Dominio español en la fase de grupos del Torneo Benjamín Ciudad de Pinos Puente

Los cuartos de final del XIX Torneo Benjamín Ciudad de Pinos Puente han quedado definidos con algunas sorpresas y el pase de equipos a priori favoritos para hacerse con el título, como ha sucedido con los dos equipos madrileños, que se han clasificado con pleno de victorias, como el Valencia. El Barcelona también ha acabado líder de su grupo, mientras que los dos portugueses han sido los únicos de los cinco europeos que se han colado en la siguiente fase.

El Estadio Emilio Baena se ha convertido una vez más en una fiesta del fútbol del futuro con la asistencia de miles de personas que han animado y vibrado con las pericias de los chicos de 9 y 10 años en la cita pinera, que durante todo este sábado ha disputado la jornada de grupos.

En el grupo A, el Atlético de Madrid, uno de los favoritos, no defraudó y acabó como campeón en la fase de grupo después de imponerse a sus tres oponentes. De este modo, los colchoneros dejaron claro que llegan dispuestos a hacerse con el título que se les resiste tras dos subcampeonatos con sus victorias por 2-0 al Málaga, por 2-1 a la Juventus y por 0-2 al Villarreal. Precisamente, los castellonenses, que volvían a Pinos Puente después de varias ausencias, se alzaron con la segunda plaza del grupo al imponerse con contundencia por 2-5 a la Juventus y arañar un valioso empate ante el Málaga. En su segunda participación en la cita pinera, la Juventus tendrá que conformarse con el partido de consolación, al igual que el Málaga.

Después de hacerse con hasta tres de los cinco torneos en los que ha participado, el FC Barcelona pasó a los cuartos de final tras ganar ante la Selección Granadina por 8-4 y al Porto por 4-1. Mucho más tuvo que esmerarse el equipo azulgrana ante un Sevilla que lo dio todo para clasificarse, pero su valioso empate 2-2 le dejó fuera de la fase final en la que sí estará el Porto, que sumó sus victorias ante los hispalenses (3-2) y el combinado provincial granadino, que debutó dejando muy buenas sensaciones pese a irse de vacío en su casillero de puntos.

Sporting Club de Portugal y Valencia no dejaron lugar a dudas en el grupo C en sus dos primeros partidos y sellaron bien pronto el pase a los Cuartos de Final después de sumar dos victorias en los dos primeros partidos. Los lusos lo hicieron tras imponerse por 5-0 al Cádiz y 4-1 a la Roma y los del Turia, que han hecho un sobreesfuerzo para estar en Pinos Puente dadas las circunstancias motivadas por la DANA; tras imponerse a la debutante AS Roma por 0-1 y a los gaditanos por 0-4. En la última jornada solo quedó por resolver quién se alzaría con el liderato del grupo, de modo que el Valencia pasó con pleno de triunfos al imponerse por 5-3 al Sporting de Portugal.

Por último, el grupo D también dejó a las claras las intenciones del vigente campeón, el Real Madrid, que no dio opciones.a sus oponentes para ganar por 5-0 al Almería y 3-0 al PSG, que fue goleado 1-6 por el otro clasificado en el grupo, el Betis, que su otra victoria la labró con un 3-5 ante la UD Almería en el derbi andaluz. Después de un inicio igualado, finalmente fue el Real Madrid el campeón del grupo al ganar al Betis por 7-2, mientras que el PSG se resarció goleando por 5-0 a la UD Almería.

Fase final, este domingo

Este domingo se disputará la fase final, que decidirá el campeón de esta décimo novena edición; y la de consolación, que resolverá la clasificación final de los equipos que han caído en la primera fase.

La mañana a abrirán precisamente dos partidos de consolación, desde las 11:00 horas, que medirán al Málaga y a la Selección Granadina por un lado; y a Cádiz y al Almería, por otro. A partir de las 13:00 horas se disputarán los partidos de esta misma tanda entre la Juventus y el Sevilla y el Roma y el PSG.

Los platos fuertes entre los equipos que buscarán clasificarse para la gran final los abrirán desde las 11:40 horas el Atlético de Madrid y el Porto en el campo 1 y el Valencia y el Betis en el 2, del que saldrá la primera semifinal. Además, desde las 12:20 horas se enfrentan el FC Barcelona y el Villarreal, por un lado; y el Real Madrid-Sporting de Portugal, por otro, del que saldrá la segunda semifinal.

La gran final se disputará desde las 14:30 horas en el campo 1, donde una de las novedades este año es la instalación de una pantalla gigante que permite ver la señal de la retransmisión que por streaming se está realizando durante el torneo. Al igual que en la fase de grupos, los partidos se podrán seguir en dos señales en el campo 1 y 2.