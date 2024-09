"Educar en la prevención es entender que el sufrimiento es algo natural"

Hablar para liberarse, para sanar, para prevenir. Este martes 10 de septiembre se conmemora el Día Mundial de la Prevención del Suicidio, una fecha en la que recordar que hay personas que necesitan salir de la soledad y entender que el sufrimiento debe entenderse como parte de la vida, no como la señal que marca el final del camino.

Según los datos del Instituto Nacional de Estadística, durante 2023, un total de 3.952 personas se quitaron la vida. Una cifra que es un 6’5% menor que en 2022, siendo la primera vez en cinco años que se registra un descenso, pero aun así, sigue siendo demasiado elevada. Según el Teléfono de la Esperanza, en Granada se registraron solo en el primer semestre del año un total de 3.409 peticiones de ayuda, existiendo en 119 de estos casos un riesgo de conducta suicida. A nivel nacional, en los primeros seis meses del año se recibieron 91.108 peticiones de ayuda presentando en más de 3.000 una ideación suicida o un acto en curso.

Con estos datos, la asociación lucha un año más por dar visibilidad a este problema y por mostrar a la sociedad que siempre existe una salida y una voz amiga que ayude a salir del amargo camino por el que se esté pasando. Para este año, el Teléfono de la Esperanza lanza una campaña bajo el lema 'ConéctaTE a la vida', una iniciativa que busca "echar un cable a otros frente a la soledad y el aislamiento y que propone una reflexión” mostrando aquellas cosas que mantienen a la sociedad conectada a la vida.

La importancia de hablar sobre el suicidio

José Antonio Cerezo, recién nombrado presidente de la Asociación Internacional del Teléfono de la Esperanza, explica que “el suicidio es un momento crítico en el que una persona siente que su dolor emocional es demasiado grande y cree y siente que no va a tener una evolución a mejor. Todos sabemos que el suicidio existe, que es importante y preocupante, pero se piensa que es mejor no hablar de ello. Al contrario, debemos hablar de todas las alternativas que hay cuando una persona vive una crisis emocional. Debemos decir en voz alta que hay muchos recursos”.

Para Cerezo, es crucial que la sociedad entienda que estas crisis emocionales pueden producirse “en cualquier estrato social y en cualquier situación. Cualquier persona puede pasar por un duelo doloroso, por un trastorno mental, por una ruptura sentimental tras la cual parece que se acaba la vida. Todos podemos pasar por esto”. Es por ello que desde el Teléfono de la Esperanza se afanan en mostrar que existe un lugar en el que tratar de combatir esa soledad que puede ser “angustiante y empobrecedora”.

Para no llegar a una situación límite, el presidente de la asociación apuesta por una “educación emocional”. “Es normal el sufrimiento, es normal que todos pasemos por una situación dolorosa, que si, por ejemplo, nos diagnostican una enfermedad grave nos descoloque y sintamos que se acaba todo. Parece que cuando algo no va bien es mejor romperlo todo antes de que se acabe, el castigo ante lo que no puedes controlar. Una reeducación emocional supone recolocar la vida, digamos que hay que suicidarse periódicamente (en sentido metafórico) cuando tenemos unos esquemas que no nos sirven. En una recolocación emocional empiezas una nueva vida, una nueva forma de entender las cosas. Educar en la prevención es educar en saber acabar cosas y empezar otras nuevas no como algo dramático, sino como algo natural”.

Un chat con el que encontrar una salida

Pedir ayuda es un reto difícil para muchas personas, más aun cuando se pasa por un momento complicado. Si este grito de socorro se tiene que hacer a viva voz o incluso mostrando nuestra imagen, el dar un paso adelante se complica. Es por ello que el Teléfono de la Esperanza cuenta con ‘Chat de la Esperanza’, una vía alternativa en la que quien lo necesite tendrá una mano amiga a tan solo unos clics.

Aunque la base de la asociación es la escucha telefónica, la organización detectó que la población joven no era tan dada a hablar por teléfono. Ante esta situación un joven voluntario apostó por una aplicación que permitiese conectar con aquellos que no se atreven a verbalizar que necesitan ayuda. La app ‘Conectate.social’ es gratuita y permite que, sobre todo los adolescentes, puedan encontrar a una persona que escucha y atiende problemas como la ansiedad, la depresión encubierta en un mal comportamiento, problemas de autolesiones… cualquier situación que una persona sienta que necesita contar y liberarse de ella.

Personas con inquietud de solidaridad

Con el puesto de presidente de la asociación recién estrenado, José Antonio Cerezo maneja varios proyectos e ideas que quiere llevar a cabo en la provincia. “Lo más novedoso”, como él mismo califica, “es un taller emocional en la cárcel de Albolote. Queremos detectar a personas que tienen una soledad muy fuerte para ayudarlos”. Así mismo, se trabaja ya en un taller de educación emocional en adolescentes y se continuará con el taller de duelo, “que tiene mucho prestigio en Granada”.

Sin embargo, el gran objetivo de Cerezo pasa por aumentar la red de voluntarios. “Quiero encontrar personas que tengan una inquietud de solidaridad, que quieran aportar algo y que quieran ayudar”. El presidente del Teléfono de la Esperanza explica que se necesitan voluntarios para todo tipo de actividades, “incluso para llevar las redes sociales de la asociación o la administración”. El Teléfono de la Esperanza requiere de más personas que quieran dedicar algo de su tiempo a los demás, una ayuda más que necesaria para poder extender, por ejemplo, el tiempo de disponibilidad del Chat de la Esperanza. Una ayuda que nunca se sabe cuando uno puede necesitar.