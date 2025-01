Disney+ estrena 'Custodia repartida', una serie con una trama muy "a la orden del día"

Faltan 15 días para que los Goya lleguen a Granada y el cine sigue protagonizando los titulares. No es para menos, es que este 2025 la industria viene pisando más fuerte que nunca. El guionista, director de cine y ganador de siete premios Goya, Javier Fesser, comparte este jueves en Disney+ su primera serie 'Custodia repartida'. El cineasta destaca por sus brillantes obras como 'Camino' (2008) en la que ha ganado tres estatuillas como Mejor Película, Mejor Dirección o Mejor Guión. Fesser ha decidido hacer su debut a lo grande y se alía con Disney+ para compartir su primera serie. Aunque algunos espectadores han podido disfrutar de un pequeño anticipo ya que La Sexta difundió los dos primeros capítulos el pasado miércoles.

Una trama a la orden del día

'Custodia compartida' es una muestra de lo que es una separación hoy en día. Cris y Diego, interpretados por Lorena López y Ricard Farré respectivamente, son una pareja que decide divorciarse. Prefieren hacerlo sin abogados para preservar su amistad ya que tienen una hija en común. Sin embargo, las cosas no son como parecen. Algunos factores como el trabajo o la economía actual absorben a los dos protagonistas que deciden volver a vivir en la casa de sus respectivos padres. Los abuelos asumen un rol importante en la historia ya que acogen, cada uno por su lado, a esta nueva unidad familiar. Esta situación no siempre es fácil de sobrellevar ya que conlleva nuevas responsabilidades de cuidado y apoyo, entre otras.

Para Javier Fesser esta serie ha supuesto también otro reto que ha sabido sobrellevar a la perfección ya que no tan solo se trata de la primera serie que dirige sino que también es un guion que no ha escrito él mismo, explicaba el director en una comparecencia según Cinemanía. Aunque esto mismo lo puede explicar el director a los más suertudos que se encuentren este viernes por la capital ya que se ha organizado un encuentro en la Academia de las Artes y de las Ciencias Cinematográficas de España. Tras la proyección de los tres primeros episodios, los participantes podrán conocer al director de la serie, Javier Fesser, a los creadores de la serie, Juanjo Moscardó y María Mínguez, a los protagonistas, Lorena López y Ricard Ferré, además de la productora de The Inmigrant que colaboró en la producción, Camila Jiménez.