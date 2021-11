El curso de la UNED en Baza arranca con el quincuagésimo aniversario del Descubrimiento de la Dama

Numeroso público se daba cita en la tarde este miércoles en el Auditorio Enrique Pareja del Salón Ideal para asistir al solemne acto de apertura del curso académico 2021/2022 de la UNED en Baza. Una completa velada en la que el 50 Aniversario del Descubrimiento de la Dama de Baza tuvo un protagonismo especial al ser el tema que centró la Lección Magistral 'Cerro del Santuario 50 años después' de Alejandro Caballero, Doctor en Arqueología por la UGR, Profesor Tutor de UNED Baza y Premio Dama de Baza a la Cultura 2021.

La parte musical ha corrido a cargo de Juan Bautista Manzanares, quien interpretó 'Preludio BWV 1017' de Johann Sebastian Bach para abrir el acto y 'El cant dels ocells' de Pau Casals una vez finalizada la lección magistral. El secretario del Consorcio Universitario del Centro Asociado a la UNED en Baza, Melchor Tudela, presentó el resumen de la memoria de los cursos académicos 2019/2020 y 2020/2021. Se hizo entrega además de una distinción a los profesores-tutores por su labor docente y dedicación, así como a profesores-tutores jubilados. No faltó la entrega de diplomas a los colaboradores de prácticas profesionales y, por supuesto, a los estudiantes que han finalizado el CAD, Grados y Másteres.

En representación de los nuevos titulados han intervenido Antonio José Lucas y Dolores E. Rodríguez. La directora del centro UNED en Baza, Josefa Martínez Talavera, dirigió unas palabras a los asistentes, como también lo hizo el alcalde de Baza y presidente del Consorcio Universitario, Manolo Gavilán.

“La educación que se auguraba para un futuro que no acababa de llegar no puede esperar más porque ese futuro que creíamos lejano está ocurriendo aquí y ahora. La historia, efectivamente, se está acelerando. Uno de los efectos que ha provocado esta pandemia ha sido el adelantar la urgencia de todos esos cambios que se llevaban reclamando desde hace mucho tiempo, pero que no se consolidaban del todo: la transformación digital, la efectiva atención a la diversidad o la innovación educativa”, ha señalado Manolo Gavilán en su intervención y destacó la oportunidad que representa esta situación para la UNED de liderar este reto educativo que se plantea a nivel global. “Sin duda, la trayectoria y experiencia de tantos años serán un aval para conseguir dar ese necesario salto de forma efectiva”.

El acto se ha cerrado con la intervención de apertura oficial del curso de la Vicerrectora de Formación Permanente para el Desempeño Profesional y Desarrollo Social, Beatriz Badorrey, y la interpretación del 'Gaudeamus Igitur'.