y Andalucía en general se ha convertido en una auténtica crisis. Los pantanos y embalses de la provincia presentan unos niveles de reservas de agua alarmantes y la situación comienza a preocupar en exceso tanto a los dirigentes políticos como a los agricultores, principales afectados por la escasez de lluvia de los últimos meses. Según la AEMET, en el 2021 llovió un 23 % menos de lo normal, esto sumado a que enero se califica como "muy seco" y que la temperatura media registrada ha aumentado 0'6 grados hace que la sequía en la provincia sea más que evidente.

Atendiendo a los datos de los embalses, actualizado a fecha de 15 de febrero de 2022, saltan todas las alarmas. En el cómputo global, los embalses de la provincia se encuentran a un 33'45% de su capacidad, es decir, albergan 395 hm de los 1.181 de su capacidad total. Además, comparándolo con el año 2021, la reserva de agua ha descendido un 15%. El panorama en aún más alarmante si se observa la media de los últimos 10 años donde el porcentaje de bajada es aún mayor hasta situarse en el 24%.

Si se analiza los embalses de forma individual, aparecen algunos con una situación demasiado alarmante. Este es el caso de El Negratín que se encuentra a un 28'4% de su capacidad (43'6% justo hace un año). Misma situación en Bermelajes con un 24'2%, Colomera en un 15% o San Clemente con un 13'5%. Otros embalses presentan una cantidad de agua embalsada mayor en relación a su capacidad, pero si se compara con los datos de 2021 es más que evidente la reducción del agua acumulada. El Portillo presenta un 70% de su capacidad, pero hace un año registraba el 96'9%. Quéntar ha pasado de un 71'4% a un 42'8%; Rules del 73'8% al 52'2% y Béznar del 81'13% al 67'9%.

El pasado domingo cayeron algunas gotas en la capital y en parte de la provincia. Los agricultores y la población en general miró esperanzada al cielo esperando que esas nubes que tenían el cielo de gris permaneciesen durante algunos días, pero la realidad es muy distinta. Según las previsiones meteorológicas, Andalucía y Granada afronta una nueva semana con temperaturas primaverales y las precipitaciones ni están ni se esperan.

Esta situación ha hecho que la Junta de Andalucía se ponga manos a la obra para tratar de paliar los efectos de la sequía que vive la comunidad autónoma. El consejero de la Presidencia, Administración Pública e Interior y portavoz del Gobierno andaluz, Elías Bendodo, apuntó en la mañana del pasado martes que "la situación que vive el sector agrario en Andalucía es muy dura, con una reducción del 47% de la pluviometría con respecto al año anterior". "Si no llueve en las próximas semanas, la caída de los rendimientos puede rondar entre un 40 y un 60 % en el cereal y también se verá afectado el olivar".

Los agricultores en una situación crítica ante la falta de lluvia

La escasez de agua repercute directamente en las cosechas de la temporada. GranadaDigital ha podido hablar con algunos agricultores para conocer la situación que se vive en el campo de primera mano. Desde la costa aseguran que, por el momento, sus cultivos se mantienen gracias al agua que cogen de embalses como el de Rules y que las cosechas siguen adelante, pero apuntan que el norte de la provincia, donde predominan los olivares y el cereal, sí que se encuentra en una situación extrema.

Aunque las cosechas de este año no corran peligro, desde la costa apuntan que la falta de lluvia se ha convertido en una gran preocupación, sobre todo, de cara al próximo año ya que "si no llueve ni aumentan las reservas de los embalses los próximos cultivos pueden verse afectados ya que y se limite al consumo. Ahí es cuando vamos a tener un verdadero problema ya que no podremos sacar nuestras cosechas adelante".